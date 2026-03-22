પાણીનું એક-એક ટીંપુ બચાવવાનો સંકલ્પ લો!, વિશ્વ જળ દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી મોદીનું આહ્વાન

વિશ્વ જળ દિવસ 2026ની વૈશ્વિક થીમ છે ‘વોટર એન્ડ જેન્ડર’, જળ શક્તિ મંત્રાલય દ્વારા 23 માર્ચે નવી દિલ્હીમાં ચોજાનાર મહાસંમેલનની થીમ છે ‘ઉદ્યોગ-પાણી.’

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 12:21 PM IST

નવી દિલ્હી: વિશ્વ જળ દિવસ (22 માર્ચ) નિમિત્તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જળ સંરક્ષણના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પાણી આપણને જીવન આપે છે અને ગ્રહના ભવિષ્યને આકાર આપે છે. આ દિવસે દરેક બુંદનું સંરક્ષણ કરવા અને જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને ફરી એકવાર મજબૂત કરવાનો સમય છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર) પર પોતાના સંદેશમાં જણાવ્યું કે આ દિવસ એવા લોકોની પ્રશંસા કરવાનો પણ છે જેઓ ટકાઉ પ્રથાઓ અપનાવે છે, જાગૃતિ ફેલાવે છે અને સંરક્ષણની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપે છે.

જળ શક્તિ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે વિશ્વ જળ દિવસ તાજા પાણીના મહત્વ અને ટકાઉ જળ વ્યવસ્થાપનની તાત્કાલિક જરૂરિયાતની યાદ અપાવે છે. આ વર્ષની વૈશ્વિક થીમ ‘વોટર એન્ડ જેન્ડર’ છે, જે સર્વસમાવેશક અને સમાનતાપૂર્ણ જળ વ્યવસ્થાપનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

આ વૈશ્વિક આહ્વાનને મજબૂત કરતા, જળ શક્તિ મંત્રાલય 23 માર્ચે નવી દિલ્હીના ડૉ. આંબેડકર આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્રમાં ‘ઇન્ડસ્ટ્રી ફોર વોટર’ થીમ હેઠળ વિશ્વ જળ દિવસ સંમેલન ૨૦૨૬નું આયોજન કરી રહ્યું છે. સંમેલનના ઉદ્ઘાટનના કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ ઉપસ્થિત રહેશે.

આ સંમેલન જળ સુરક્ષાને મજબૂત કરવા માટે વિભાગો, શિક્ષણજગત અને ઉદ્યોગો વચ્ચે વધતા જતા સંકલનને પ્રકાશિત કરે છે. રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આ પ્રસંગે જાગૃતિ કાર્યક્રમો, વર્ષા જળ સંગ્રહ અને પુનઃઉપયોગ જેવી શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ દર્શાવવા તથા સમુદાય આધારિત પહેલોને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે.

સંમેલનમાં નીતિ નિર્માતાઓ, ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ, શિક્ષણવિદો, સ્ટાર્ટઅપ્સ, સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) અને યુવા નવોદિતોને એકત્ર કરીને ટકાઉ જળ વ્યવસ્થાપન માટે સહ-નિર્મિત, ટેકનોલોજી-આધારિત ઉકેલો તૈયાર કરવામાં આવશે. સમગ્ર ક્ષેત્રોના 700થી વધુ પ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.

સંમેલનની એક મુખ્ય વિશેષતા જળ હેકાથોનના વિજેતાઓનું સન્માન હશે. રાજ્ય સરકારો પણ સક્રિય ભાગીદારી કરશે, ખાસ કરીને સેન્સસ-કેન્દ્રિત સત્રમાં, જ્યાં મુખ્ય રાષ્ટ્રીય જળ સેન્સસ રિપોર્ટ્સની પૂર્ણતા અને પ્રકાશન નિમિત્તે સન્માન સમારોહ યોજાશે.

‘ઇન્ડસ્ટ્રી ફોર વોટર’ સત્રનો સમારોપ સંયુક્ત ઉદ્યોગ ઘોષણાપત્ર સાથે થશે, જે ટકાઉ જળ સંરક્ષણ પ્રત્યે ઉદ્યોગોની પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી પુષ્ટિ આપશે. આ બહુ-હિતધારક સંવાદ જળ-સુરક્ષિત ભારતના નિર્માણ માટે ભાગીદારી, નવીનતા અને નીતિ સંકલનને ઉત્પ્રેરિત કરશે.

નોંધનીય છે કે વર્ષ 1993થી દર વર્ષે 22 માર્ચે વિશ્વ જળ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યાંક 6 (SDG 6) – વર્ષ 2030 સુધીમાં સૌ માટે પાણી અને સ્વચ્છતાને હાંસલ કરવાના પ્રયાસોને ટેકો આપવાનો છે.

