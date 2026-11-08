કોલકાતાના ફ્લેટમાં યુવકની હત્યા; લિવ-ઈન પાર્ટનર અને તેની માતાની ધરપકડ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકની ઓળખ ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના બારાસત વિસ્તારના રહેવાસી સાર્થક સરકાર તરીકે થઈ છે.
Published : November 8, 2026 at 9:35 PM IST
કોલકાતા: દક્ષિણ કોલકાતામાં એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક યુવકની તેના લિવ-ઈન પાર્ટનર દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે. શનિવારે મોડી રાત્રે, શહેરના ગારિયા વિસ્તારમાં આવેલા એક ભાડાના ફ્લેટમાંથી 25 વર્ષીય યુવકનો લોહીથી લથબથ મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ યુવક એક મહિલા સાથે 'લિવ-ઈન રિલેશનશિપ'માં રહેતો હતો. આરોપ છે કે, બંને વચ્ચે થયેલી તકરાર બાદ મહિલાએ તેના પર ધારદાર હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો.
લિવ ઈન પાર્ટનર અને તેની માતાની ધરપકડ
પોલીસ જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકની ઓળખ ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના બારાસત વતની સાર્થક સરકાર તરીકે થઈ છે. તે ગારિયાના ફર્તાબાદ વિસ્તારમાં આવેલા એક ભાડાના ફ્લેટમાં સંચાલિકા બસુ નામની મહિલા સાથે રહેતો હતો. શનિવારે રાત્રે તે જ ફ્લેટમાં આ દુઃખદ ઘટના બની હતી.
ચીસો સાંભળીને પાડોશીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા
આરોપ છે કે, સાર્થક અને સંચાલિકા વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાદમાં હિંસક ઝઘડામાં ફેરવાઈ ગઈ. આ દરમિયાન સંચાલિકાએ સાર્થકના ખભા પર ધારદાર હથિયાર વડે ઘા કર્યો હોવાનું કહેવાય છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલો સાર્થક જમીન પર ફસડાઈ પડ્યો. તેની ચીસો સાંભળીને આસપાસના લોકો ત્યાં દોડી આવ્યા હતા. તેને તાત્કાલિક નજીકના નર્સિંગ હોમમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો.
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે, મોડી રાત્રે એક મહિલા તેમની પાસે આવી અને કહ્યું કે તેના ઘરે કોઈ ગંભીર ઘટના બની છે. કેટલાક પાડોશીઓ તે ફ્લેટ પર પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે સાર્થકને લોહીના ખાબોચિયામાં પડેલો જોયો.
સ્થાનિક રહેવાસી સયન પાલે જણાવ્યું કે, મહિલાની જાણકારી મળ્યા બાદ તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેમણે યુવકને જમીન પર પડેલો જોઈને તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. આ અંગે નરેન્દ્રપુર પોલીસ સ્ટેશનને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પ્રારંભિક તપાસ બાદ સંચાલિકાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે તેની માતા મૌમિતા બસુની પણ ધરપકડ કરી છે.
પોલીસ હાલમાં આ ઘટનામાં માતાની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે. ખાસ કરીને, શું તે સમયે તે ફ્લેટમાં હાજર હતી, શું તેણે ઝઘડામાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી હતી અથવા ઘટના બન્યા બાદ તે અન્ય કોઈ રીતે તેમાં સંડોવાયેલી હતી કે કેમ.
ગર્લફ્રેન્ડ પર પૂર્વયોજિત હત્યાનો આરોપ
મૃતક સાર્થક સરકારના પિતા સુજય સરકારે આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેમના પુત્રની ગર્લફ્રેન્ડ સંચાલિકાએ એક પૂર્વયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે તેની હત્યા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું, "શનિવારે તે ડાયમંડ હાર્બર જવા નીકળ્યો હતો, પરંતુ તેની કાર બગડી જતાં તેણે તેની બહેનનું વાહન લીધું અને પોતાની ગર્લફ્રેન્ડના ફ્લેટ પર ગયો. મોડી રાત્રે મારી દીકરીએ મને ફોન કરીને જણાવ્યું કે, ભાઈની હાલત ગંભીર છે. મેં તરત જ સંચાલિકાને ફોન કર્યો, જેણે પુષ્ટિ કરી કે મારો પુત્ર ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે. મેં તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવા વિનંતી કરી, પરંતુ તેણે તેમ ન કર્યું. તેના બદલે તેણે જાણીજોઈને મારા પુત્રની હત્યા કરી."
બારુઈપુર પોલીસ જિલ્લાના એડિશનલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (ASP) અતિશ વિશ્વાસે જણાવ્યું, "આ ઘટનાના સંબંધમાં યુવકની ગર્લફ્રેન્ડ અને તેની માતાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલમાં તેમની પૂછપરછ ચાલી રહી છે."
જોકે હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. શું એક સામાન્ય દલીલ આટલા દુઃખદ પરિણામમાં પરિણમી કે પછી તેમના સંબંધોમાં લાંબા સમયથી તણાવ હતો? શું સાર્થક અને સંચાલિકા વચ્ચે અગાઉ કોઈ વિવાદ થયો હતો? જીવલેણ ઈજાઓ કેવી રીતે પહોંચાડવામાં આવી અને ઘટના બાદ આરોપીઓએ શું પગલાં લીધાં? શું સાર્થક અને તેની પુત્રી વચ્ચેના ઝઘડા દરમિયાન સંચાલિકાની માતા ત્યાં હાજર હતી કે પછી તે પછીથી આવી, કદાચ માહિતી છુપાવવા અથવા અન્ય કોઈ રીતે મદદ કરવા માટે? તપાસ અધિકારીઓ હાલમાં આ પ્રશ્નોના જવાબ શોધી રહ્યા છે.
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