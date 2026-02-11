તમે ભારત માતાને વેચી દીધી છે, રાહુલ ગાંધીએ અમેરિકા સાથેના વચગાળાના વેપાર કરાર પર કેન્દ્રની ટીકા કરી
રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં આરોપ લગાવ્યો કે વડા પ્રધાનની આંખોમાં ડર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો હતો.
Published : February 11, 2026 at 6:29 PM IST
નવી દિલ્હી : લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભારત-અમેરિકા વચગાળાના વેપાર કરાર અંગે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. બુધવારે રાહુલ ગાંધીએ સરકાર પર દેશના હિત સાથે સમાધાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. લોકસભામાં બોલતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "વાસ્તવમાં, તમે (સરકારે) ભારત માતાને વેચી દીધી છે."
લોકસભામાં બોલતા, ગાંધીએ કહ્યું કે સરકારે પોતે સ્વીકાર્યું છે કે વિશ્વ એક વૈશ્વિક તોફાનનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેમાં એક મહાસત્તાનો યુગ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષો વધી રહ્યા છે અને ઊર્જા અને નાણાંનું શસ્ત્રીકરણ થઈ રહ્યું છે.
| In the Parliament, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the point is that i do not believe that any indian prime minister, including pm modi, would sign such a deal (india-us trade deal) unless there was a chokehold on him. we have been buckled on tariffs, we have… pic.twitter.com/W1ZbUMsoaI— ANI (@ANI) February 11, 2026
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ સત્યને ઓળખવા છતાં, સરકારે અમેરિકાને ઊર્જા અને નાણાકીય પ્રણાલીઓને એવી રીતે હથિયાર બનાવવાની મંજૂરી આપી છે જે ભારત પર અસર કરી રહી છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જ્યારે અમેરિકા કહે છે કે ભારત કોઈ ચોક્કસ દેશ પાસેથી તેલ ખરીદી શકતું નથી, તો તેનો અર્થ એ છે કે આપણી ઉર્જા સુરક્ષા બહારથી નક્કી કરવામાં આવી રહી છે... તે ઉર્જાને જ આપણી વિરુદ્ધ હથિયાર બનાવવામાં આવી રહી છે. સરકાર પર કટાક્ષ કરતા રાહુલ ગાંધીએ પૂછ્યું, "શું સરકારને આનાથી શરમ ન આવવી જોઈએ?"
કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે ભારતના હિત સાથે સમાધાન કર્યું છે. "એવું લાગે છે કે તમે (સરકારે) 'ભારત માતા' વેચી દીધી છે." રાહુલે કહ્યું કે પીએમ મોદી પર બહારથી દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પીએમની આંખોમાં ડર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે. રાહુલે કહ્યું, "બે બાબતો છે. પહેલી, એપ્સટિન... 30 લાખ ફાઇલો હજુ પણ બંધ છે." રાહુલે કહ્યું કે કોઈ અજાણ્યું દબાણ ચાલી રહ્યું છે.
#WATCH | In the Parliament, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " this is complete surrender... it is a tragedy because it is a surrender not just of the prime minister. he has surrendered the future of 1.5 billion indians. he has surrendered the future because he… pic.twitter.com/ZnzDRA4SsY— ANI (@ANI) February 11, 2026
ટેરિફ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા ગાંધીએ કહ્યું કે સરેરાશ ટેરિફ લગભગ 3 ટકાથી વધીને 18 ટકા થયો છે, જે છ ગણો વધારો છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ભારતમાં યુએસ આયાત $46 બિલિયનથી વધીને $146 બિલિયન થવાનો અંદાજ છે.
તેમણે પરિસ્થિતિને વાહિયાત ગણાવી, આરોપ લગાવ્યો કે ભારત બદલામાં કંઈ આપ્યા વિના દર વર્ષે લગભગ $100 બિલિયનનો આયાત વધારો કરવાનું વચન આપી રહ્યું છે. રાહુલે કહ્યું, "અમે છૂટછાટો આપી રહ્યા છીએ, પરંતુ બદલામાં કંઈ મળતું નથી. એવું લાગે છે કે અમે ચૂપચાપ ઉભા છીએ. અમારા ટેરિફ 3 ટકાથી વધીને 18 ટકા થઈ ગયા છે, જ્યારે તેમના ટેરિફ 16 ટકાથી ઘટીને શૂન્ય થઈ ગયા છે."
