ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના 50મો સ્થાપના દિવસ, પીએમ મોદી, અમિત શાહ સહિત કોંગ્રેસે કોસ્ટ ગાર્ડની સેવાને બિરદાવી

ભારતીય તટરક્ષક દળનો આજે 50મો સ્થાપના દિવસ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું, સમુદ્રમાં આપની શાંત નજર ભારતની દરિયાઈ સીમાને સુરક્ષીત રાખે છે.

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડનો 50મા સ્થાપના દિવસ
ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડનો 50મા સ્થાપના દિવસ (ANI)
Published : February 1, 2026 at 1:43 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના 50મા સ્થાપના દિવસ પર કર્મચારીઓને અભિનંદન આપ્યા અને દેશની દરિયાઈ સરહદોનું રક્ષણ કરવામાં તેમના સમર્પણ અને બહાદુરીની પ્રશંસા કરી. શાહે કહ્યું કે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની સમુદ્રમાં શાંત નજર, અતૂટ હિંમત અને ફરજ પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા ભારતની દરિયાઈ સરહદોને દરરોજ સુરક્ષિત રાખે છે.

X પર એક પોસ્ટમાં શાહે લખ્યું, "ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના બહાદુર કર્મચારીઓને તેમના સ્થાપના દિવસ પર અભિનંદન. સમુદ્રમાં તમારી શાંત નજર, અતૂટ હિંમત અને ફરજ પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા ભારતની દરિયાઈ સરહદોને દરરોજ સુરક્ષિત રાખે છે. હું રાષ્ટ્રની સેવામાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપનારા શહીદોને સલામ કરું છું."

જ્યારે પીએમ મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયાના મારફતે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની સેવાને બિરદાવી છે. તેમણે X પર એક પોસ્ટ શેર કરતા જણાવ્યું કે, દરિયાઈ સુરક્ષા, ઝડપી આફત નિવારણ અને આપણા દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિના રક્ષણ પ્રત્યેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા પ્રશંસનીય છે. પીએમ મોદીએ લખ્યું, " કોસ્ટ ગાર્ડના સ્થાપના દિવસ પર, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના તમામ રેન્કને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા કહ્યું કે, તેઓએ આપણા દરિયા કિનારા પર અડગ ઢાલ તરીકે ઊભા રહેવા માટે એક મજબુત છાપ છોડી છે.

વધુમાં, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે તેના 50મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માન્યો. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના સત્તાવાર હેન્ડલ પર X પોસ્ટ શેર કરીને, પ્રધાનમંત્રી મોદીની પોસ્ટ ફરીથી રિટ્વીવ કરવામાં આવ્યો, જેમાં પોસ્ટનું કેપ્શન આપવામાં આવ્યું, "ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી @IndiaCoastGuard ને તેના 50મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે.

પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રસંગે કોસ્ટ ગાર્ડને લખેલા પત્રમાં "અપાર ગર્વ" વ્યક્ત કર્યો હતો અને રાષ્ટ્રના દરિયાઈ હિતોના "જાગૃત રક્ષક" તરીકે તેમની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો, આ દળને "ભારતીય જળસીમામાં સુરક્ષાનો પાયો" ગણાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે કોસ્ટ ગાર્ડના પ્રયાસો સરહદોને સુરક્ષિત કરવા ઉપરાંત સમુદ્ર પર આધારિત સમુદાયોના જીવન અને આજીવિકાને ટકાવી રાખવા સુધી જાય છે.

"ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના 50મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી એ ખૂબ જ ગર્વની ક્ષણ છે. પાંચ દાયકાઓથી, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ એક જાગૃત રક્ષક તરીકે અડીખમ ઉભું રહ્યું છે, જે આપણા દેશના દરિયાઈ હિતોનું અપ્રતિમ સમર્પણ અને બહાદુરીથી રક્ષણ કરે છે. દરિયાઈ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને આપત્તિ પ્રતિભાવનું નેતૃત્વ કરવાથી લઈને દાણચોરીનો સામનો કરવા અને આપણા નાજુક દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમને જાળવવા સુધી, આ દળ ભારતીય પાણીમાં સુરક્ષાનો પાયો રહ્યો છે. તેમનું કાર્ય ફક્ત આપણી સરહદોને સુરક્ષિત કરતું નથી, પરંતુ સમુદ્ર પર આધારિત સમુદાયોના જીવન અને આજીવિકાને પણ ટકાવી રાખે છે,"

પ્રધાનમંત્રીએ સંદેશમાં લખ્યું કે, તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કોસ્ટ ગાર્ડની પ્રતિબદ્ધતા ટકાઉ વિકાસના રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિકોણ સાથે સુસંગત છે અને વિકસિત ભારતના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં તેની ભૂમિકા "વધુ મહત્વપૂર્ણ" બનવા જઈ રહી છે. તેમણે કોસ્ટ ગાર્ડને બ્લુ ઇકોનોમીના વિકાસ અને વેપાર પર ભાર સાથે "ટકાઉપણુંનો પ્રાથમિક ગેરંટી આપનાર" તરીકે વર્ણવ્યું હતું. વધુમાં, સ્વચ્છતા અભિયાન દ્વારા પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની પ્રતિબદ્ધતા ટકાઉ અને સ્વચ્છ દરિયાકાંઠાના આપણા રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિકોણ સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે. જેમ જેમ રાષ્ટ્ર વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવા તરફ કામ કરી રહ્યું છે, તેમ તેમ ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની ભૂમિકા વધુ મહત્વપૂર્ણ બનવા જઈ રહી છે. "બ્લુ ઇકોનોમીના વધતા મહત્વ અને વેપાર પર વધુ ભારના આ યુગમાં, કોસ્ટ ગાર્ડ સ્થિરતાનો પ્રાથમિક ગેરંટી આપનાર છે," આ પ્રસંગે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે કોસ્ટ ગાર્ડ "એક મુખ્ય દરિયાઈ યૌદ્ધા તરીકે ભારતના ઉદયમાં સૌથી મોખરે છે." તેમણે દેશને સશક્ત બનાવવા માટે કોસ્ટ ગાર્ડની સતત પ્રતિબદ્ધતા માટે આશા વ્યક્ત કરી.

કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા પણ ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી. 'ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દિવસ પર, આપણે એ બહાદુર પુરુષો અને મહિલાઓને સલામ કરીએ છીએ જેઓ હિંમત, શિસ્ત અને સમર્પણ સાથે આપણા વિશાળ દરિયાકાંઠાનું રક્ષણ કરે છે. તેમની અતૂટ સેવા દરિયાઈ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે, જીવનનું રક્ષણ કરે છે અને સમુદ્રમાં ભારતની સાર્વભૌમત્વને જાળવી રાખે છે.

આ ઉપરાંત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગેએ પણ વ્યક્તિગત એક્સ પર પોસ્ટ કરીને કોસ્ટ ગાર્ડને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી.'

રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ ભારતીય તટરક્ષક દળને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમણે એક્સ પર લખ્યું, ''ભારતની વિશાળ દરિયાઈ સીમાઓના અભેદ્ય પ્રહરી બનીને દેશની સુરક્ષા કાજે ખડેપગે તૈનાત ભારતીય તટરક્ષક દળના તમામ જવાનોને ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ સ્થાપના દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. અફાટ સમુદ્રની લહેરો વચ્ચે કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં પણ અડગ રહીને સમુદ્રી સરહદોની સુરક્ષા અને આપત્તિના સમયે રક્ષક બનીને ખડેપગે રહેતા આપણા જવાનોનું શૌર્ય અને સમર્પણ પર દરેક ભારતીયને ગર્વ છે.''

સંપાદકની પસંદ

