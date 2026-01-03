માઘ મેળો 2026: પ્રથમ દિવસે 8 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ સંગમમાં લગાવી આસ્થાની ડૂબકી
પવિત્ર નગરી પ્રયાગરાજ ખાતે 6 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ સંગમમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવી અને તેની સાથે માઘ મેળાનો વિધિવિત પ્રારંભ થયો.
Published : January 3, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : January 3, 2026 at 11:56 AM IST
પ્રયાગરાજ,ઉત્તર પ્રદેશ: આજે 3 જાન્યુઆરીથી ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં શરૂ થયેલ માઘ મેળાના પ્રથમ દિવસે, પોષ પૂર્ણિમાના શુભ પ્રસંગે, સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં પ્રયાગરાજના ત્રિવેણી સંગમમાં છ લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી સ્નાન કર્યું હતું. તો બીજી તરફ શનિવારે માઘ મેળાના પ્રથમ દિવસે શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યામાં વધારો થવાને કારણે પ્રયાગરાજ વહીવટીતંત્રે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે.
સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે, ઉત્તર પ્રદેશ આતંકવાદ વિરોધી દળ (ATS)ની મોબાઇલ પેટ્રોલિંગ ટીમો મેળા વિસ્તારમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે.ATS ટીમો સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં નિયમિત દેખરેખ અને પેટ્રોલિંગ કરે છે, ભીડની ગતિવિધિઓ અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખે છે. આ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો હેતુ દેશભરના ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનારા યાત્રાળુઓ માટે સલામત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
#WATCH प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: पौष पूर्णिमा के अवसर पर और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। pic.twitter.com/WA92aKHxYS— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2026
માઘ મેળાના અધિકારી ઋષિ રાજે જણાવ્યું હતું કે, "આજે પોષ પૂર્ણિમા સ્નાન નિમિત્તે માઘ મેળો શરૂ થઈ રહ્યો છે. અમે હાલમાં સંગમ વિસ્તારમાં છીએ, અને બધી વ્યવસ્થા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અમારી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં કપડાં બદલવાના રૂમ ઉપલબ્ધ છે, અને સુરક્ષા અને દેખરેખ રાખવામાં આવી છે. આજે સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં, 6,50,000 ભક્તોએ સંગમમાં પવિત્ર ડૂબકી લગાવી છે."
પ્રયાગરાજમાં માઘ મેળો, પવિત્ર નદીઓ ગંગા, યમુના અને પૌરાણિક સરસ્વતીના સંગમ, દિવ્ય ત્રિવેણી સંગમ ખાતે યોજાતો, ભારતના સૌથી મોટા તીર્થસ્થાનોમાંનો એક છે. આ યાત્રાનું નામ હિન્દુ મહિના માઘ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જે સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં આવે છે. પ્રયાગ માઘ મેળો એ 45 દિવસનો યાત્રાધામ છે જે પોષ પૂર્ણિમા (પોષ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે) થી શરૂ થાય છે અને મહાશિવરાત્રીના રોજ સમાપ્ત થાય છે, જે આખો માઘ મહિનો ચાલે છે.
આ મેળાની શરૂઆત પોષ પૂર્ણિમાના દિવસે સ્નાન (પવિત્ર સ્નાન) થી થાય છે. મેળા દરમિયાન કુલ છ પવિત્ર સ્નાન થાય છે, વાર્ષિક માઘ મેળો દર ચોથા વર્ષે પ્રયાગ ખાતે કુંભ મેળામાં અને દર બારમા વર્ષે મહા કુંભ મેળામાં પરિવર્તિત થાય છે, જે લાખો શ્રદ્ધાળુઓને આ ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ખેંચી લાવે છે.