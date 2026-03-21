'તમે નોકરાણી સાથે લગ્ન નથી કરી રહ્યા, પતિએ રસોઈમાં પણ મદદ કરવી પડશે': સુપ્રીમ કોર્ટ

કોર્ટે કહ્યું કે તમે નોકરાણી સાથે લગ્ન નથી કરી રહ્યા, તમે જીવનસાથી સાથે લગ્ન કરી રહ્યા છો.

By Sumit Saxena

Published : March 21, 2026 at 9:54 AM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું કે પત્ની રસોઈ સહિતના ઘરના કામો યોગ્ય રીતે નથી કરતી તેવા આરોપોને વૈવાહિક વિવાદોમાં ક્રૂરતા ગણી શકાય નહીં.

સુપ્રીમ કોર્ટે આ અવલોકન એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન કર્યું જેમાં પતિએ ક્રૂરતાના આધારે છૂટાછેડા માંગ્યા હતા. આ મામલો ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. સામાજિક ધોરણો બદલાયા છે તેના પર ભાર મૂકતા, બેન્ચે કહ્યું કે પતિઓએ પણ ઘરના કામકાજની જવાબદારી વહેંચવી જોઈએ. "તમે નોકરાણી સાથે લગ્ન નથી કરી રહ્યા, તમે જીવનસાથી સાથે લગ્ન કરી રહ્યા છો," બેન્ચે કહ્યું.

બેન્ચે પતિને રસોઈ, કપડાં ધોવા અને અન્ય કામકાજમાં મદદ કરવા કહ્યું. બેન્ચે ઉમેર્યું, "આજનો સમય અલગ છે." આગામી તારીખે, બેન્ચે પક્ષકારોને રૂબરૂ હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો. અગાઉ, સુપ્રીમ કોર્ટે પક્ષકારોને મધ્યસ્થી માટે મોકલ્યા હતા, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયું.

આ દંપતીએ 2017 માં લગ્ન કર્યા હતા અને તેમને આઠ વર્ષનો પુત્ર છે. પતિએ છૂટાછેડાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી, અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે લગ્નના એક અઠવાડિયામાં જ તેની પત્નીનું વર્તન બદલાઈ ગયું હતું અને તેણી તેની સાથે ખરાબ વર્તન કરવા લાગી હતી.

તેણીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે તેના અને તેના માતાપિતા સામે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પરિવાર માટે રસોઈ બનાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને બાળકના જન્મ સમારોહમાં પણ આમંત્રણ આપ્યું ન હતું.

જોકે, પત્નીએ આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. તેણીએ કહ્યું હતું કે તે તેના પતિ અને તેના પરિવારની સંમતિથી બાળકના જન્મ માટે તેના માતાપિતાના ઘરે ગઈ હતી. તેણીના કહેવા મુજબ, તેઓએ જન્મ સમારોહમાં હાજરી ન આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને તેના બદલે તેના માતાપિતા પાસેથી રોકડ અને સોનું માંગ્યું હતું.

ફેમિલી કોર્ટે પતિની અપીલને માન્ય રાખી હતી અને ક્રૂરતાના આધારે તેને છૂટાછેડા મંજૂર કર્યા હતા. પત્નીએ આ આદેશને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો, જેણે બાદમાં આદેશને ઉલટાવી દીધો હતો. હાઇકોર્ટના નિર્ણયથી નાખુશ, પતિએ ફરીથી સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.

