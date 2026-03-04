ETV Bharat / bharat

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર યુદ્ધના AI જનરેટેડ વીડિયો પોસ્ટ કરનાર યુઝર્સનું રેવન્યુ-શેરિંગ થશે બંધ

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X યુદ્ધના સમય દરમિયાન અધિકૃત માહિતીની ઍક્સેસ જાળવવા માટે તેની ક્રિએટર રેવન્યુ-શેરિંગ પોલિસીમાં ફેરફાર કરી રહ્યું છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: એલોન મસ્કના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X એ ચેતવણી આપી છે કે જો ક્રિએટરો AI ના ઉપયોગનો ખુલાસો કર્યા વિના સશસ્ત્ર સંઘર્ષ (યુદ્ધ) ના AI-જનરેટેડ વીડિયો પોસ્ટ કરશે, તો તેમને તેના રેવન્યુ-શેરિંગ પ્રોગ્રામમાંથી 90 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. X ના પ્રોડક્ટ હેડ, નિકિતા બેર, યુદ્ધ દરમિયાન મેન્યુપ્યુલેશન અટકાવવા અને અધિકૃત માહિતીની ઍક્સેસ જાળવવાના મોટા પ્રયાસના ભાગ રૂપે આ પગલાની જાહેરાત કરી.

પ્રારંભિક સસ્પેન્શન પછી વારંવાર ઉલ્લંઘનોને કારણે રેવન્યુ-શેરિંગ પ્રોગ્રામમાંથી કાયમી સસ્પેન્શન થશે. "આજે, અમે અમારી ટાઈમલાઈન પર કન્ટેન્ટની પ્રામાણિકતા જાળવવા અને પ્રોગ્રામેટિક મેન્યુપ્યુલેશનને રોકવા માટે અમારી ક્રિએટર રેવન્યુ શેરિંગ નીતિમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ. આજની AI ટેકનોલોજી સાથે, એવી કન્ટેન્ટ બનાવવી સરળ છે જે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી શકે," બેર X પર લખ્યું.

તેણીએ ઉમેર્યું, "કોમ્યુનિટી નોટ સાથેની કોઈપણ પોસ્ટ દ્વારા અથવા જો કન્ટેન્ટમાં જનરેટિવ AI ટૂલ્સમાંથી મેટાડેટા (અથવા અન્ય સંકેતો) હોય તો આ અમને ફ્લેગ કરવામાં આવશે." કંપનીએ તાજેતરમાં યુઝર્સને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી બનાવેલ સામગ્રીને ફ્લેગ કરવા માટે પ્લેટફોર્મ પર 'મેડ વિથ AI' લેબલ રજૂ કર્યું છે.

ઈરાન વિરુદ્ધ યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી ઝુંબેશ અને સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા વચ્ચે, એલોન મસ્ક અને બેરે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી હતી કે પ્લેટફોર્મ પર ટ્રાફિકે એક નવો ઓલટાઇમ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. બેરે તાજેતરમાં ચેતવણી પણ આપી હતી કે AI એજન્ટ પ્લેટફોર્મ OpenClaw ની રજૂઆતથી સ્પામમાં વધારો થવાને કારણે ઇમેઇલ, iMessages અને ફોન કોલ્સનો ઉપયોગ મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. ત્યારબાદ, કંપનીએ સ્પામ અને ઓટોમેશન શોધ પગલાં રજૂ કર્યા.

જ્યારે સ્પેસએક્સે તેમની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ફર્મ xAI હસ્તગત કરી ત્યારે યુએસ આંતરપ્રિન્યોર મસ્કની કુલ સંપત્તિ $800 બિલિયનના આંકને વટાવી ગઈ, જેનાથી તેઓ ઇતિહાસના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બન્યા. મસ્કની કુલ સંપત્તિ આશરે $852 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ, જે વિશ્વના બીજા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજ કરતાં લગભગ $578 બિલિયન વધુ છે, જેમની કુલ સંપત્તિ આશરે $281 બિલિયન છે. અહેવાલો અનુસાર, મર્જરથી કંપનીનું કુલ મૂલ્ય $1.25 ટ્રિલિયન થયું અને મસ્કની સંપત્તિમાં આશરે $84 બિલિયનનો ઉમેરો થયો.

