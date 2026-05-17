વર્લ્ડ હાઈપરટેન્શન ડે 2026: હાઈ બ્લડ પ્રેશરને 'સાયલન્ટ કિલર' કેમ કહેવાય છે? ભારતમાં સ્ટ્રોકથી 57% અને હૃદયરોગથી 24% ના જીવ જાય છે
હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી દર વર્ષે વિશ્વભરમાં 75 લાખ મોત થાય છે, 30થી 79 વર્ષના 1.28 અબજ લોકો પીડાતા હોવાનો WHOના ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા
Published : May 17, 2026 at 4:00 PM IST
હૈદરાબાદ: નિયમિત બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ અને સામાન્ય સ્તર જાળવવાના મહત્વ વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે દર વર્ષે 17 મેના રોજ વિશ્વભરમાં "વર્લ્ડ હાઈપરટેન્શન ડે" તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. બ્લડ પ્રેશર બે પરિબળો દ્વારા નક્કી થાય છે: તમારું હૃદય કેટલું લોહી પંપ કરે છે અને તમારી ધમનીઓમાં લોહીના પ્રવાહ સામે પ્રતિકારની ડિગ્રી. તમારું હૃદય પ્રતિ મિનિટ જેટલું વધુ લોહી પંપ કરે છે અને તમારી ધમનીઓમાં તે જેટલો વધુ પ્રતિકાર અનુભવે છે તેટલું તમારું બ્લડ પ્રેશર (ખાસ કરીને, તમારું સિસ્ટોલિક પ્રેશર) વધારે થાય છે. "વર્લ્ડ હાઈપરટેન્શન ડે 2026" ની થીમ છે 'આપણે સાથે મળીને હાઈ બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ: નિયમિતપણે તમારા બ્લડ પ્રેશર તપાસો, સાયલન્ટ કિલરને હરાવો.'
હાઈ બ્લડ પ્રેશર શું છે?
જ્યારે હૃદય ધમનીઓમાં લોહી પંપ કરે છે ત્યારે લોહી ધમનીની દિવાલો પર દબાણ લાવે છે. જો આ દબાણ સતત સામાન્ય સ્તરથી ઉપર રહે છે (સામાન્ય રીતે 120/80 mmHg) તો તેને હાઈ બ્લડ પ્રેશર તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક ગંભીર તબીબી સ્થિતિ છે જે હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક, કિડની નિષ્ફળતા અને અંધત્વ જેવી જટિલતાઓ તરફ દોરી શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર (હાયપરટેન્શન) ને ઘણીવાર 'સાયલન્ટ કિલર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે તે દર વર્ષે વિશ્વભરમાં લાખો લોકોના અકાળ મૃત્યુનું કારણ બને છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો હાઈ બ્લડ પ્રેશર દર્દીના બ્લડ પ્રેશરમાં અચાનક અને તીવ્ર વધારો કરી શકે છે જે મગજના રક્તસ્રાવ અથવા હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર: બે શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત
હાયપરટેન્શનને સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર રીડિંગ્સના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર 140 mmHg અથવા તેથી વધુ હોઈ શકે છે. ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર 90 mmHg ની બરાબર અથવા તેનાથી વધુ હોય છે. જો સિસ્ટોલિક સ્તર 180 mmHg થી વધી જાય અથવા ડાયસ્ટોલિક સ્તર 120 mmHg થી ઉપર વધે, તો તેને 'હાયપરટેન્સિવ ઈમરજન્સી' (તબીબી ઈમરજન્સી) કહેવામાં આવે છે જેને તાત્કાલિક તબીબી સહાયની જરૂર હોય છે. તેથી, આનું ધ્યાન રખાવું જરૂરી છે.
ભારતમાં પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) અનુસાર, હાઇપરટેન્શન (હાઈ બ્લડ પ્રેશર) ને કારણે દર વર્ષે વિશ્વભરમાં આશરે 75 લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે. ભારતમાં પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે; WHO ના અહેવાલ મુજબ, દેશમાં વાર્ષિક આશરે 46 લાખ લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી મૃત્યુ પામે છે. ભારતમાં, સ્ટ્રોકથી થતા કુલ મૃત્યુમાંથી 57 ટકા અને કોરોનરી હૃદય રોગથી થતા 24 ટકા મૃત્યુ મુખ્યત્વે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે થાય છે.
નિષ્ણાતોના મતે, 90 ટકા દર્દીઓ માટે, તેમના હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું મૂળ કારણ અજાણ રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાતા મોટાભાગના લોકો ઘણીવાર તેમની સ્થિતિથી અજાણ હોય છે જેના કારણે સમસ્યા વધુ ખરાબ થાય છે.
સ્વસ્થ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર શું હોવું જોઈએ?
બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશન અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરને રોકવા માટે તમારે તમારી જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. સ્વસ્થ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર વાંચન 130 (સિસ્ટોલિક) થી નીચે અને 80 (ડાયસ્ટોલિક) થી નીચે હોવું જોઈએ. જો તમારું બ્લડ પ્રેશર આ શ્રેણીની બહાર આવે છે કાં તો ઓછું અથવા વધારે તો તમારે માની લેવું કે તમે હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાઈ રહ્યા છો. જો કે, ગભરાવાની જરૂર નથી કારણ કે આ સ્થિતિનો ઉપચાર થઈ શકે છે. નિયમિત દવા દ્વારા તેને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય છે. જોકે, જો તેને અનિયંત્રિત રાખવામાં આવે તો તે ગંભીર પરિણામો તરફ દોરી શકે છે. હૃદય રોગથી લઈને કિડની નિષ્ફળતા અને અંધત્વ જેવી ગંભીર બિમારીઓ સુધી. આ સંદર્ભમાં તમારા આહાર પર ધ્યાન આપવાથી, મીઠાનું સેવન ઓછું કરવાથી, પુષ્કળ પાણી પીવું, યોગાસન કરવું અને નિયમિત તબીબી તપાસ કરાવવાથી તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર અટકાવવામાં નોંધપાત્ર મદદ મળી શકે છે.
કયા વય જૂથમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર સૌથી વધુ પ્રચલિત છે
અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના ઘણા સંભવિત કારણો છે જેના વિશે તમારે જાણવું જોઈએ. વધુ પડતું મીઠું સેવન, માનસિક તણાવ, માનસિક વિકૃતિઓ અને ડ્રગનો ઉપયોગ જેવા પરિબળો બ્લડ પ્રેશર સંબંધિત સમસ્યાઓમાં ફાળો આપી શકે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) ના ડેટા અનુસાર, વિશ્વભરમાં આશરે 1.28 અબજ લોકો - 30 થી 79 વર્ષની વયના હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડાય છે. આમાંના મોટાભાગના લોકો ઓછી અથવા મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોમાં રહે છે. એવો અંદાજ છે કે 46 ટકા લોકો જાણતા નથી કે તેમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે. જ્યારે 42 ટકા હાલમાં આ સ્થિતિની સારવાર લઈ રહ્યા છે. WHO અનુસાર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય વસ્તીમાં મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું:
- તમારા ડૉક્ટરની સલાહનું પાલન કરો અને જરૂરી જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરો.
- તમારા ડૉક્ટર દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ દવાઓ કડક રીતે લો.
- તમારા બ્લડ પ્રેશરનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરો.
- તણાવ ઓછો કરો અને તેનું સંચાલન કરો.
- તમારા દૈનિક મીઠાનું સેવન 5 ગ્રામથી ઓછું મર્યાદિત કરો.
- ફળો અને શાકભાજી નિયમિતપણે ખાઓ.
- સંતૃપ્ત અને ટ્રાન્સ ચરબી ટાળો.
- તમાકુ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.
- દારૂનું સેવન મર્યાદિત કરો.
- દરરોજ શારીરિક રીતે સક્રિય રહો.
(ડિસક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માહિતીના હેતુ માટે છે. જ્યારે અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને વ્યાવસાયિક તબીબી અને આરોગ્ય સલાહ પર આધારિત પ્રદાન કરીએ છીએ, ત્યારે આ માહિતી પર કાર્ય કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી જરૂરી છે.)
