મહિલાઓ ભૂસી રહી છે ગરીબીની રેખા... ભારતમાં અત્યંત ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા 49 કરોડ લોકો
વિશ્વ બેંકનો અહેવાલ: ઉત્તર પ્રદેશથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધીનો વિસ્તાર સૌથી વધુ ગરીબ વસ્તી ધરાવે છે; આ વિસ્તાર પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
Published : November 2, 2026 at 8:59 PM IST
હૈદરાબાદ: (EB પ્રાઇમ ટીમ) ભારતે ગરીબી નાબૂદીમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. વિશ્વ બેંકના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, છેલ્લાં 12 વર્ષોમાં લગભગ 49 કરોડ લોકોને અત્યંત ગરીબીમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા છે. અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, વૈશ્વિક સ્તરે ગરીબી ઘટાડવાનો આ સૌથી ઝડપી દર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો અનુસાર, જો કોઈ પરિવારના સભ્યની દૈનિક આવક 3 ડોલર સુધી હોય, તો તે પરિવાર અત્યંત ગરીબીમાં જીવી રહ્યો છે તેમ ગણવામાં આવે છે.
વિશ્વ બેંક ગરીબીને ત્રણ સ્તરોમાં વર્ગીકૃત કરે છે: ઓછી આવક ધરાવતા દેશો, જ્યાં વ્યક્તિઓ દરરોજ 3 ડોલર સુધી કમાય છે (આ શ્રેણીમાં ભારતના લાખો લોકોનો સમાવેશ થાય છે); નિમ્ન-મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશો, જ્યાં માથાદીઠ દૈનિક આવક ઓછામાં ઓછી 4.20 ડોલર હોય છે; અને ત્રીજી શ્રેણી, જેમાં એવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં વ્યક્તિઓ દરરોજ 8.30 ડોલર કમાય છે.
અહેવાલ મુજબ, 2011 અને 2023ની વચ્ચે ભારતમાં નિમ્ન-મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશો માટે નિર્ધારિત સીમારેખાથી નીચે જીવતા લોકોનું પ્રમાણ 57.7% થી ઘટીને 16.1% થઈ ગયું છે. પરિણામે, લગભગ 49.6 કરોડ લોકો આ ગરીબી રેખાથી ઉપર આવ્યા છે. વધુમાં, અત્યંત ગરીબીનું પ્રમાણ (માથાદીઠ દૈનિક આવક 3 ડોલર સુધી) 27.1% થી ઘટીને 2.6% થઈ ગયું છે. વિશ્વ બેંક (WB) અપેક્ષા રાખે છે કે ભારતમાં ગરીબી ઘટવાની ગતિ વધુ ઝડપી બનશે.
ગરીબોની સ્થિતિમાં આવેલા આ સુધારા પાછળના પરિબળો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. વિશ્વ બેંકના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં આ પ્રગતિ મહિલાઓ માટે કમાણી, રોજગાર અને આર્થિક સ્વાવલંબનની તકોમાં થયેલા વધારાને કારણે શક્ય બની છે. અહેવાલમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે મજબૂત વપરાશ વૃદ્ધિ અને સર્વાંગી વિકાસ જેવા પરિબળો મહત્વના રહ્યા છે. જોકે, સામાજિક હસ્તાંતરણ યોજનાઓ, કૌશલ્ય વિકાસ પહેલ, સ્વ-રોજગારની તકો અને ખાદ્ય સબસિડીએ આ મોટા પરિવર્તનમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી છે.
શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોમાં સુધારો: અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ અવલોકન એ છે કે શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારો વચ્ચે આવક અને રોજગારની તકોમાં રહેલું અંતર ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે. અહેવાલ સૂચવે છે કે બંને વિસ્તારોના રહેવાસીઓને આ સકારાત્મક ફેરફારોનો લાભ મળી રહ્યો છે, જેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં તેની અસર વધુ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. મહિલાઓ માટે રોજગારી અને આર્થિક પ્રગતિની તકોમાં થયેલા વિસ્તરણને કારણે પ્રતિ પરિવાર કમાણી કરનારા સભ્યોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે, જે સમગ્ર દેશમાંથી ગરીબી નાબૂદ કરવા માટેનું એક મુખ્ય પરિબળ છે.
કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશમાં કેન્દ્રિત ગરીબી: ગરીબીના ફેલાવા અંગે, અહેવાલ સ્પષ્ટ કરે છે કે તે એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં કેન્દ્રિત છે. વિશ્વ બેંક નોંધે છે કે ઉત્તર પ્રદેશથી લઈને પશ્ચિમ બંગાળ સુધીનો પટ્ટો ગરીબીનો સૌથી વધુ માર સહન કરી રહ્યો છે, જ્યાં દેશની લગભગ 57 ટકા ગરીબ વસ્તી વસે છે. જો આ પ્રદેશની રાજ્ય સરકારો રોજગારી પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, તો પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે.
કેટલી મહિલાઓને રોજગારી મળી છે? પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો (PIB) અનુસાર, 2023-24 સુધીમાં ભારતમાં મહિલા શ્રમ દળમાં ભાગીદારીનો દર 40 ટકાને વટાવી ગયો છે. અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ, 2047 સુધીમાં આ દરને 70 ટકા સુધી પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓ માટે રોજગારીની તકોમાં 96 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં લગભગ 43 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં, વિશ્વ બેંકે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે ભારતમાં સમાન રોજગારીની તકો અને પુરુષો તથા મહિલાઓ માટે સમાન વેતન જેવા મુદ્દાઓ પર હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે.
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