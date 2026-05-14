સરકારી કચેરીઓમાં ફરી 'વર્ક ફ્રોમ હોમ'ની એન્ટ્રી, દિલ્હી-ત્રિપુરા બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ તૈયારી?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મિડલ ઇસ્ટ સંકટને પેટ્રોલ-ડીઝલની ખપત ઘટાડવાની સલાહ બાદ સરકારી ઓફિસમાં વર્ક ફ્રોમ હોમની એન્ટ્રી થઇ છે.
Published : May 14, 2026 at 6:25 PM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મિડલ ઇસ્ટ સંકટને પેટ્રોલ-ડીઝલની ખપત ઘટાડવાની સલાહ બાદ સરકારી ઓફિસમાં વર્ક ફ્રોમ હોમની એન્ટ્રી થઇ છે. દિલ્હી-ત્રિપુરામાં 50% સ્ટાફના વર્ક ફ્રોમ હોમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પણ સરકારી કચેરીઓમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગે ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે.
દિલ્હીમાં સરકારી કચેરીઓમાં 2 દિવસ વર્ક ફ્રૉમ હોમ
દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ અને પેટ્રોલની ખપત ઘટાડવાની દિશામાં મુખ્યમંત્રી રેખાઆ ગુપ્તાએ કડક નિર્ણય કર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીની અપીલનો હવાલો આપતા મુખ્યમંત્રીએ પોતાના સુરક્ષા કાફલામાં 60 ટકાનો કાપ મુક્યો છે અને દિલ્હીવાસીઓ માટે 'નો કાર ડે' અને 'વર્ક ફ્રૉમ હોમ' જેવા કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ નીતિગત બદલાવોની જાહેરાત કરી છે.
ઓફિસના સમયમાં બદલાવ અને વર્ક ફ્રૉમ હોમ
ટ્રાફિક જામ અને ઇંધણ બચાવવા માટે દિલ્હી સરકાર અને MCD કચેરીઓના સમયમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી સરકાર કાર્યાલય સવારે 10:30 વાગ્યાથી સાંજે 7:00 વાગ્યા સુધી અને MCD કાર્યાલય સવારે 8:30 વાગ્યાથી શરૂ થશે. સરકારી કર્મચારીઓ માટે અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા 2 દિવસ ઘરેથી કામ કરવું જરૂરી હશે.
ત્રિપુરા સરકારે 50% WFH નિયમ લાગુ કર્યો
ત્રિપુરા સરકારે સરકારી ખર્ચ ઘટાડવા અને ઇંધણ બચાવવા માટે કરકસરનાં પગલાં જાહેર કરતા એક નવું મેમોરેન્ડમ બહાર પાડ્યું છે. આ નિર્ણય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ચાલી રહેલા પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલની ખપત ઘટાડવાની રાષ્ટ્રવ્યાપી અપીલને અનુસરે છે.
ત્રિપુરા સરકારના મેમોરેન્ડમ અનુસાર, તમામ વિભાગના વડાઓ (HoDs)ને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે ગ્રુપ C અને ગ્રુપ Dના 50 ટકા કર્મચારીઓ દરરોજ ઓફિસમાં હાજર રહે જ્યારે બાકીના કર્મચારીઓ ઘરેથી કામ કરશે. વિભાગોને સાપ્તાહિક ડ્યુટી રોસ્ટર તૈયાર કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આ મેમોરેન્ડમ તાત્કાલિક અમલમાં આવ્યો છે અને સરકાર દ્વારા આગામી આદેશો જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે.
ગુજરાતમાં પણ સરકારી કચેરીઓમાં વર્ક ફ્રોમ હોમની તૈયારી
ગુજરાતમાં 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' પર સરકારની ગંભીર વિચારણા ચાલી રહી છે. વડાપ્રધાન મોદીની અપીલ બાદ ભૂપેન્દ્ર સરકાર એક્શનમાં છે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સેક્ટરોના માલિક, ઉદ્યોગપતિ, કર્મચારીઓ જોડે મીટિંગ કરી મોટો નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતા છે. ગુજરાતમાં સરકારી ઓફિસોમાં ગમે ત્યારે વર્ક ફ્રોમ હોમની જાહેરાત થઇ શકે છે. ગુજરાત સચિવાલય ફેડરેશને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે.
