યુવાનને ચાર કે પાંચ નહીં પણ 50 પ્રયાસો પછી મળી સરકારી નોકરી
આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાના કોરુકોંડાના એન્ડીબોયના અશોકને આખરે 50 પ્રયાસો પછી સરકારી નોકરી મળી.
Published : December 18, 2025 at 3:05 PM IST
કોરુકોંડા (આંધ્રપ્રદેશ): જે લોકો પ્રયાસ કરે છે તેઓ ક્યારેય હાર માનતા નથી. આંધ્રપ્રદેશના એન્ડીબોયના અશોકે આ કહેવતોને સાબિત કરી છે. તે ચાર કે પાંચ નહીં, પણ 50 પ્રયાસો પછી સરકારી નોકરી મેળવવામાં સફળ થયો.
પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાના કોરુકોંડા મંડળના દોસાકાયલાપલ્લીના રહેવાસી અશોકે સરકારી નોકરી મેળવવાનું પોતાનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું છે. મોટાભાગના યુવાનો સરકારી નોકરી મેળવવા માટે ચારથી પાંચ વખત પ્રયાસ કરે છે. કેટલાક 10 થી 15 વખત પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ નિરાશા અથવા કૌટુંબિક સંજોગોને કારણે હાર માની લે છે. આવી સ્થિતિમાં, એન્ડીબોયના અશોક પ્રેરણાસ્ત્રોત છે.
આટલું જ નહીં, સાત વર્ષની મહેનત અને 50 થી વધુ પ્રયાસો પછી અશોક હવે કોન્સ્ટેબલ બન્યો છે. આ પ્રસંગે, તેમણે ETV ભારત સાથે પોતાની સફર શેર કરી.
મુશ્કેલીમાં ગુજરાન:
તેમણે કહ્યું, "મારા પિતા, વિષ્ણુ, દરજી તરીકે કામ કરે છે. મારી માતા આદિલક્ષ્મી ગૃહિણી છે. મેં કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં બી.એસ.સી. કર્યું છે. અમે ભાગ્યે જ ગુજરાન ચલાવી રહ્યા હતા. મારી ડિગ્રી પછી, મેં ખાનગી નોકરી કરવાનું વિચાર્યું. જ્યારે તે તાત્કાલિક જરૂરિયાતો પૂરી કરશે, તે ભવિષ્યની સુરક્ષા પૂરી પાડશે નહીં. જોકે, સરકારી નોકરી પરિવારની પરિસ્થિતિ બદલી નાખશે. હું આગામી પેઢીઓને વધુ સારું ભવિષ્ય આપી શકીશ."
21 વર્ષની ઉંમરે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી શરૂ કરી
તેમણે કહ્યું, "મેં 21 વર્ષની ઉંમરે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી શરૂ કરી. મેં દરેક પરીક્ષા આપી, પછી ભલે તે RRB હોય, બેંક હોય, SSC હોય કે APPSC હોય." પરીક્ષા ફી, પુસ્તકો અને ઓનલાઈન મોક ટેસ્ટ પર ઘણા પૈસા ખર્ચાયા."
ઓછા માર્ક્સ દ્વારા ઘણી પરીક્ષાઓમાં ચૂકી જવાયું
અશોકે કહ્યું, "મારો દીપક નામનો મિત્ર પણ મારી સાથે તૈયારી કરી રહ્યો હતો. તેને 2022 માં બેંકમાં નોકરી મળી ગઈ. ત્યાં સુધીમાં, હું ઘણી પરીક્ષાઓ આપી ચૂક્યો હતો. હું રેલ્વેમાં સ્ટેશન માસ્ટરની નોકરી ફક્ત ત્રણ માર્ક્સથી ચૂકી ગયો. એટલું જ નહીં, મેં બીજી છ નોકરીઓ પણ 2 થી 5 માર્ક્સથી ચૂકી ગઈ. ક્યારેક, હું નિરાશ થઈ જતો. મને લાગતું હતું કે હું તે કરી શકીશ નહીં. પરંતુ મારા માતાપિતાએ મને ઘણી હિંમત આપી. દીપકે મને આર્થિક રીતે પણ મદદ કરી, તેથી મેં મારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા. આખરે, મારું સ્વપ્ન સાકાર થયું જ્યારે મને કોન્સ્ટેબલની નોકરી મળી."
