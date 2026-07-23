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યુવાનોના ભવિષ્યને તમે સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું, રાહુલ ગાંધીનો PM મોદીને જવાબ

દેશભરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર લીક થવાના વિરોધમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલી રહ્યા છે.

રાહુલ ગાંધીનો PM મોદીને જવાબ
રાહુલ ગાંધીનો PM મોદીને જવાબ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 1:49 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશભરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર લીક થવાના વિરોધમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી દિલ્હીમાં, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) અને સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક જંતર-મંતર પર ધરણા કરી રહ્યા છે. આ વચ્ચે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મોટી જાહેરાત કરી છે જેમાં કહ્યું કે દોષિતોને સજા મળે તે માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વળતો પ્રહાર કર્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, રાહુલ ગાંધીએ આ પગલાને શિક્ષણ પ્રણાલીના વિનાશને છુપાવવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે. PM મોદી પર હુમલો કરતા તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે દેશની શિક્ષણ પ્રણાલીને બરબાદ કરવા અને યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને જોખમમાં મૂકવા માટે વડાપ્રધાન પોતે જવાબદાર છે. રાહુલ ગાંધીએ આગળ લખ્યું કે તે વડાપ્રધાન છે જેમણે યુવાનોના ભવિષ્યને સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે મોદીએ શિક્ષણ પ્રણાલીને સંપૂર્ણપણે કબજે કરવા અને નાશ કરવા દીધી જ નહીં, પરંતુ આ પ્રક્રિયાને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપ્યું - અને તેના માટે જવાબદાર દરેકને રક્ષણ પૂરું પાડ્યું. વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ સ્પષ્ટ છે:

  • ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પદથી હટાવો.
  • વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગો
  • વિદ્યાર્થીઓની સાથે હિંસા કરનારાઓ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરો.

વડાપ્રધાન મોદીએ કરી મોટી જાહેરાત

આજે સવારે, પીએમ મોદીએ NEET પેપર લીક મુદ્દા અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ શેર કરતા જણાવ્યું હતું કે દેશના યુવાનોનું હિત પ્રાથમિકતા છે અને તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું રક્ષણ કરવું એ તેમની ફરજ છે. તેમણે વધુમાં જાહેરાત કરી હતી કે NEET પેપર લીક પાછળના ગુનેગારોને ઝડપી અને કડક સજા મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવશે; અધિકારીઓને આ માટે પહેલાથી જ સૂચના આપવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે, અને કોઈપણ દોષિત પક્ષને બક્ષવામાં આવશે નહીં.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 20 જૂનથી દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) અને વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનોના નેતૃત્ત્વમાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. 20 જુલાઇથી શરૂ થયેલા સંસદના મોનસૂન સત્ર દરમિાન અને પછી પોલીસ અને વિરોધી વચ્ચે હિંસક અથડામણોને કારણે તણાવ વધ્યો હતો.

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TAGGED:

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