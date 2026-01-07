"જો નોકરી કરતી પત્ની રસોઈ ન બનાવે, તો આ આધાર પર છૂટાછેડા આપી શકાય નહીં": તેલંગાણા હાઈકોર્ટ
આજના સમયમાં, જ્યારે પતિ અને પત્ની બંને ઘર ચલાવવાની જવાબદારી વહેંચે છે, ત્યારે તેમાંથી ફક્ત એક જ વ્યક્તિ પર રસોડાની જવાબદારી કેમ?
હૈદરાબાદ: જ્યારે પતિ અને પત્ની બંને કામ કરતા હોય, ત્યારે સ્ત્રી રસોઈ બનાવવામાં અથવા તેની સાસુ (પતિની માતા) ને મદદ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તેને ક્રૂરતા ગણી શકાય નહીં અને આ આધાર પર છૂટાછેડા આપી શકાતા નથી. તેલંગાણા હાઈકોર્ટે એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન આ ચુકાદો આપ્યો.
શું મામલો છે?
હૈદરાબાદના એલબી નગરના એક પુરુષે તેની પત્ની પર ક્રૂરતાનો આરોપ લગાવતા લગ્ન રદ કરવા માટે અરજી દાખલ કરી હતી. નીચલી કોર્ટે તેની અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેના પગલે તેણે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. ન્યાયાધીશ મૌસુમી ભટ્ટાચાર્ય અને નાગેશ ભીમાપકાની ડિવિઝન બેન્ચે કેસની સુનાવણી કરી અને અપીલ ફગાવી દેતા ચુકાદો આપ્યો.
રસોઈ ન બનાવવી એ 'ક્રૂરતા' કેમ નથી?
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પતિ બપોરે ૧ વાગ્યાથી ૧૦ વાગ્યા સુધી કામ કરે છે, જ્યારે પત્ની સવારે ૯ વાગ્યાથી સાંજે ૬ વાગ્યા સુધી કામ કરે છે. તેથી, સવારે રસોઈ ન બનાવવી એ ક્રૂરતા ગણી શકાય નહીં.
પતિના દાવા અંગે કે તેની પત્ની વારંવાર તેના માતાપિતાના ઘરે જાય છે અને તેની સાથે રહેતી નથી, કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે પતિએ વિરોધાભાસી નિવેદનો આપ્યા હતા. એક કિસ્સામાં, તેણે કહ્યું હતું કે તે તેની સાથે પાંચ મહિના રહી હતી, અને બીજા કિસ્સામાં, તેણે કહ્યું હતું કે તે તેમના એક વર્ષ અને નવ મહિનાના લગ્નજીવન દરમિયાન ફક્ત ત્રણ મહિના તેની સાથે રહી હતી. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે ગર્ભપાત પછી પત્નીનું તેના માતાપિતા સાથે રહેવું એ ક્રૂરતા ગણી શકાય નહીં.
કોર્ટે અલગ ઘર અંગે શું કહ્યું?
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે અલગ ઘર માંગવું એ ક્રૂરતા છે, પરંતુ હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ દરેક કેસના તથ્યો પર આધાર રાખે છે. હાલના કેસમાં, કોર્ટે એવું માન્યું હતું કે પત્નીએ પોતે અલગ થવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો ન હતો, પરંતુ તેના વકીલ દ્વારા તેને આવું કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી, અને તેથી, તેને ક્રૂર ગણી શકાય નહીં. કોર્ટે પતિના ક્રૂરતાના આરોપોને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો અને છૂટાછેડા આપવાનો ઇનકાર કરીને તેની અપીલ ફગાવી દીધી.
