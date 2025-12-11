વર્ષ 2026ની રજાઓનું આખું લિસ્ટ આવી ગયું, કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યું ટાઈમ ટેબલ
સરકારે 2026 માટે જાહેર રજાઓનું કેલેન્ડર બહાર પાડ્યું છે, અમને જણાવો કે નવા વર્ષ 2026 માં તમને કેટલી રજાઓ મળવાની છે.
Published : December 11, 2025 at 6:53 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષ 2025 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, અને લોકો નવા વર્ષ 2026 ની તૈયારીમાં વ્યસ્ત થઈ ગયા છે. દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે આગામી વર્ષ માટે જાહેર રજા કેલેન્ડર 2026 બહાર પાડ્યું છે. આ કેલેન્ડર દર વર્ષે કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ (DoPT) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે જેથી સરકારી કચેરીઓ, કર્મચારીઓ અને સંસ્થાઓ વર્ષના પ્રારંભથી તેમના કામ, રજાઓ અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી શકે.
આ કેલેન્ડરમાં બે પ્રકારની રજાઓનો સમાવેશ થાય છે:
ફરજિયાત (Gazetted Holidays)
વૈકલ્પિક (Restricted Holidays)
2026 માં રજાઓની બંને કેટેગરીઓનું વ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી કર્મચારીઓ માત્ર તહેવારોનો લાભ જ નહીં પરંતુ અનેક પ્રસંગોએ લાંબા સપ્તાહાંતનો આનંદ પણ માણી શકે છે.
2026 માટે ફરજિયાત (Gazetted) રજાઓની વિગતવાર યાદી
સરકારે 2026 માટે 17 મુખ્ય જાહેર રજાઓની જાહેરાત કરી છે. આમાં રાષ્ટ્રીય રજાઓ અને ઘણા મુખ્ય તહેવારોનો સમાવેશ થાય છે.
- 26 જાન્યુઆરી, સોમવાર - પ્રજાસત્તાક દિવસ
- 4 માર્ચ, બુધવાર - હોળી
- 21 માર્ચ, શનિવાર - ઈદ અલ-ફિત્ર
- 26 માર્ચ, ગુરુવાર - રામ નવમી
- 31 માર્ચ, મંગળવાર - મહાવીર જયંતિ
- ૩ એપ્રિલ, શુક્રવાર - ગુડ ફ્રાઈડે
- 1 મે, શુક્રવાર - બુદ્ધ પૂર્ણિમા
- 27 મે, બુધવાર - બકરી ઇદ
- 26 જૂન, શુક્રવાર - મોહરમ
- 15 ઓગસ્ટ, શનિવાર - સ્વતંત્રતા દિવસ
- 26 ઓગસ્ટ, બુધવાર - ઈદ-એ-મિલાદ
- 4 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર - જન્માષ્ટમી
- 2 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર - ગાંધી જયંતિ
- 20 ઓક્ટોબર, મંગળવાર - દશેરા
- 8 નવેમ્બર, રવિવાર - દિવાળી
- 24 નવેમ્બર, મંગળવાર - ગુરુ નાનક જયંતિ
- 25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર - નાતાલ
આ રજાઓ દરમિયાન દેશભરમાં કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક રજાઓની સંપૂર્ણ યાદી
વૈકલ્પિક રજાઓ એવી રજાઓ છે જે કર્મચારીઓ તેમની વ્યક્તિગત, ધાર્મિક અથવા સાંસ્કૃતિક જરૂરિયાતોના આધારે પસંદ કરી શકે છે. 2026 માટે આવી રજાઓની વિગતવાર યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં આનો સમાવેશ થાય છે:
- નવું વર્ષ - 1 જાન્યુઆરી
- હઝરત અલીનો જન્મદિવસ - 3 જાન્યુઆરી
- મકરસંક્રાંતિ/પોંગલ/બિહુ - 14 જાન્યુઆરી
- વસંત પંચમી - 23 જાન્યુઆરી
- ગુરુ રવિદાસ જયંતિ - 1 ફેબ્રુઆરી
- સ્વામી દયાનંદ જયંતિ - 12 ફેબ્રુઆરી
- મહાશિવરાત્રી - 15 ફેબ્રુઆરી
- શિવાજી જયંતિ - 19 ફેબ્રુઆરી
- હોલિકા દહન/ડોલ યાત્રા - 3 માર્ચ
- ગુડી પડવા/ઉગાદી – 19 માર્ચ
- જુમાત-ઉલ-વિદા - 20 માર્ચ
- ઇસ્ટર - 5 એપ્રિલ
- વૈશાખી/બિહુ - મધ્ય એપ્રિલ
- રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની જન્મજયંતિ – 9 મે
- રથયાત્રા - 16 જુલાઈ
- પારસી નવું વર્ષ - 15 ઓગસ્ટ
- ઓણમ - 26 ઓગસ્ટ
- રક્ષાબંધન - 28 ઓગસ્ટ
- ગણેશ ચતુર્થી - 14 સપ્ટેમ્બર
- નવરાત્રી સાતમથી નોમ - 18 થી 20 ઓક્ટોબર
- વાલ્મીકિ જયંતિ - 26 ઓક્ટોબર
- કરવા ચોથ - 29 ઓક્ટોબર
- નરક ચતુર્દશી - 8 નવેમ્બર
- ગોવર્ધન પૂજા - 9 નવેમ્બર
- ભાઈ બીજ - 11 નવેમ્બર
- છઠ પૂજા - 15 નવેમ્બર
- ગુરુ તેગ બહાદુર શહીદ દિવસ - 24 નવેમ્બર
- હઝરત અલીનો જન્મદિવસ - 23 ડિસેમ્બર
- નાતાલની પૂર્વસંધ્યા - 24 ડિસેમ્બર
કર્મચારીઓ આમાંથી પસંદગી કરી શકે છે અને તેમની સુવિધા મુજબ રજા લઈ શકે છે.
નવા વર્ષમાં રાહત અને સુવિધા
સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ કેલેન્ડર સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કર્મચારીઓને 2026માં ઘણા પ્રસંગોએ લાંબા સમય સુધી આરામ કરવાની, મુસાફરી કરવાની અથવા પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે. ફરજિયાત અને વૈકલ્પિક બંને પ્રકારની રજાઓની આ વિગતવાર યાદી, આગામી વર્ષને વધુ સરળ અને આયોજિત બનાવવામાં મદદ કરશે.
