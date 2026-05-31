વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ: 40 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકોમાં તમાકુના સેવનથી વધી રહેલા કેન્સરના કેસ
પટેલ ચેસ્ટ દ્વારા સંચાલિત નેશનલ ક્વિટ ટોબેકો સર્વિસની મદદથી 2,32,870 લોકોએ તમાકુનું સેવન છોડી દીધું.
Published : May 31, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : May 31, 2026 at 9:31 AM IST
નવી દિલ્હી: તમાકુ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે અને તમાકુથી સંબંધિત વિવિધ પ્રકારના કેન્સરના કિસ્સાઓ પણ સતત નોંધાતા રહે છે. તમાકુથી સંબંધિત કેન્સરને રોકવા માટે દર વર્ષે 31 મેના રોજ વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે . વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના નેતૃત્વમાં, 2026 ની થીમ "આકર્ષણનો પર્દાફાશ - નિકોટિન અને તમાકુના વ્યસનનો સામનો કરવો" છે.
આ દિવસે, લોકોને તમાકુ સંબંધિત કેન્સરથી બચવા માટે જાગૃત કરવામાં આવે છે. રવિવારે આવતા વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ અંગે, દિલ્હી સરકારના દિલ્હી રાજ્ય કેન્સર સંસ્થાના મેડિકલ ઓન્કોલોજી વિભાગના વડા ડૉ. પ્રજ્ઞા શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, તમાકુ માત્ર મોં અને ગળાના કેન્સરનું જોખમ જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણા પ્રકારના કેન્સરનું જોખમ પણ વધારે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ધૂમ્રપાન પણ તમાકુના ઉપયોગનું એક ઉદાહરણ છે. તે ફેફસાના કેન્સરનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. તેથી, લોકોએ તમાકુનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.
#WATCH पुरी(ओडिशा): विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर 25 फुट की रेत कलाकृति बनाकर तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम को प्रदर्शित किया। (30.05) pic.twitter.com/6eZvHWCZ0E— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2026
ડૉ. પ્રજ્ઞા શુક્લાએ જણાવ્ હતું કે, હવે દિલ્હીમાં રાજ્ય કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં યુવાનોમાં તમાકુ સંબંધિત કેન્સરના મોટા પ્રમાણમાં કેસ સામે આવી રહ્યાં છે. આમાં મોઢાનું કેન્સર, ગળાનું કેન્સર, ફેફસાનું કેન્સર, કોલન કેન્સર અને અન્ય ઘણા પ્રકારોના કેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતુ કે, યુવાન કેન્સરના દર્દીઓની ઉંમર 40-35 વર્ષથી ઓછી છે. તેથી, તમાકુના કેન્સર વિશે જાગૃત રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તે આપણી પેઢીઓને પણ બરબાદ કરી રહ્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, સરકારે કેન્સર સ્ક્રીનીંગ પ્રોગ્રામ પણ શરૂ કર્યો છે. આ કાર્યક્રમ દ્વારા, લોકો પોતાની તપાસ કરાવી શકે છે અને કેન્સરને વહેલા શોધીને તેને અટકાવી શકે છે.
DSCI માં તમાકુના કેન્સરના કેસ પણ આવી રહ્યા છે
ડૉ. પ્રજ્ઞા શુક્લાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, દર વર્ષે તમાકુથી આશરે 12 લાખ 80 હજાર લોકો મૃત્યુ પામે છે. આ જ અહેવાલમાં રાષ્ટ્રીય મૃત્યુઆંક આશરે 3 લાખ 30 હજાર હોવાનું જણાવાયું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ વર્ષે જ દિલ્હી રાજ્ય કેન્સર સંસ્થામાં તમાકુ સંબંધિત કેન્સરના 2,000 થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તમાકુ સંબંધિત કેન્સરના મોટાભાગના દર્દીઓ યુવાન છે, જે ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષના ડેટા દર્શાવે છે કે તમાકુ સંબંધિત કેન્સરના મોટાભાગના દર્દીઓ 40 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે.
તમાકુના સેવનથી 15 પ્રકારના કેન્સર થાય છે
દરમિયાન, સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ ડૉ. સૌરભ મુખર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, તમાકુના સેવનથી લગભગ 15 પ્રકારના કેન્સર થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આમાં મુખ્યત્વે મોઢાનું કેન્સર, ગળાનું કેન્સર, કિડનીનું કેન્સર, ફેફસાનું કેન્સર, કોલોન કેન્સરનો સમાવેશ થાય છે અને અન્ય ઘણા પ્રકારના કેન્સરનું જોખમ રહેલું છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા ઘણા જાગૃતિ કાર્યક્રમોને કારણે લોકોમાં કેન્સર વિશે થોડી જાગૃતિ વધી રહી છે. હવે લોકો તમાકુનું સેવન ટાળી રહ્યા છે. પરંતુ આ જાગૃતિ તે સ્તરે નથી જેટલી હોવી જોઈએ. ડૉ. મુખર્જીએ કહ્યું કે ઉત્તર ભારત અને પૂર્વ ભારતમાં, મોટાભાગના લોકોને તમાકુનું કેન્સર તમાકું, ગુટખા અને બીડી કે સિગારેટ પીવાથી થાય છે.
પટેલ ચેસ્ટ, ડીયુ દ્વારા સંચાલિત તમાકુ છોડો સેવા
દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વલ્લભભાઈ પટેલ ચેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર ડૉ. રાજકુમારે જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા 30 મે, 2016 ના રોજ શરૂ કરાયેલ રાષ્ટ્રીય તમાકુ છોડો સેવાએ છેલ્લા દાયકામાં તમાકુ નિયંત્રણના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ હાંસલ કરી છે. દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વલ્લભભાઈ પટેલ ચેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સંચાલિત આ મફત રાષ્ટ્રીય હેલ્પલાઇન, 1800-11-2356, પર અત્યાર સુધીમાં આશરે 1 કરોડ કોલ્સ આવ્યા છે, 6.75 લાખ તમાકુ વ્યસનીઓની નોંધણી કરવામાં આવી છે અને 232,870 લોકોને તમાકુ છોડવામાં મદદ મળી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન 37 લાખથી વધુ કાઉન્સેલિંગ સત્રો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા.