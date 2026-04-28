યુવકની હત્યાથી રોષે ભરાયેલા પરિવારજનોએ રોડ પર મૃતદેહ મૂકી કર્યો વિરોધ, હાઈવે પર 4 કિમી લાંબો જામ લાગ્યો
પરિવારના સભ્યોએ કાનપુર-શુક્લગંજ રોડ પર ગોલા ઘાટ ટી-જંક્શન પર મૃતદેહ મૂકીને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે
Published : April 28, 2026 at 10:16 PM IST
કાનપુર: કેન્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક યુવાનની હત્યા બાદ, તેના રોષે ભરાયેલા પરિવારના સભ્યોએ મંગળવારે કાનપુર-શુક્લગંજ રોડ પર ગોલા ઘાટ ટી-જંકશન પર તેનો મૃતદેહ મૂકીને ભારે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આને કારણે, લગભગ દોઢ કલાક સુધી ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયો હતો અને હાઇવે પર ચાર કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને પરિવારને ખાતરી આપી હતી કે, આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, ટ્રાફિક જામ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો.
મૃતકની ઓળખ મોનુ જયસ્વાલ (30) તરીકે થઈ છે, જે કેન્ટ વિસ્તારના નઈ બસ્તીનો રહેવાસી છે, જે સિમ કેનોપી ઇન્સ્ટોલર તરીકે કામ કરતો હતો. તેના પિતા ઓમપ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, મોનુ રવિવારે સાંજે શુક્લગંજમાં આશરે રૂપિયા 20,000 નું દેવું વસૂલવા ગયો હતો, ત્યારબાદ તે રહસ્યમય રીતે ગુમ થઈ ગયો હતો. સોમવારે સવારે ઉન્નાવના મરાલા પોલીસ ચોકી વિસ્તારમાંથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. હત્યારાઓએ તેની ઓળખ છુપાવવાના પ્રયાસમાં તેના શરીરને એસિડથી વિકૃત કરી દીધું હતું.
સાત મહિના પહેલા જ લગ્ન; પત્ની ગર્ભવતી છે
મોનુના લગ્ન માત્ર સાત મહિના પહેલા, સપ્ટેમ્બર 2025 માં થયા હતા. તેની પત્ની ગર્ભવતી છે. તેની પત્ની, અંતિમાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે મોનુ સાથે છેલ્લી વાત કરી હતી; તે સમયે, તે ગભરાયેલો લાગતો હતો અને તેણે ફોન અચાનક કાપી નાખ્યો હતો. પરિવારની હાલની શોકની સ્થિતિને જોતાં, તેઓએ હજુ સુધી અંતિમાને તેના પતિના મૃત્યુના સમાચાર આપ્યા નથી.
માહિતી મળતાં પોલીસ અધિકારીઓ પહોંચ્યા
ઘટનાના સમાચાર મળતાં, ડીસીપી (પૂર્વ) સત્યજીત ગુપ્તા અને એડીસીપી શિવા સિંહ ભારે પોલીસ દળ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ડીસીપીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ ઉન્નાવના ગંગાઘાટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો દ્વારા રજૂ કરાયેલી લેખિત ફરિયાદના આધારે ઔપચારિક કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. કાનપુર અને ઉન્નાવ પોલીસ દળની સંયુક્ત ટીમો ગુના સ્થળનું નિરીક્ષણ કરશે અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
કલાકો સુધી મુસાફરો ફસાયા
વિરોધ પ્રદર્શનને કારણે, કાનપુર અને શુક્લાગંજ વચ્ચે ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે નાની કારથી લઈને મોટા ટ્રક સુધીના સેંકડો વાહનો ભારે ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ ગયા હતા. ઘણા પ્રયત્નો પછી, પોલીસે પરિવારના સભ્યોને શાંત પાડવામાં, અંતિમ સંસ્કાર માટે મૃતદેહને સુરક્ષિત કરવામાં અને ટ્રાફિકનો સરળ પ્રવાહ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં સફળતા મેળવી. હાલમાં, સાવચેતીના પગલાં તરીકે પોલીસ દળો આ વિસ્તારમાં તૈનાત છે.
