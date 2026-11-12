મુંબઈઃ છેડતીનો વિરોધ કર્યો તો મહિલાને ટ્રેનમાંથી મારી દીધો ધક્કો, આરોપીની ધરપકડ
મુંબઈમાં ટ્રેનમાંથી નીચે પટકાતા મહિલાનો હાથ કપાઈ ગયો હતો. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે.
Published : November 12, 2026 at 10:19 PM IST
મુંબઈઃ મુંબઈમાં વેસ્ટર્ન રેલવે લાઇન પર આવેલા નાયગાંવ સબર્બન રેલવે સ્ટેશન પર એક યુવતીને લોકલ ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારી દેવામાં આવતા તેનો ડાબો હાથ કપાઈ ગયો અને માથા પર 16 ટાંકા આવ્યા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, યુવતીએ પોતાની સાથે થયેલી છેડતીના પ્રયાસનો વિરોધ કર્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચોંકાવનારી ઘટના 4 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 7:15 વાગ્યે બની હતી, જ્યારે ટ્રેન બોરીવલીથી વિરાર તરફ જઈ રહી હતી. પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં પીડિતાએ જણાવ્યું કે, ભારે ભીડને કારણે તે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે અનામત ડબ્બામાં ચઢી ગઈ હતી. આરોપી, જેની ઓળખ નાયગાંવના વાકી પાડા વિસ્તારમાં આવેલા પજાર તલાવના રહેવાસી 53 વર્ષીય જિતેન્દ્ર હિરમુખે તરીકે થઈ છે, તે પણ તે જ ડબ્બામાં હતો.
આરોપીએ વારંવાર તેની સાથે અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો. જ્યારે યુવતીએ વિરોધ કર્યો અને તેના પર ચંપલ ફેંક્યું, ત્યારે બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો. ટ્રેન નાયગાંવ સ્ટેશન પર ઊભી રહી, ત્યારે હિરમુખેએ તેને ધક્કો માર્યો, જેના કારણે તે બે ડબ્બાઓ વચ્ચેની જગ્યામાં પડી ગઈ.
જ્યારે તેણે ફરીથી પ્લેટફોર્મ પર ચઢવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ટ્રેન ચાલવા લાગી. તેનો ડાબો હાથ ટ્રેનના પૈડાં નીચે આવી ગયો, જેના કારણે તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ અને કોણી પાસેથી તેનો હાથ કપાઈ ગયો. પ્લેટફોર્મ પર હાજર મુસાફરો અને એક પોલીસ અધિકારીએ તેને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લીધી.
પોલીસ દ્વારા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 6 નવેમ્બરના રોજ ભાયંદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 74, 117(2) અને 352 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
દરમિયાન પીડિતાએ કહ્યું, "મને ન્યાય જોઈએ છે. મારું આખું જીવન વેરવિખેર થઈ ગયું છે. હું મારા ઘરની એકમાત્ર જવાબદારી સંભાળતી હતી. મેં મારો એક હાથ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધો છે; હવે હું એક હાથથી કંઈ કરી શકું તેમ નથી. મારા માથા પર પણ ઈજા થઈ છે જેના પર 16 ટાંકા આવ્યા છે. કૃપા કરીને મારા ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરો. આરોપીને કડકમાં કડક સજા મળવી જોઈએ."
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