તસ્લીમા નસરીન 20 વર્ષ પછી કોલકાતા પરત ફરશે, CM સુવેન્દુ અધિકારી પણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે
2007માં, તેમના લખાણોને કારણે હિંસા ફાટી નીકળી હતી. ડાબેરીઓ અને ટીએમસીએ તેમને કોલકાતા આવવા દીધા ન હતા.
Published : July 15, 2026 at 10:58 AM IST
કોલકાતા : બાંગ્લાદેશની વિવાદાસ્પદ લેખિકા તસ્લીમા નસરીન લગભગ 20 વર્ષ બાદ કોલકાતા પરત ફરશે. હાલમાં તેમણે સ્વીડનની નાગરિકતા લીધી છે. આગામી 1 ઑગસ્ટે તેઓ એક સાહિત્યિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન કોલકાતાના રવીન્દ્ર ઓડિટોરિયમમાં કરવામાં આવ્યું છે. તેનું આયોજન સેક્યુલર મિશન, પશ્ચિમબંગેર જોન્નો અને હ્યુમન રાઇટ્સ બિયૉન્ડ ફ્રન્ટિયર્સ નામની ત્રણ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
પશ્ચિમ બંગાળની ભાજપ સરકાર આને લાંબા સમયથી ધાર્મિક કટ્ટરપંથ સામે ઝૂકવાની નીતિને બદલવાના પગલા તરીકે રજૂ કરી રહી છે. નસરીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું કે તેઓ 1 ઑગસ્ટે કોલકાતામાં રહેશે અને રવીન્દ્ર સદનમાં યોજાનારા કટ્ટરપંથ વિરોધી સાહિત્યિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે, જ્યાં તેઓ કવિતા પાઠ કરે તેવી શક્યતા છે.
આયોજકો દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી ઉપરાંત જાણીતા લેખક શીર્ષેન્દુ મુખોપાધ્યાય પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહે તેવી શક્યતા છે. તસ્લીમા હાલમાં અમેરિકામાં છે અને ત્યાંથી સીધા કોલકાતા આવશે. વર્ષ 2007 બાદ તેઓ પ્રથમ વખત કોલકાતા પરત ફરી રહ્યા છે. 2007માં તેમને કોલકાતા છોડવું પડ્યું હતું.
બાંગ્લાદેશમાં જન્મેલી નસરીને બંગાળી ભાષામાં 40થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. તેમણે 1993માં "લજ્જા" નામની નવલકથા લખી હતી, જેને લઈને સૌથી વધુ વિવાદ થયો હતો. આ પુસ્તકે તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ અપાવી હતી. આ નવલકથામાં ભારતમાં બાબરી મસ્જિદના ધ્વંસ બાદ બાંગ્લાદેશમાં એક હિંદુ પરિવાર પર થયેલા અત્યાચારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમની રચનાઓમાં મહિલાઓને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે છે અને તેઓ તેમના અધિકારો માટે લડતી જોવા મળે છે. તેમના લેખનમાં પિતૃસત્તાત્મક માન્યતાઓને પડકારવામાં આવે છે. 1998માં તેમણે "મેયેબેલા" નામની આત્મકથા લખી હતી.
1993માં પ્રકાશિત થયેલી "લજ્જા" નવલકથાને કારણે તેમને બાંગ્લાદેશ છોડવું પડ્યું હતું. 1994 પછીથી તેઓ ભારત, યુરોપ અને અમેરિકામાં રહેતા આવ્યા છે. વર્ષ 2004માં ભારત સરકારે તેમને અસ્થાયી નિવાસ પરમિટ આપી હતી અને તે સમયે તેઓ કોલકાતામાં રહેતા હતા.
2006માં કોલકાતાના એક ઇમામ (સૈયદ નૂર ઉર રહમાન બરકાતી)એ તેમને ધમકી આપી હતી. ઇમામે કહ્યું હતું કે જે કોઈ તસ્લીમા નસરીનનું મોઢું કાળું કરશે તેને મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે. 2007માં તેમના વિરોધમાં કોલકાતાના અનેક વિસ્તારોમાં વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા. આ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી. તે સમયે પશ્ચિમ બંગાળમાં લેફ્ટ સરકાર હતી. સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે સરકારે સેનાની મદદ લેવી પડી હતી. ત્યારબાદ નસરીને કોલકાતા છોડી દીધું અને માર્ચ 2008માં દેશ છોડતા પહેલા તેઓ નવી દિલ્હીમાં રહ્યા હતા.
તસ્લીમા નસરીનની પુસ્તક "દ્વિખંડિતો" પર પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે 2003માં મુસ્લિમ સમુદાયની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ મૂકીને પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. જોકે બાદમાં હાઈકોર્ટે આ પ્રતિબંધને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો હતો.
આયોજકોમાંના એક મોહિત રોયે જણાવ્યું હતું કે, "આ કાર્યક્રમ ખરેખર તેમના 20 વર્ષ બાદ શહેરમાં આગમનની ઉજવણી માટે યોજાઈ રહ્યો છે. 21 નવેમ્બર, 2007ના રોજ તત્કાલીન લેફ્ટ ફ્રન્ટ સરકારે કટ્ટરપંથી તાકાતો સામે ઝૂકીને તેમને કોલકાતા છોડવા મજબૂર કર્યા હતા. આ નવું બંગાળ છે અને અમે તેમને સન્માનિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી પોતે આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે." મોહિત રોયનું સંગઠન 'પશ્ચિમબંગાર જોન્નો' પણ આ કાર્યક્રમના આયોજકોમાં સામેલ છે.
રાજ્યના એક વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાએ જણાવ્યું કે, "લાંબા સમય સુધી સત્તામાં રહેલી લેફ્ટ ફ્રન્ટ અને ટીએમસી સરકારોએ તેમની વાપસીમાં મદદ કરવાનો ઇનકાર કરીને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા કરતાં રાજકીય અનુકૂળતાને વધુ મહત્વ આપ્યું, જ્યારે તેમણે સાહિત્યિક કાર્યક્રમો અને પુસ્તક મેળાઓમાં ભાગ લેવા માટે કોલકાતા આવવાની વારંવાર અપીલ કરી હતી."
લેફ્ટ અને ટીએમસી વચ્ચે ચાલી રહેલા રાજકીય સંઘર્ષને કારણે તસ્લીમા પોતે પણ દુઃખી હતા. તેમણે કહ્યું હતું, "હું હવે વધુ ધક્કા ખાવા માંગતી નથી. તેના બદલે, જો સરકારો મને સાહિત્ય ઉત્સવો અને પુસ્તક મેળાઓમાં ભાગ લેવા માટે કોલકાતા જવાની મંજૂરી આપે તો મને ખૂબ આનંદ થશે."
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