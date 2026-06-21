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દિવસમાં બે વખત ઈન્સ્યુલિન, કોમાનો ભય... યોગથી બદલાઈ જિંદગી, યોગાચાર્ય વી.એલ રેગોની પ્રેરણાદાયી કહાણી

મેંગલુરુના યોગ ગુરુ વી.એલ રેગો 80 વર્ષની ઉંમરે જોશ સાથે જીવી રહ્યા છે, જ્યારે તેમને જન્મથી જ અનેક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ છે.

યોગાચાર્ય વી.એલ રેગોની પ્રેરણાદાયી કહાણી
યોગાચાર્ય વી.એલ રેગોની પ્રેરણાદાયી કહાણી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 5:22 PM IST

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મેંગલુરુ (કર્ણાટક): એક બાળક જેને ડોક્ટરોએ કહ્યું હતું કે આ વધારે દિવસ જીવિત નહીં રહે. તેને ચાર વર્ષની ઉંમરે ખેંચ આવતી હતી, યુવાનીમાં તેની કિડની ગુમાવી દીધી હતી, અને એક વખત તેના બ્લડ સુગરનું સ્તર 580 સુધી વધી ગયું હતું. દિવસમાં બે વખત ઇન્સ્યુલિન, કોમામાં જવાનો ભય અને ઘરની મુશ્કેલીઓ... જો તે એક સામાન્ય વ્યક્તિ હોત તો તેની જિંદગી વહેલા જ ખતમ થઈ ગઈ હોત, પરંતુ આ વ્યક્તિ, જેણે યોગને જિંદગીનો ભાગ બનાવી દીધો, 80 વર્ષની ઉંમરે પણ જોશ સાથે જીવી રહ્યા છે.

વધુમાં, તેમણે જર્મની, યુએસએ, કેનેડા, ઇટાલી અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ જેવા દેશોમાં યોગ તાલીમ આપીને હજારો લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી તરફ દોર્યા છે. મેંગલુરુ સ્થિત યોગ ગુરુ વી.એલ. રેગોની જીવનકથા એક અનોખી કહાણી છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે યોગની શક્તિને દર્શાવે છે.

બાળપણમાં જિંદગી સામે સંઘર્ષ શરૂ થયો: પાંચ બાળકોમાં સૌથી નાના, રેગો જન્મથી જ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. ડોક્ટરોએ તેમના પરિવારને જાણ કરી હતી કે તેમનું વધારે લાંબું જીવવાની શક્યતા ઓછી છે. ચાર વર્ષની ઉંમરે, તેમને ખેંચ આવવા લાગી; શાળામાં હોય કે શેરીમાં, તેને અચાનક ખેંચ આવતી. આ સ્થિતિ તે લગભગ 16 વર્ષના થયા ત્યાં સુધી ચાલુ રહી, છતાં તેમના જીવનમાં હજી પણ મોટી મુશ્કેલીઓ આવવાની હતી.

22 વર્ષની ઉંમરે કિડની ગુમાવી દીધી: નાની ઉંમરે જ, તેમણે આખા શરીરમાં સોજો આવવા લાગ્યો. શરૂઆતમાં, તેમના પરિવારને આ સ્થિતિની ગંભીરતા સમજાઈ ન હતી. બાદમાં, હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પછી, જાણવા મળ્યું કે તેમની એક કિડની સંપૂર્ણપણે ફેલ ગઈ હતી; ત્યારબાદ તેને ઓપરેશન દ્વારા દૂર કરવામાં આવી. તે દિવસથી પાંચ દાયકાથી વધુ સમય સુધી તેઓ ફક્ત એક કિડની સાથે સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે.

580 સુગર, ઇન્સ્યુલિન અને કોમાનો ભય: 1974 માં બીજો આંચકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે તેમનું બ્લડ સુગર લેવલ 580 સુધી વધી ગયું. તે સમયે, આજે ઉપલબ્ધ અદ્યતન તબીબી સારવાર અસ્તિત્વમાં નહોતી. તેમને દિવસમાં બે વાર ઇન્સ્યુલિનના ઊંચા ડોઝ લેવા પડતા હતા, અને એવો સમયે પણ હતો જ્યારે તેઓ કોમામાં પણ જતા રહેતા હતા. ડોક્ટરોએ કહ્યું કે ઇન્સ્યુલિન તેમની જિંદગી છે. જોકે, તેમના જીવનમાં એક વળાંક આવ્યો જ્યારે તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીના યોગ ગુરુએ ડાયાબિટીસને નિયંત્રિત કરવામાં યોગની ભૂમિકા વિશે ટેલિવિઝન પર વાત કરી.

દિલ્હીમાં યોગ તાલીમ દ્વારા જીવન બદલાઈ ગયું: વી.એલ. રેગોએ દિલ્હીમાં સેન્ટ્રલ યોગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની મુલાકાત લીધી અને 15 દિવસનો યોગ તાલીમ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યો. પાછા ફર્યા પછી, તેમણે સતત યોગનો અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. એક મહિનાની અંદર, તેમના સ્વાસ્થ્યમાં એટલો નોંધપાત્ર સુધારો થયો કે તેઓ ઇન્સ્યુલિન અને દવાઓનો ઉપયોગ કરીને તેમની સ્થિતિને નિયંત્રિત કરી શક્યા. તે અનુભવે તેમની જીવનશૈલી બદલી નાખી.

પારિવારિક જીવનમાં પડકારો: તેમના સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓએ તેમના પારિવારિક જીવન પર પણ અસર કરી; તેમની પત્નીને બે વાર ગર્ભપાત થયો. તેમની ત્રીજી ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, તેઓ સુરક્ષિત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે મેંગલુરુ ગયા. બાદમાં, એક પુત્રીનો જન્મ થયો, જેનાથી તેમના જીવનમાં આશાનું કિરણ આવ્યું.

હિમાલય તરફના પગલાં: યોગ વિશે વધુ જાણવાની ઇચ્છાએ તેમને 1982 માં હિમાલયના શિવાનંદ આશ્રમમાં દોરી ગયા. ત્યાં, તેમણે યોગનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. બાદમાં, તેમણે વિવેકાનંદ કેન્દ્રમાં તાલીમ લીધી, જેમાં યોગના વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ, સંશોધન અને તબીબી આધાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. ત્યાં જ તેમને ખાતરી થઈ ગઈ કે યોગ ફક્ત આધ્યાત્મિક અભ્યાસ નથી પણ વૈજ્ઞાનિક ઉપચારની મફત પદ્ધતિ પણ છે.

અમેરિકામાં યોગ ફિલ્મ: 1986 માં, તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની યાત્રા કરી અને યોગ અને તણાવ વ્યવસ્થાપન પર એક ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મના નિર્માણમાં ભાગ લીધો. તેમણે યોગ ઉપચાર દ્વારા તણાવ મેનેજમેન્ટનો સંદેશ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચાડ્યો.

જર્મનીથી શરૂ થઈ દુનિયાની સફર: મેંગલુરુમાં યોજાતા યોગ વર્ગો વિશે જાણ્યા પછી, તેમને જર્મન શહેર બામ્બર્ગ તરફથી તેમનું પ્રથમ આમંત્રણ મળ્યું. ત્યાં, તેમણે ખ્રિસ્તી પાદરીઓ અને બિશપને યોગની તાલીમ આપી. લોકોએ યોગને સ્વાસ્થ્યના વિજ્ઞાન તરીકે રજૂ કરવાના તેમના કાર્યની પ્રશંસા કરી, જેમાં કોઈપણ ધાર્મિક ધર્માંતરણનો સમાવેશ થતો નથી. ત્યાંથી શરૂ થયેલી તેમની યાત્રા જર્મની, ઇટાલી, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, કેનેડા અને યુએસએ જેવા દેશો સુધી વિસ્તરી. તેમણે વિદેશમાં યોગમાં આશરે 500 લોકોને તાલીમ આપી છે. એકલા મેંગલુરુમાં, તેમણે 400 થી વધુ બેચ સફળતાપૂર્વક ચલાવી છે.

જર્મની તરફથી ₹28 લાખની નાણાકીય સહાય: રેગોની સેવાથી પ્રભાવિત થઈને, જર્મન ધાર્મિક નેતાઓએ તેમને ચર્ચમાં યોગ શીખવવા માટે છ મહિના જર્મનીમાં રહેવાનું આમંત્રણ આપ્યું. જોકે, તેમણે તેમના પરિવારથી દૂર વિદેશમાં રહેવાની ઓફરને નકારી કાઢી. તેના બદલે, તેમણે અપીલ કરી: "મને મેંગલુરુમાં યોગ કેન્દ્ર બનાવવામાં મદદ કરો." 1991 માં, જર્મનીએ આશરે ₹28 લાખની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી. તે સહાયથી, મેંગલુરુના રાણીપુરામાં એક યોગ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજે, તે એક મોટી યોગ સંસ્થામાં વિકસ્યું છે જે હજારો લોકોને સારા સ્વાસ્થ્યના માર્ગ તરફ માર્ગદર્શન આપે છે.

પુરસ્કારો પાછળ ન ભાગવું: તેમને તેમના જીવન દરમ્યાન અસંખ્ય સન્માન અને પુરસ્કારો મળ્યા, છતાં તેમણે ક્યારેય સક્રિય રીતે તેમની કે પ્રસિદ્ધિ પાછળ દોડ્યા નહીં. તેઓ માને છે કે સેવા એ તેમનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. "યોગે મને બચાવ્યો" - તેમની જિંદગીને યાદ કરતી વખતે તેઓ હજુ પણ ભાવુક થઈ જાય છે.

રેગો કહે છે, "હું ચાર વર્ષની ઉંમરથી જ એક બીમારીથી પીડાઈ રહ્યો છું. હું ફક્ત એક જ કિડની સાથે જીવું છું. મેં ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓ સામે લડત આપી છે અને હાર્ટ એટેક અને કોમાનો ભોગ બન્યો છું. આજે, હું 80 વર્ષનો છું. યોગે જ આ જીવનને સ્વસ્થ બનાવ્યું હતું."

રેગોનું જીવન ઘણું બધું કહી જાય છે. યોગ ફક્ત કસરત નથી; યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સતત અભ્યાસ સાથે, તે સ્વસ્થ જીવનશૈલી માટે મજબૂત પાયો નાખી શકે છે. વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે, વી.એલ. રેગોનું જીવન હજારો લોકો માટે પ્રેરણાનું કામ કરે છે.

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