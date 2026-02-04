ભારતમાં 2045 સુધીમાં નવા કેન્સરના કેસોની સંખ્યા વાર્ષિક 2.45 મિલિયન થવાનો અંદાજ, સમયસર કરાવો તપાસ

ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિયન કેન્સર સોસાયટીએ જણાવ્યું છે કે 2045 સુધીમાં ભારતમાં કેન્સરના કેસોની સંખ્યા 24.5 લાખથી વધુ થવાની ધારણા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 2:10 PM IST

નવી દિલ્હી : ભારતમાં દર વર્ષે કેન્સરના નવા કેસોની સંખ્યા 2045 સુધીમાં વધીને 2.45 મિલિયનથી વધુ થવાનો અંદાજ છે, જે વર્તમાન આંકડો લગભગ 1.5 મિલિયન છે. ઇન્ડિયન કેન્સર સોસાયટી (ICS) અનુસાર, દેશની કેન્સર વ્યૂહરચનાના કેન્દ્રમાં વહેલા નિદાન અને નિવારણને સ્થાન આપવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે, જ્યારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં કેન્સરની સારવારની પહોંચ વધારવા માટે ઘણા મુખ્ય પગલાંની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેમાં પસંદગીની કેન્સર દવાઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ અને સ્થાનિક બાયોફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો સમાવેશ થાય છે.

જાહેર આરોગ્ય નિષ્ણાતોએ આ બજેટરી પગલાંનું સ્વાગત કર્યું, પરંતુ ચેતવણી આપી કે ફક્ત સારવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એ ભારતના ઝડપથી વધી રહેલા કેન્સરના બોજને પહોંચી વળવા માટે પૂરતું નથી. સારવારની સાથે, નિવારણ અને વહેલા નિદાન પર પણ સમાન ભાર મૂકવાની જરૂર છે.

મંગળવારે ઇન્ડિયન કેન્સર સોસાયટીની દિલ્હી શાખાએ આ મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, જેમાં નવા બજેટમાં કેન્સરની દવાઓની કિંમત સસ્તી થવા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. આરોગ્ય નિષ્ણાતો, નીતિ નિર્માતાઓ અને કેન્સરથી બચી ગયેલા લોકોએ ભારતમાં ઉભરતા કેન્સરના વલણો, દર્દીની તપાસ પ્રણાલીમાં ખામીઓ અને મજબૂત રોગ નિવારણ વ્યૂહરચનાઓની જરૂરિયાત પર ચર્ચા કરી હતી.

ICS દિલ્હી શાખાના અધ્યક્ષ જ્યોત્સના ગોવિલે જણાવ્યું હતું કે, 2026ના બજેટથી સસ્તી સારવાર થોડી સરળ બની છે, પરંતુ ICSનું ધ્યાન દર્દીઓને એવી સ્થિતિમાં ન પહોંચાડવા પર છે. જ્યાં આવી મોંઘી સારવાર તેમનો અંતિમ ઉપાય બની જાય. તેમણે સમજાવ્યું કે 1983 થી, દિલ્હી શાખા નીતિઓ અને જમીન પર અમલીકરણ વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવા માટે સમુદાય સ્તરે કામ કરી રહી છે. આ સંવાદ દરમિયાન, નિષ્ણાતોએ બાયોફાર્માસ્યુટિકલ પાવર સ્ટ્રક્ચરનો અસરકારક ઉપયોગ અને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવાનો આગ્રહ કર્યો, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે સ્ક્રીનીંગ અને ડાયગ્નોસ્ટિક સુવિધાઓ ICS છેલ્લા 70 વર્ષથી કામ કરી રહી છે, તે વંચિત વસ્તી સુધી પહોંચે.

કેન્સર સોસાયટી કેન્સરના દર્દીઓ માટે આ રીતે કામ કરી રહી છે

જ્યોત્સના ગોવિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખોટી માન્યતાઓને દૂર કરવી, સમયસર નિદાનને પ્રોત્સાહન આપવું અને વૈજ્ઞાનિક માહિતીનો પ્રસાર કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મુખ્ય આંકડા રજૂ કરતા, ફોર્ટિસ મેમોરિયલ હોસ્પિટલના સિનિયર ડિરેક્ટર (ઓન્કોલોજી) ડૉ. નિતેશ રોહતગીએ ભારતમાં કેન્સરની ઘટનાઓ અને વલણો પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે ઉંમર-યોગ્ય નિવારક પગલાં, વહેલા તપાસ અને નવી નિદાન તકનીકોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો, જે સારવારના પરિણામોને સુધારવા અને ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

ICS દિલ્હીના સચિવ અને પોતે કેન્સર સર્વાઈવર રેણુકા પ્રસાદે કેન્સરના દર્દી તરીકેનો પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેમણે કેન્સરના ભાવનાત્મક, શારીરિક અને નાણાકીય પ્રભાવ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે ICS દિલ્હીના સમુદાય પહેલ વિશે પણ માહિતી આપી, જેમાં 'પ્રશાંતી' નામનું પુનર્વસન કેન્દ્ર, મોટા પાયે સ્ક્રીનીંગ ઝુંબેશ, 'રાઇઝ અગેઇન્સ્ટ કેન્સર' એપ અને બેંકિંગ સંસ્થા HDFC સાથે સહયોગમાં ચલાવવામાં આવતા દર્દી સહાય કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થાય છે.

જાહેર આરોગ્ય સલાહકાર અને ભૂતપૂર્વ WHO અધિકારી ડૉ. મોનિકા પુરીએ સાર્વત્રિક આરોગ્ય કવરેજની વિભાવનામાં કેન્સર નિવારણ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે પ્રાથમિક આરોગ્ય પ્રણાલીઓમાં નિવારણ, સ્ક્રીનીંગ અને ચાલુ સંભાળને એકીકૃત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, નોંધ્યું કે વંચિત વસ્તી માટે ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ આવશ્યક છે.

સંપાદકની પસંદ

