ETV Bharat / bharat

CM નીતિશ કુમારે રચ્યો ઇતિહાસ, વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ દ્વારા તેમને વિશેષ સન્માન આપવામાં આવ્યું

નીતિશ કુમારના મુખ્યમંત્રી બનવાની ઉજવણી ફક્ત બિહાર પૂરતી મર્યાદિત નથી. વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે પણ તેમને એક ખાસ સન્માન આપ્યું છે. સંપૂર્ણ વાર્તા વાંચો.

CM નીતિશ કુમાર
CM નીતિશ કુમાર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પટના : લંડન સ્થિત વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે નીતિશ કુમારને 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવા બદલ હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા છે. વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને અભિનંદન આપતો પત્ર મોકલ્યો છે. જેડીયુના નેતાઓ પણ ખૂબ ખુશ છે.

"દેશ માટે ગર્વની વાત છે કે, 1947 થી 2025 સુધી, તમે દેશના પહેલા વ્યક્તિ છો જેમણે દસ વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. ભારતીય લોકશાહી ઇતિહાસમાં આ એક અનોખી સિદ્ધિ છે. આ અસાધારણ સિદ્ધિ તમારા અતૂટ સમર્પણ, દૂરંદેશી નેતૃત્વ અને બિહારના લોકોનો તમારા પરનો વિશ્વાસ અને પ્રશંસા દર્શાવે છે." - વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ

સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વની ક્ષણ

વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે તેના પત્રમાં જણાવ્યું છે કે, "એક રાજ્યનું સતત દસ વખત નેતૃત્વ કરવું એ લોકશાહી ઇતિહાસમાં એક દુર્લભ સિદ્ધિ છે. આ માત્ર એક નોંધપાત્ર વ્યક્તિગત સિદ્ધિ જ નથી, પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વની ક્ષણ પણ છે. શાસન, વિકાસ, સામાજિક કલ્યાણ અને વહીવટી સ્થિરતા તરફના તમારા સતત પ્રયાસો લાખો લોકોને પ્રેરણા આપતા રહેશે."

વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે જણાવ્યું હતું કે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને તેમની પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક યાદીમાં ઔપચારિક રીતે સામેલ કરવા અને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિના સન્માનમાં તેમને સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર આપવાનું સન્માનની વાત રહેશે. વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ એક અગ્રણી વૈશ્વિક સંસ્થા છે જે અસાધારણ વિશ્વ રેકોર્ડ અને નોંધપાત્ર સમાવેશને ઓળખવા અને નોંધણી કરવા માટે સમર્પિત છે. આ સંસ્થા વિશ્વભરના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ, સંસ્થાઓ અને ઐતિહાસિક સ્થળોની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ, સાંસ્કૃતિક વારસો અને યોગદાનનું સન્માન કરે છે.

વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે નીતિશને અભિનંદન આપ્યા

રાજ્યસભાના સાંસદ અને જેડીયુ નેતાએ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ X પર લખ્યું, "આ ખૂબ જ આનંદ અને ગર્વની વાત છે કે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ, લંડને મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની અસાધારણ સિદ્ધિને માન્યતા આપી છે, જેમણે 10મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે, જે ખરેખર ભારતની લોકશાહી યાત્રામાં એક દુર્લભ સિદ્ધિ છે."

બિહારના લોકો નીતિશ કુમાર પર વિશ્વાસ કરે છે

તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે સંગઠનની પ્રશંસા કરી છે, અને કહ્યું છે કે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ તેમની અતૂટ સેવા, સ્થિર શાસન અને બિહારના લોકોએ તેમના પર મૂકેલા અતૂટ વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 10 ટર્મ માટે રાજ્યનું નેતૃત્વ કરવું એ ફક્ત વ્યક્તિગત સિદ્ધિ નથી; તે બિહાર માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે અને લોકશાહીની શક્તિનો પુરાવો છે.

બિહાર માટે આ ગર્વની ક્ષણ છે

સંજય ઝાએ કહ્યું, વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સે પણ આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિને માન આપવા માટે નીતિશ કુમારનું નામ તેની પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક યાદીમાં ઔપચારિક રીતે સામેલ કરવાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો છે. બિહાર માટે આ ગર્વની ક્ષણ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. PM મોદી, નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર પર આપત્તિજનક પોસ્ટ કરનારની ગુજરાતથી ધરપકડ
  2. નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને નીતિશ કુમાર સુધી... જાણો ભારતમાં લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેનાર નેતાઓ

TAGGED:

WORLD BOOK OF RECORDS LONDON
BIHAR CM NITISH KUMAR
NITISH KUMAR WORLD BOOK OF RECORDS
BIHAR CM
WORLD BOOK OF RECORDS LONDON

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.