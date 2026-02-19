લગ્નની જીદ સાથે 100 ફૂૂટ ઊંચા ટાવર પર ચડી ગયો યુવક, પોલીસ-પરિવારને નાકે દમ લાવી દીધો
યુવકની ફરિયાદ હતી કે, પરિવારવાળા તેના લગ્ન કરાવી રહ્યા નથી જેના કારણે તેને ઈજ્જત નથી મળી રહી
Published : February 19, 2026 at 10:26 PM IST
મિર્ઝાપુર: જિલ્લાના કટરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઇમામબારા પાસે એક યુવક મોબાઇલ ટાવર પર ચઢી ગયો, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો. 26 વર્ષીય યુવક લગ્ન કરવાની જીદ લઈને ટાવર પર ચઢી ગયો. આ નાટક લગભગ બે કલાક સુધી ચાલ્યું. પોલીસ પહોંચી, તેના પરિવારને બોલાવ્યો અને લગ્નનું આશ્વાસન મળતાં તે યુવક નીચે ઉતરી ગયો.
ગુરુવારે, કટરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઇમામબારા સામે આવેલા દુલ્હન પેલેસમાં એક યુવક 100 ફૂટ ઊંચા મોબાઇલ ટાવર પર ચઢી ગયો. યુવકને ટાવર પર ચઢતો જોઈને ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. લોકોએ તેને મનાવ્યો પરંતુ તે ટાવર પર ચઢી ગયો. બાદમાં લોકોએ પોલીસને ઘટનાની જાણ કરી.
પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને યુવકને નીચે ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેણે ના પાડી. ટાવર પર બેઠેલા યુવકે કહ્યું, "મને ઘરે માન નથી મળી રહ્યું. મારા લગ્ન પણ નથી થઈ રહ્યા." ત્યારબાદ પોલીસે યુવકના પરિવારને બોલાવીને ઘટનાસ્થળે બોલાવ્યો. યુવકના પરિવારે પોલીસને ખાતરી આપી હતી કે, તેઓ લગ્ન ગોઠવી દેશે પછી જ તે નીચે આવ્યો.
કટરા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ વૈદ્યનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, યુવકની ઓળખ જુનૈદ (26) તરીકે થઈ છે, જે હાથિયા ફાટકનો રહેવાસી છે. જુનૈદ અપરિણીત છે. તે તેના પરિવાર પર દબાણ લાવવા માટે ટાવર પર ચઢ્યો હતો. પૂછવામાં આવતા તેણે કહ્યું કે, તેનો પરિવાર તેના લગ્ન નથી કરાવી રહ્યો. તેને ઘરે પણ માન-સન્માન મળતું નહોતું. તે લગભગ બે કલાક સુધી ટાવર પર બેઠો રહ્યો.
ઇન્ચાર્જ વૈદ્યનાથ સિંહે કહ્યું કે, જ્યારે તે નીચે ન આવ્યો, ત્યારે ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય ટીમોને બોલાવવામાં આવી અને તેની સાથે વાત કરવામાં આવી. જુનૈદે કહ્યું કે, પરિવારના અન્ય સભ્યો લગ્ન કરી ચૂક્યા છે પરંતુ તેઓ તેના લગ્ન ગોઠવી રહ્યા નથી. તેને નીચે આવવા માટે સમજાવવામાં આવ્યો હતો અને તેના લગ્ન ગોઠવી દેવામાં આવશે. આ ખાતરી પછી, તે નીચે આવ્યો.
આ પણ વાંચો: