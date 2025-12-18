Yearender 2025: સુપ્રીમ કોર્ટના 10 મોટા નિર્ણયો પર એક નજર

ETV Bharat / bharat

આ વર્ષે સુપ્રીમ કોર્ટે નીતિગત મૂંઝવણ દૂર કરનારા અનેક નિર્ણયો આપ્યા. ચાલો આ નિર્ણયો પર એક નજર કરીએ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST

5 Min Read
નવી દિલ્હી: કોર્ટના નિર્ણયોની વાત કરીએ તો, ૨૦૨૫ ઘણી રીતે એક નોંધપાત્ર વર્ષ હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે ઘણા નિર્ણયો આપ્યા જે આવનારા વર્ષો સુધી પડઘો પાડશે. આમાં ચૂંટણી બોન્ડ અને વક્ફ સુધારાનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો 2025ના 10 મુખ્ય નિર્ણયો પર એક નજર કરીએ.

1. ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક

અરજદારોએ મુખ્યત્વે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023 ની કલમ 7(1) હેઠળ ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક પ્રક્રિયાને પડકારી હતી. નવી સિસ્ટમે મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) ને પસંદગી પેનલમાંથી દૂર કર્યા.

સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય બેન્ચે રાષ્ટ્રપતિને સમિતિની સલાહ પર મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. સમિતિએ વડા પ્રધાન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને ભલામણ કરી. આ આદેશ બાદ, કેન્દ્ર સરકારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) બિલ, 2023 પસાર કર્યું.

આ બિલ પસંદગી સમિતિની ભલામણ અને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરીના આધારે ચૂંટણી કમિશનરોની પસંદગીની જોગવાઈ કરે છે. આ સમિતિની અધ્યક્ષતા પ્રધાનમંત્રી કરે છે. પસંદગી સમિતિને તેમના નામોની યાદી સુપરત કરવા માટે એક શોધ સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. વિપક્ષે સમિતિમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશની ગેરહાજરીનો વિરોધ કર્યો હતો. આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, નવી જોગવાઈઓ હેઠળ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે વિપક્ષ તરફથી વિરોધ થયો હતો.

2. સુપ્રીમ કોર્ટે મૃત્યુદંડની સજા પામેલા વ્યક્તિને નિર્દોષ જાહેર કર્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે ગંભીર સિંહને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, જેને છ પરિવારના સભ્યોની હત્યા માટે મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કોર્ટે પુરાવાના અભાવ અને પોલીસની બેદરકારીનો હવાલો આપ્યો. સરકારી વકીલ કોઈ હેતુ, છેલ્લે જોયેલા પુરાવા અથવા હથિયારની રિકવરી સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આરોપીને તપાસ હેઠળના ગુના સાથે જોડવામાં નિષ્ફળ ગયો. યોગ્ય સાક્ષીઓના અભાવે, કેસ નક્કર પુરાવાને બદલે અટકળો પર આધારિત હતો. કોર્ટે દોષિત ઠેરવવાનો આદેશ આપ્યો અને આરોપીને છોડી મૂકવાનો આદેશ આપ્યો.

3. ન્યાયાધીશ યશવંત વર્મા રોકડ વિવાદ

૧૪ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ યશવંત વર્માના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને આગ લાગી, જેના પરિણામે એક આઉટહાઉસમાંથી અડધી બળી ગયેલી રોકડ મળી આવી. સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે તેમને તેમની પોતાની કોર્ટ, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની ભલામણ કરી. કેન્દ્ર સરકારે ટ્રાન્સફરને મંજૂરી આપી, પરંતુ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને સૂચના આપી કે તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમને કોઈ ન્યાયિક કાર્ય ન સોંપવામાં આવે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે જસ્ટિસ વર્મા પાસેથી બધી ન્યાયિક જવાબદારીઓ છીનવી લીધી અને તેમને બધી વહીવટી સમિતિઓમાંથી દૂર કર્યા. ત્રણ સભ્યોની આંતરિક સમિતિ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. ન્યાયિક મહાભિયોગ એ એક બંધારણીય પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશને સાબિત થયેલા ગેરવર્તણૂક અથવા અયોગ્યતા માટે દૂર કરવામાં આવે છે.

4. વકફ (સુધારો) અધિનિયમ, 2025

વકફ (સુધારો) અધિનિયમ, 2025, જેને યુનિફાઇડ મેનેજમેન્ટ, એમ્પાવરમેન્ટ, એફિશિયન્સી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (UMEED) અધિનિયમ, ૨૦૨૫ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે ભારતમાં વકફ મિલકતોના સંચાલનમાં એક મોટો સુધારો છે. તે એપ્રિલ ૨૦૨૫માં સંસદ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો હતો અને 5 એપ્રિલ, 2025ના રોજ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળી હતી. આ અધિનિયમ 1995ના વકફ અધિનિયમમાં સુધારો કરે છે જેથી ગેરવહીવટ, પારદર્શિતાનો અભાવ અને મિલકત માલિકી અંગેના વિવાદો જેવા લાંબા સમયથી ચાલતા મુદ્દાઓને ઉકેલી શકાય.

5. તમિલનાડુના રાજ્યપાલ દ્વારા બિલોને અવરોધિત કરવા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ

રાજ્ય વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલા 10 બિલોને મંજૂરી આપવામાં તમિલનાડુના રાજ્યપાલ દ્વારા વિલંબ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો (તમિલનાડુ રાજ્ય વિરુદ્ધ તમિલનાડુના રાજ્યપાલ). જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ અને એપ્રિલ 2023 વચ્ચે, તમિલનાડુ વિધાનસભાએ રાજ્ય યુનિવર્સિટી કાયદાઓમાં સુધારો કરતા 12 બિલ પસાર કર્યા. આ બિલોને રાજ્યપાલ આર.એન. રવિને મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 10 બિલો રોકી રાખવામાં આવ્યા હતા અને બે બિલો રાષ્ટ્રપતિની વિચારણા માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા હતા. રાજ્ય સરકારે રાજ્યપાલના લાંબા વિલંબને પડકાર્યો હતો અને તેને ગેરબંધારણીય ગણાવ્યો હતો.

6. સોશિયલ મીડિયા અને OTT પ્લેટફોર્મ પર અશ્લીલતા

સુપ્રીમ કોર્ટે OTT પ્લેટફોર્મ અને સોશિયલ મીડિયા પર અશ્લીલ સામગ્રી અંગે પત્રકારની PIL પર સુનાવણી કરી. અરજીમાં ઓનલાઈન ફરતી અનિયંત્રિત સામગ્રી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, જે સામાજિક મૂલ્યો, માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને જાહેર સલામતીને અસર કરી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને કેન્દ્ર સરકાર અને Netflix, Amazon Prime, AltBalaji, Ullu Digital, Mubi, X Corp, Google, Meta Inc. અને Apple જેવા મુખ્ય પ્લેટફોર્મને નોટિસ જારી કરી હતી.

7. સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રિબ્યુનલ રિફોર્મ્સ એક્ટ 2021 ને રદ કર્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે આ કાયદાને ન્યાયિક સ્વતંત્રતા અને સત્તાના વિભાજનનું ઉલ્લંઘન જાહેર કર્યો. તેણે અગાઉના નિર્ણયોમાં પહેલાથી જ રદ કરાયેલી જોગવાઈઓને પુનરાવર્તિત કરવા બદલ સરકારની ટીકા કરી હતી. કાયદાની જોગવાઈઓને ગેરબંધારણીય ગણવામાં આવી હતી, અને સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સંસદ અગાઉ ઓળખાયેલી ખામીઓને દૂર કર્યા વિના અમાન્ય કાયદાઓ ફરીથી લાગુ કરી શકતી નથી.

8. રાજ્યપાલ/રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ પર પ્રેસિડેન્સિયલ સંદર્ભ

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ બંધારણની કલમ 200 અને 201 હેઠળ રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્ય બિલોને મંજૂરી આપવા સંબંધિત 14 પ્રશ્નો પર સુપ્રીમ કોર્ટની સલાહ માંગી હતી. આ સંદર્ભ તમિલનાડુના રાજ્યપાલના કેસમાં તાજેતરના નિર્ણયના વિવિધ પાસાઓને સંબોધિત કરે છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે તમિલનાડુ વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલા 10 બિલોને રાષ્ટ્રપતિના વિચારણા માટે અનામત રાખવાના રાજ્યપાલના નિર્ણયને રદ કર્યો હતો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે બિલો પર રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા લેવામાં આવેલા તમામ પરિણામી પગલાં અમાન્ય હતા.

9. સુપ્રીમ કોર્ટે સુરેન્દ્ર કોલીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે નિઠારી હત્યા કેસમાં સુરેન્દ્ર કોલીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો અને તેની બાકીની સજાને રદ કરી. કલમ 164 CrPC હેઠળ કબૂલાતના પુરાવાને અસ્વીકાર્ય માનવામાં આવ્યા હતા. ફોરેન્સિક પુરાવા નબળા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે અયોગ્ય રેકોર્ડ અને કોઈ માન્ય ફોરેન્સિક પુરાવાનો ઉલ્લેખ કરીને ખોટી તપાસની ટીકા કરી હતી. સુરેન્દ્ર કોલીને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, સિવાય કે અન્ય કોઈ કેસમાં અન્યથા જરૂરી હોય.

10. ચાર નવા શ્રમ કોડ લાગુ

સરકારે 21 નવેમ્બર, 2025 થી ચારેય શ્રમ સંહિતા સત્તાવાર રીતે લાગુ કરી દીધી છે. વેતન સંહિતા, 2019, ઔદ્યોગિક સંબંધો સંહિતા, 2020, સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020, અને વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ (OSH) સંહિતા, 2020, 29 જૂના શ્રમ કાયદાઓને એકીકૃત પ્રણાલી સાથે બદલશે.

સંપાદકની પસંદ

