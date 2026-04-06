ખડગેએ કહ્યું આપ ગુજરાતના કે અન્ય અશિક્ષિત લોકોને મુર્ખ બનાવી શકો છો, કેરળના લોકોને નહીં, ભાજપે આપ્યો વળતો જવાબ
ખડગેએ પીએમ મોદી અને કેરળના CMને અનુલક્ષીને કહ્યું, આ બંને નેતાઓ "ગુજરાત અથવા અન્ય સ્થળોના અશિક્ષિત લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકે છે," પરંતુ કેરળના લોકોને નહીં.
Published : April 6, 2026 at 9:16 AM IST
ઈડુક્કી, કેરળમ: કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ રવિવારે કેરળના ઈડુક્કીમાં એક ચૂંટણી સભાને સંબોધી હતી. જનતાને સંબોધતા, ખડગેએ પીએમ મોદી અને કેરળના મુખ્ય પ્રધાન પિનરાયી વિજયન પર શાબ્કિ પ્રહારો અને આરોપ લગાવ્યા, તેમણે કહ્યું કે, મોદી અને પિનરાયી વિજયન પોતાના હાથમાં સત્તા કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે.
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કેરળ અને ગુજરાતના લોકો વચ્ચે સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયન પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે આ બંને નેતાઓ "ગુજરાત અથવા અન્ય સ્થળોના અશિક્ષિત લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકે છે," પરંતુ કેરળના લોકોને નહીં.
તેમણે કહ્યું કે ભાજપ અને LDF નેતાઓએ રાજ્યના લોકોને ગેરમાર્ગે ન દોરવા જોઈએ. "કેરળના લોકોને ગેરમાર્ગે ન દોરો. તેઓ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે, તેઓ શિક્ષિત છે. તેમણે કહ્યું, મોદીજી, વિજયન (પિનરાયી વિજયન), તમે બંને ગુજરાત અથવા અન્ય સ્થળોના અશિક્ષિત લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકો છો, પરંતુ તમે કેરળના લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકતા નથી,"
ખડગેએ કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને CPI(M) વચ્ચે સાંઠગાંઠનો આરોપ લગાવ્યો
"દિલ્હીમાં નરેન્દ્ર મોદી અને કેરળમાં પિનરાઈ વિજયન બંનેની કાર્યપદ્ધતિ સમાન છે. તેઓ બંને સત્તા પોતાના હાથમાં કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે. મેં લોકો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે પિનરાઈ વિજયન કેરળના નરેન્દ્ર મોદી છે, અને ભાજપ અને LDF ગુપ્ત રીતે કોંગ્રેસને સત્તાથી દૂર રાખવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે," તેમણે કહ્યું કે કેરળ હંમેશા પ્રગતિશીલ વિચારસરણી, સામાજિક ન્યાય અને શિક્ષણનું દીવાદાંડી રહ્યું છે.
"પરંતુ આજે, હું પૂછવા માંગુ છું: શું કેરળ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે કે પાછળ ખેંચાઈ રહ્યું છે? છેલ્લા 10 વર્ષથી, પિનરાઈ વિજયનના નેતૃત્વ હેઠળની LDF સરકાર દરમિયાન, ઘણા વચનો આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ લોકોને ખરેખર શું મળ્યું છે તે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે," તેમણે કહ્યું. ખડગેએ LDF સરકાર પર ભ્રષ્ટાચાર અને કૌભાંડોનો આરોપ લગાવ્યો, જેમાં સોનાની દાણચોરીનો કેસ પણ સામેલ છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, કેરળમાં ચા અને એલચીના બગીચાઓમાં કામ કરતા કામદારો પીડાઈ રહ્યા છે, અને પ્રદેશમાં ઘણા ચાના બગીચાના માલિકો તેમના વ્યવસાયો બંધ કરી રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "LDF સરકારે ચાના બગીચાના માલિકોને નાણાકીય સહાયનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ સત્તામાં આવ્યા પછી, તેઓ તે ભૂલી ગયા. વધુમાં, નવા શોષણકારી શ્રમ કાયદાઓને કારણે, કામદારોને માલિકો તરફથી યોગ્ય લાભ મળી રહ્યા નથી. અમે કેરળમાં દરેક કામદાર માટે વધુ સારા વેતન, સમયસર લાભ અને સન્માનનું વચન આપીએ છીએ." મહત્વપૂર્ણ છે કે, કેરળમાં 9 એપ્રિલે ચૂંટણી યોજાશે અને પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भाजपा सांसद सुधाशु त्रिवेदी ने कहा, " ...अगर आपको गुजरात और दूसरे इलाकों के लोग कम समझदार लगते हैं, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अपने सभी मुख्यमंत्रियों और उत्तर भारत के दूसरे बड़े… pic.twitter.com/sPQNRdNsu2— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2026
તમારા નેતાઓની નીતિ સ્પષ્ટ કરો: સુધાંશુ ત્રિવેદી
ભાજપ સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, "...જો તમને લાગે છે કે ગુજરાત અને અન્ય પ્રદેશોના લોકો ઓછા શિક્ષિત છે, તો મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, જવાહરલાલ નેહરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, તમારા બધા મુખ્યમંત્રીઓ અને ઉત્તર ભારતના અન્ય અગ્રણી નેતાઓ અંગે તમારી નીતિ સ્પષ્ટ કરો..."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું આ નિવેદન 'ભારત તેરે ટુકડે હોંગે, ઇન્શાઅલ્લાહ' ના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા ઇરાદાપૂર્વકના કાવતરાનો ભાગ છે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હોય. આ પહેલા ચિદમ્બરમે કહ્યું હતું કે, જો ઉત્તર ભારત અસ્તિત્વમાં ન હોત, તો દક્ષિણ ભારત ઘણું આગળ હોત. આ એ જ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે જેના એક રાજ્યના નાણામંત્રીએ કહ્યું હતું કે દક્ષિણ ભારત વધુ કર ચૂકવે છે અને તેથી તેને ઉત્તર ભારતથી અલગ થવું જોઈએ... આ એ જ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે જેના તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ આ નિવેદન આપ્યું હતું, બિહારના લોકોના ડીએનએનું નામ આપ્યું હતું... કેરળના લોકો ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે અને હવે તેમની શાણપણ બતાવી રહ્યા છે." એટલા માટે, તિરુવનંતપુરમમાં 45 વર્ષના ડાબેરી શાસન પછી, ભાજપે મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ જીતી. કેરળના લોકો ઉચ્ચ શિક્ષિત છે. તેથી જ કેરળમાં સૌપ્રથમ લવ જેહાદની ઓળખ થઈ... કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ક્યારેય કેરળના બુદ્ધિશાળી લોકો સાથે ન્યાય કર્યો નથી..."
#WATCH | दिल्ली: भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर कहा, " कांग्रेस के पास जब कोई ठोस मुद्दे नहीं रहते तो इस प्रकार से वे देश को बांटने की बात शुरू कर देते हैं। वे इस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के लिए एक राज्य के लोगों का अपमान… pic.twitter.com/Tk2v8OF2IK— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2026
કોંગ્રેસ પાસે નક્કર મુદ્દાઓ નથી...: આર.પી.એન.સિંહ
દિલ્હી ભાજપના નેતા આર.પી. સિંહે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, "જ્યારે કોંગ્રેસ પાસે નક્કર મુદ્દાઓ ન હોયે, ત્યારે તેઓ દેશને વિભાજીત કરવાની વાત કરવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ વોટ બેંકની રાજનીતિ માટે આ રીતે એક રાજ્યના લોકોનું અપમાન કરે છે. એવું લાગે છે કે તેઓ (કોંગ્રેસ) ચૂંટણી હારી રહ્યા છે, અને તે હારને કારણે, તેઓ આ પ્રકારની ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा गुजरात के लोगों के संदर्भ में दिए गए बयान अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं।— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) April 5, 2026
इस प्रकार की टिप्पणी न केवल 6 करोड़ गुजरातवासियों का अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की पावन धरती की गरिमा को भी ठेस…
આવા નિવેદનો કોંગ્રેસ પક્ષની સંકુચિત માનસિકતા દર્શાવે છે: ભુપેન્દ્ર પટેલ
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પણ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ગુજરાતના લોકો અંગે આપવામાં આવેલા નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપી છે અને તેમના આ નિવેદનને અત્યંત વાંધાજનક અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવ્યું છે. તેમણે એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે,આવી ટિપ્પણીઓ માત્ર 6 કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન જ નથી કરતી પણ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની પવિત્ર ભૂમિની ગરિમાને પણ ઠેસ પહોંચાડે છે. ગુજરાતે હંમેશા રાષ્ટ્રનિર્માણ, વિકાસ અને એકતામાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી છે અને આગળ પણ ભજવશે. આવા નિવેદનો કોંગ્રેસ પક્ષની સંકુચિત માનસિકતા દર્શાવે છે. આ ટિપ્પણી સ્પષ્ટપણે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપની વિકાસની રાજનીતિ અને તેને મળી રહેલા વ્યાપક જનસમર્થન પ્રત્યે કોંગ્રેસ પક્ષની અસ્વસ્થતા અને અસુરક્ષા દર્શાવે છે. ગુજરાતના જાગૃત લોકો આવા નિવેદનોનો જવાબ કેવી રીતે આપવો તે જાણે છે, અને ભવિષ્યમાં, કેરળના લોકો પણ કોંગ્રેસ પક્ષને નકારી કાઢશે અને ભાજપની વિકાસની રાજનીતિને ટેકો આપશે, જે ચોક્કસ છે.
खड़गे जी,— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 5, 2026
जिस गुजरात की धरती ने देश को महात्मा गांधी दिए,
जिस गुजरात ने देश को लौह पुरुष सरदार पटेल दिए,
जिस गुजरात ने देश के सबसे लोकप्रिय PM @narendramodi जी दिए,
जिस गुजरात ने विकास का नया मॉडल पूरी दुनिया को दिखाया
उस गुजरात के 6 करोड़ गुजरातवासियों का अपमान?
कांग्रेस को…
ગુજરાત માફ નહીં કરે: હર્ષ સંઘવી
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ગુજરાતના લોકોને આપવામાં આવેલા નિવેદનની આકરી ટીકા કરી છે. સંઘવીએ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું કે, ''ખડગે જી... ગુજરાતની ભૂમિએ દેશને મહાત્મા ગાંધી આપ્યા, ગુજરાતની ભૂમિએ દેશને લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલ આપ્યા, ગુજરાતની ભૂમિએ દેશના સૌથી લોકપ્રિય પીએમ નરેન્દ્ર આપ્યા, ગુજરાતની ભૂમિએ વિશ્વને વિકાસનું નવું મોડેલ બતાવ્યું,
તે ગુજરાતના 6 કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન? કોંગ્રેસ ગુજરાતને આટલી બધી નફરત કેમ કરે છે? તમે વારંવાર ગુજરાતના લોકોને કેમ નિશાન બનાવો છો? શું ગુજરાતના લોકોએ તમને સત્તા પરથી દૂર કર્યા અને તેથી આ પરિવર્તન આવ્યું? આ નિવેદન તમારી હતાશાને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી; તે તમારી સાચી ઓળખ દર્શાવે છે. ગુજરાતના જાગૃત લોકોએ હંમેશા કોંગ્રેસને નકારી કાઢી છે, જે ગાંધી અને પટેલની આ પવિત્ર ભૂમિનું અપમાન કરે છે, અને આમ કરતા રહેશે. ગુજરાત માફ નહીં કરે''.