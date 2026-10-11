'અટકાયત નહીં અપહરણ થયું હતું, હું ભારતીય છું અને રહીશ': યુ-ટ્યુબર ધ્રુવ રાઠીએ કર્યા આક્ષેપ
પોતાના X હેન્ડલ પરના એક વીડિયોમાં, ધ્રુવ રાઠીએ લોકતાંત્રિક અધિકારો પરના હુમલાની ઘટનાને "અઘોષિત કટોકટી" ગણાવી હતી.
Published : October 11, 2026 at 4:00 PM IST
નવી દિલ્હી: યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે જંતર-મંતર ખાતે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના વિરોધ પ્રદર્શન અગાઉ ગુરુગ્રામમાં તેમના બેડરૂમમાંથી તેમનું "અપહરણ" કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમને લગભગ 23 કલાક સુધી વકીલ કે ફોનનો સંપર્ક કર્યા વિના અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.
તેણે તેના X (ટ્વિટર) હેન્ડલ પર લખ્યું, "મારી ધરપકડ કે અટકાયત કરવામાં આવી ન હતી, મારું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તમારા સમર્થન બદલ આભાર, સંપૂર્ણ ઘટનાક્રમ આવો છે." તેણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "મેં મુક્તિ માટે કોઈ બોન્ડ, કોઈ બાંયધરી કે કોઈ શરત પર હસ્તાક્ષર કર્યા ન હતા."
પોતાના X (ટ્વિટર) હેન્ડલ પર શેર કરેલા એક વીડિયોમાં રાઠીએ પોતાનો ભારતીય પાસપોર્ટ બતાવતા કહ્યું, "આ મારો પાસપોર્ટ છે. હું ભારતીય નાગરિક હતો, છું અને રહીશ." તેણે કહ્યું કે તેને અટકાયતમાં લેવા માટે જે અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી રહી છે જેમ કે તે વિદેશી પાસપોર્ટ ધારક હોવાથી વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈ શકતા નથી, તે સંપૂર્ણપણે ખોટી અને પાયાવિહોણી છે.
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
શનિવાર સવારની ઘટનાઓનું વર્ણન કરતા રાઠીએ દાવો કર્યો કે, સવારે લગભગ 7 વાગ્યે, લગભગ 20 લોકોએ તેમની માતાને ધક્કો મારીને તેમના ઘરમાં ઘૂસણખોરી કરી અને સીધા તેના બેડરૂમમાં આવી પહોંચ્યા. તેણે કહ્યું, "હું કંઈ પ્રતિક્રિયા આપું તે પહેલાં જ આ લોકોએ મારું અપહરણ કરી લીધું. હા, હું તેને ધરપકડ કે અટકાયત નહીં કહું. જ્યારે હું સૂતો હતો ત્યારે આ લોકોએ મારું અપહરણ કરવા માટે ગુંડાઓને મોકલ્યા હતા. મેં પૂછ્યું કે તેઓ કોણ છે, પરંતુ તેમણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. કોઈ ગુનેગારની જેમ મને નીચે ખેંચી જવામાં આવતા મને ઈજાઓ થઈ. તેમણે મને મારા ચંપલ પહેરવાનો સમય પણ આપ્યો નહીં. તેઓ મને તેમની જીપમાં એક પોલીસ સ્ટેશનથી બીજા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા. આ ઘટનાનો કોઈ વીડિયો નથી કારણ કે તેમણે મારો અને મારા માતા-પિતાનો ફોન પણ છીનવી લીધો હતો."
તેણે દાવો કર્યો કે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા પછી જ્યારે તે તેના વકીલ સાથે વાત કરવા માંગતો હતો, ત્યારે તેને કહેવામાં આવ્યું કે, તેમને વકીલ કે ફોનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તેણે કહ્યું, "લગભગ 22-23 કલાક સુધી તેમણે મને પોલીસ સ્ટેશનમાં બંધક બનાવી રાખ્યો."
તેણે કહ્યું, "શું તમે ક્યારેય કોઈ લોકશાહી દેશમાં આવું કંઈક થતું સાંભળ્યું છે? નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતને સરમુખત્યારશાહીમાં ફેરવી નાખ્યું છે. આ અઘોષિત કટોકટી (ઈમરજન્સી) છે. મને બાદમાં જાણવા મળ્યું કે અભિજીત (દિપકે), સૌરવ (દાસ) અને આશુતોષ (રાંકા) ને પણ આવી જ રીતે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. 7,000થી વધુ લોકો અને રાજકીય નેતાઓને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. આવી ઘટનાઓ માત્ર કટોકટી દરમિયાન અથવા ઉત્તર કોરિયામાં જ બને છે. હવે, તે આપણા દેશમાં થઈ રહ્યું છે."
રાઠીએ કહ્યું કે, તે હવે ઠીક છે, પરંતુ આરોપ મૂક્યો કે તેઓ "અનૌપચારિક નજરકેદ" હેઠળ છે કારણ કે તેમના પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને તેમની હિલચાલ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેણે ઉમેર્યું, "હું મોદીને કહેવા માંગુ છું કે એટલી બધી ધમકીઓ ન આપો કે ડર જ જતો રહે. તમે મને ચૂપ કરાવવાના ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરો, તો પણ હું મારા દેશ માટે અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખીશ."
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