ETV Bharat / bharat

AI સમિટમાં શર્ટલેસ વિરોધ પ્રદર્શન કેસમાં યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબને જામીન મળ્યા

યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબને AI સમિટ શર્ટલેસ વિરોધ કેસમાં જામીન મળ્યા છે. કોંગ્રેસે ધરપકડને ગેરબંધારણીય ગણાવી હતી.

યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબ
યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 9:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: 20 ફેબ્રુઆરીએ ભારત મંડપમ ખાતે AI સમિટમાં શર્ટલેસ વિરોધ પ્રદર્શનના કેસમાં દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે યુથ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબને જામીન આપ્યા છે. ડ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટે ₹50,000 ની જામીન પર છિબને જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

ચિબને જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ

કોર્ટે ચિબને તેનો પાસપોર્ટ જમા કરાવવા અને તેના ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. પોલીસ કસ્ટડી પૂરી થયા પછી, દિલ્હી પોલીસે ગઈકાલે મોડી રાત્રે છિબને ડ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટના નિવાસસ્થાને રજૂ કર્યો અને તેના માટે સાત દિવસની કસ્ટડીની વિનંતી કરી. છિબ વતી જામીન અરજી પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, કોર્ટે છિબને જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો.

યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પાંચ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીની સજા

અગાઉ, 24 ફેબ્રુઆરીએ, કોર્ટે ચિબને ચાર દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા હતા. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ચિબે વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું અને પ્રદર્શનકારીઓને લોજિસ્ટિક્સ પૂરું પાડ્યું હતું. અગાઉ, 21 ફેબ્રુઆરીએ, કોર્ટે ચાર યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પાંચ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા હતા. ચાર આરોપીઓની 20 ફેબ્રુઆરીએ બપોરે પ્રગતિ મેદાનમાં ભારત મંડપમ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરતી વખતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી પોલીસે ધરપકડ કરેલા ચાર યુવા કોંગ્રેસના વિરોધીઓમાં કૃષ્ણ હરિ, કુંદન યાદવ, અજય કુમાર અને નરસિંહ યાદવનો સમાવેશ થાય છે.

ટી-શર્ટ ઉતારીને વિરોધ

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની ધરપકડ પહેલાં, પોલીસ સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી જેમાં ત્રણ પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા હતા. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધીઓએ શરૂઆતમાં કાળી છત્રીઓ અને છાપેલા સ્ટીકરો સાથે એઆઈ સમિટ સ્થળમાં પ્રવેશવાની યોજના બનાવી હતી. જોકે, ધરપકડના ડરથી, તેઓએ તેમની યોજના બદલી અને છાપેલા સંદેશાઓવાળા ટી-શર્ટ પહેરીને પહોંચ્યા. ટી-શર્ટ ઉપર, વિરોધીઓએ સ્વેટર અને જેકેટ પહેર્યા હતા. બાદમાં, ભારત મંડપમના હોલ નંબર 5 પર પહોંચ્યા પછી, પ્રદર્શનકારીઓએ તેમના ટી-શર્ટ ઉતાર્યા અને હવામાં લહેરાવવાનું શરૂ કર્યું.

નોંધનીય છે કે 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ, કોર્ટે આ કેસમાં યુથ કોંગ્રેસના મહાસચિવ નિગમ ભંડારીને 24 માર્ચ સુધી વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ, કોર્ટે આ વિરોધ પ્રદર્શનના સંદર્ભમાં હિમાચલ પ્રદેશથી ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો, સૌરભ, અરબાઝ અને સિદ્ધાર્થને ત્રણ દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

UDAY BHANU CHIB GRANTED BAIL
YOUTH CONGRESS PRESIDENT
PROTEST CASE AT AI SUMMIT
SHIRTLESS PROTEST CASE
UDAY BHANU CHIB

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.