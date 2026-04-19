ચારધામ યાત્રા શરૂ: ગંગોત્રી બાદ, યમુનોત્રી ધામના કપાટ પણ ખુલશે, ભક્તોમાં ઉત્સાહ

યમુનોત્રી મંદિરના કપાટ ભક્તો માટે ખુલી ગયા છે. અગાઉ, ગંગોત્રી મંદિરના કપાટ ખુલ્યા હતા.

ગંગોત્રી પછી, યમુનોત્રી ધામના કપાટ પણ ખુલશે
ગંગોત્રી પછી, યમુનોત્રી ધામના કપાટ પણ ખુલશે (ફાઈલ ફોટો/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 2:24 PM IST

ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ) : ગંગોત્રી ધામમાં માતા ગંગાના કપાટ ખુલ્યા બાદ, યમુનોત્રી ધામમાં યમુનાજીના કપાટ આજે 19 એપ્રિલના રોજ બપોરે 12:35 વાગ્યે 6 મહિના માટે ખોલવામાં આવ્યા હતા. હવે ભક્તો છ મહિના માટે યમુનોત્રી ધામમાં યમુનાજીના દર્શન કરી શકશે.

રવિવારે સવારે ઢોલ દમૌનાના નાદ સાથે માતા યમુનાજીની મૂર્તિ ખારસાલીથી યમુનોત્રી ધામ જવા રવાના થઈ હતી. તેમના ભાઈ શનિ મહારાજ દર વર્ષની જેમ તેમની બહેનને વિદાય આપવા માટે યમુનોત્રી ધામ પહોંચ્યા હતા.

19 એપ્રિલ, રવિવારના રોજ ડોલી પ્રસ્થાન દરમિયાન ખારશાલી અને આસપાસના ગામોમાં ભાવનાત્મક વાતાવરણ છવાઈ ગયું. અશ્રુભીની આંખો સાથે, ગ્રામજનોએ તેમની પ્રિય દેવી યમુનાને વિદાય આપી. ઢોલ, મંત્રો અને જયઘોષના અવાજ વચ્ચે ડોલી યાત્રા સમગ્ર પ્રદેશમાં આગળ વધી, ભક્તોને ભક્તિથી ભરી દીધા.

હકીકતમાં, શિયાળા દરમિયાન, માતા યમુનાની મૂર્તિ ખારશાલી ગદ્દીમાં છે, જ્યાં પૂજા અને દર્શન સંપૂર્ણ વિધિ સાથે કરવામાં આવે છે. જોકે, ઉનાળાના આગમન સાથે, માતા યમુનાની પૂજા હવે યમુનોત્રી ધામ ખાતે થશે.

માતા યમુનાના યમુનોત્રી મંદિરના કપાટ યોગ્ય વિધિઓ સાથે ખોલવામાં આવ્યા છે. - પ્રદીપ ઉનિયાલ, ખજાનચી, મંદિર સમિતિ

ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર, માતા યમુના ભૈયા દ્વિજ (યમ દ્વિતીયા) સુધી યમુનોત્રી ધામમાં રહે છે. આ સમય દરમિયાન, ભારત અને વિદેશથી લાખો ભક્તો દર્શન કરવા માટે મંદિરની મુલાકાત લે છે. એવું કહેવાય છે કે પરંપરા અનુસાર, ખારશાલી અને આસપાસના વિસ્તારોના ગ્રામજનો માતા યમુનાની પાલખી લઈને પગપાળા યમુનોત્રી ધામ જાય છે. આ યાત્રા માત્ર શ્રદ્ધાનું પ્રતીક નથી પરંતુ આ પ્રદેશના સાંસ્કૃતિક વારસા અને લોક પરંપરાઓને પણ જીવંત રાખે છે. ચારધામ યાત્રા શરૂ થતાં, વહીવટીતંત્ર અને મંદિર સમિતિએ યાત્રાળુઓની સુવિધા, સલામતી અને સુગમ દર્શન માટે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી છે. આગામી દિવસોમાં યમુનોત્રી ધામ ખાતે ભક્તોની મોટી ભીડ એકઠી થવાની ધારણા છે.

