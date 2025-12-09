ETV Bharat / bharat

અઠવાડિયામાં માત્ર 48 કલાક જ કામ, આ શહેરમાં લાગુ થશે નવો લેબર કોડ કાયદો; જાણો કોને થશે ફાયદો

અઠવાડિયામાં 48 કલાકથી વધુ કામ નહીં, 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોનું દર વર્ષે મફતમાં હેલ્થ ચેકઅપ, 25 ડિસેમ્બરથી માત્ર 5 રૂપિયામાં ભોજન

દિલ્હીમાં મજૂરોએ અઠવાડિયામાં 48 કલાક જ કામ કરવું પડશે
દિલ્હીમાં મજૂરોએ અઠવાડિયામાં 48 કલાક જ કામ કરવું પડશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 11:51 AM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી સરકારે ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં મજૂરોની સલામતી માટે જાહેર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે. નવા નિયમો અનુસાર કોઈપણ મજૂરને અઠવાડિયામાં 48 કલાકથી વધુ કામ નહીં કરાવી શકાય.નિયમોમાં કામના કલાકો અને ઓવરટાઇમ અંગે સ્પષ્ટ નિયમો પણ આપવામાં આવ્યા છે. એક ક્વાર્ટરમાં મહત્તમ 144 કલાક ઓવરટાઇમની મંજૂરી આપવામાં આવશે. વધુમાં, 15થી 30 મિનિટનો ઓવરટાઇમ 30 મિનિટ ગણવામાં આવશે, જ્યારે 30 મિનિટથી વધુનો ઓવરટાઇમ એક કલાક ગણાશે.

આગામી 45 દિવસમાં વાંધા અને સૂચનો માંગવામાં આવ્યા

ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં કામદારોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, દિલ્હી સરકારે દિલ્હી કોમર્શિયલ, સિક્યુરિટી, હેલ્થ અને વર્ક કંડીશન નિયમ 2025નો ડ્રાફ્ટ બહાર પાડ્યો છે.સરકારે આગામી 45 દિવસ માટે આ ડ્રાફ્ટ સૂચના પર જાહેર વાંધા અને સૂચનો મંગાવ્યા છે. દિલ્હી સરકારના શ્રમ મંત્રી કપિલ મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિયમો રાજધાનીના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં કાર્યરત લાખો કામદારોના સ્વાસ્થ્ય, કામના કલાકો અને સલામતી અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ સાથે ઘડવામાં આવ્યા છે.

45 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના મજૂરોની દર વર્ષે સ્વાસ્થ્ય તપાસ થશે

દિલ્હીમાં મજૂરોના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી માટે મહત્ત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે, અને સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા નવા શ્રમ સંહિતાને લાગુ કરવા તરફ આ એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. દરેક કામદાર માટે મફત વાર્ષિક તબીબી તપાસ કરાવવી ફરજિયાત રહેશે. આ તપાસ દર વર્ષના પહેલા ચાર મહિનાની અંદર કરવામાં આવશે. જોખમી ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા કામદારોએ વર્ષની શરૂઆતના 30 દિવસની અંદર મફત તપાસ કરાવવી જરૂરી રહેશે.

સલામતી અને આરોગ્ય સલાહકાર બોર્ડ બનાવવાનો પણ પ્રસ્તાવ

સરકારના શ્રમ સલામતી નિયમોના મુસદ્દા અનુસાર, દિલ્હી શ્રમ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં 10 સભ્યોનું વ્યવસાયિક સુરક્ષા અને આરોગ્ય સલાહકાર બોર્ડ બનાવવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે.દિલ્હી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ અને આરોગ્ય વિભાગના પ્રતિનિધિઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે. સરકાર માને છે કે આ નિયમો મજૂરોની સલામતી અને આરોગ્ય અંગે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રો પર વધુ જવાબદારી મૂકશે અને કાર્યસ્થળનું સુરક્ષિત વાતાવરણ બનાવશે.

25 ડિસેમ્બરે 'અટલ કેન્ટીન યોજના'ની શરૂઆત થશે

દિલ્હીમાં સત્તા પરિવર્તન સાથે, ભાજપ સરકાર મજૂરો અને જરૂરિયાતમંદોને સસ્તું ભોજન પૂરું પાડવા માટે "અટલ કેન્ટીન યોજના" શરૂ કરી રહી છે. દિલ્હીના તિમારપુરમાં પ્રથમ કેન્ટીનનું બાંધકામ શરૂ થઈ ગયું છે. આ કેન્ટીનનું ઉદ્ઘાટન 25 ડિસેમ્બરે, પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના જન્મદિવસે કરવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ, રાજધાનીના ગરીબો, મજૂરો, રિક્ષાચાલકો અને ઓછી આવક ધરાવતા રહેવાસીઓને માત્ર ₹5માં સ્વચ્છ, ગરમ અને પૌષ્ટિક ભોજન પૂરું પાડવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં રાજધાનીમાં 100 સ્થળોએ કેન્ટીન ખોલવાનો હેતુ છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં આ યોજના માટે ₹100 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે.

