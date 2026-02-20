ETV Bharat / bharat

AI સમિટમાં યૂથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓનો વિરોધ પ્રદર્શન, PM મોદી વિરૂદ્ધ લગાવ્યા નારા

યૂથ ક્રોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની પોલીસે અટકાયત કરી, તેમના વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

AI સમિટમાં યૂથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું
AI સમિટમાં યૂથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 3:07 PM IST

નવી દિલ્હી: નવી દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાન સ્થિત ભારત મંડપમમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ચાલી રહ્યું છે. આજે શુક્રવારે અફરા-તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો જ્યારે યૂથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મળતી માહિતી અનુસાર, કાર્યકર્તાઓએ સુરક્ષા ઘેરાને તોડીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને નારેબાજી કરી હતી.

વિરોધ-પ્રદર્શનનો જે વીડિયો સામે આવ્યો છે તેમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે પ્રદર્શનકારી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરૂદ્ધ શર્ટ ઉતારીને વિરોધ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ લોકોએ સમિટ 2026ની ટિકા પણ કરી હતી અને પીએમ મોદી પર અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ પર સમજૂતિ કરવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો. એક નિવેદનમાં, ઇન્ડિયન યૂથ કોંગ્રેસે કહ્યું કે, તેના કાર્યકર્તા 'AI સમિટમાં દેશની ઓળખ સાથે સમજૂતિ કરનારા વડાપ્રધાન વિરૂદ્ધ વિરોધ કરી રહ્યા હતા. બાદમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરી છે. આ ઘટનામાં દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે તે ઇન્ડિયન યૂથ કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનને લઇ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.

ઇન્ડિયન યૂથ કોંગ્રેસની એક ઓફિશિયલ પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે ઇન્ડિયન યૂથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓેએ AI સમિટમાં દેશની ઓળખ સાથે સમજૂતિ કરનારા વડાપ્રધાન વિરૂદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો અને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ વિરોધ કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના તે નિવેદન બાદ થયો જેમાં તેમણે સમિટના ઓર્ગેનાઇઝેશનને લઇને સરકાર પર પ્રહાર કર્યો હતો, તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતના ટેલેન્ટ અને ડેટાનો ફાયદો ઉઠાવવાની જગ્યાએ AI સમિટ એક તમાશો છે- ભારતીય ડેટા વેચાણ માટે છે, ચીની પ્રોડક્ટ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ AI સમિટ 2026માં અવ્યવસ્થાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે જે ભારત માટે એક 'શોપીસ' ઇવેન્ટ હોઇ શકતી હતી, તે પુરી રીતે અવ્યવસ્થામાં બદલવામાં આવી છે. ખડગેએ દાવો કર્યો કે ભોજન અને પાણી જેવી બેઝિક સુવિધાઓની કમીને કારણે વિઝિટર્સ અને એક્ઝિબિટર્સ બન્નેએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જે સમયે કોંગ્રેસ યૂથ કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું તે સમયે AI સમિટમાં તમામ દિગ્ગજ અને પ્રતિનિધિ હાજર હતા. યૂથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા પોસ્ટર-બેનર લઇને અંદર પહોંચી ગયા હતા.

