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'ઘરમાં ઘૂસીને મારીશું...' CM હેમંત સોરેનને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનારની ધરપકડ

મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે, પોલીસે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી ધમકી આપનાર આરોપીની ધરપકડ કરી.

CM હેમંત સોરેન
CM હેમંત સોરેન (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 10:51 AM IST

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રાંચી: ઝારખંડમાં JPSC અને JSSC પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓ સામે ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે, મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળ્યાની ઘટના સામે આવી છે. રાંચી પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને બોકારો જિલ્લાના એક યુવકની ધરપકડ કરી છે. ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની સંબંધિત કલમો હેઠળ આરોપીઓ સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે.

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બનાવાયેલો વીડિયો

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, JPSC અને JSSC પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓ અને ગેરરીતિઓ સામે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો રાંચીના જયપાલ સિંહ મુંડા સ્ટેડિયમમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક યુવક કથિત રીતે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન સામે અપમાનજનક અને ધમકીભરી ભાષાનો ઉપયોગ કરતો જોવા મળે છે. વાયરલ વીડિયોમાં કથિત રીતે આરોપી મુખ્યમંત્રીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતો જોવા મળે છે. વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી, મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો, અને તેને ગંભીરતાથી લેતા FIR નોંધવામાં આવી.

ઉમેદવારોને ઉશ્કેરવાના આરોપો

પોલીસ તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે, યુવકે વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળ પર હાજર ઉમેદવારોને કથિત રીતે ભડકાવવાનો અને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસનું કહેવું છે કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન આ પ્રકારની ધમકી અને ભડકાઉ નિવેદનોથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થવાની શક્યતા હતી. ફરિયાદ મળ્યા બાદ, કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશને વાયરલ વીડિયો અને અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે આરોપીની ઓળખ કરી હતી. ત્યારબાદ, આરોપીની બોકારોમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી છે અને તેને રાંચી લાવવામાં આવ્યો હતો.

પરીક્ષાની ગેરરીતિઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન

મહત્વપૂર્ણ છે કે, JPSC અને JSSC પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓ સામે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ રાંચીના જયપાલ સિંહ મુંડા સ્ટેડિયમમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓ પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા, કથિત ગેરરીતિઓની તપાસ અને ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી સહિત અનેક માંગણીઓ પર સરકાર પાસેથી જવાબ માંગી રહ્યા છે. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને ધમકી આપવામાં આવી રહી હોવાનો એક વીડિયો સામે આવતા પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ.

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ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન
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