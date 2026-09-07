'દિવસ-રાત કામ કરો...', CJIનો અરવલ્લી સમિતીને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવાનો ઈનકાર
CJI સૂર્યકાંતે જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લી મુદ્દા માટે રચાયેલી સમિતિએ ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી મુદત લંબાવવાને બદલે "દિવસ-રાત કામ કરવું" જોઈએ.
By Sumit Saxena
Published : September 7, 2026 at 8:07 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાન્તે સોમવારે અરવલ્લી પર્વતોની વ્યાખ્યા અને સંરક્ષણ અંગેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે ઉચ્ચઅધિકાર પ્રાપ્ત સમિતિને છ મહિનાનો સમય લંબાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. CJI એ જણાવ્યું હતું કે, ફેબ્રુઆરી 2027 સુધીનો સમય માંગવાને બદલે, સમિતિએ "દિવસ-રાત કામ કરવું જોઈએ".
અહેવાલમાં વિલંબ થવા દેવાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરતા, CJIએ ટિપ્પણી કરી, "તેમણે મારી નિવૃત્તિ પછી તેને લેવાનો અનુરોધ કરવો જોઈતો હતો."
આ મામલાની સુનાવણી CJIની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાનો સમાવેશ થાય છે.
એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે, સમિતિએ છ મહિનાનો સમય લંબાવવા માટે કોર્ટની પરવાનગી માંગી હતી.
CJI એ કહ્યું, "તેમણે માત્ર એટલો અનુરોધ કરવો જોઈતો હતો કે, તેને મારી નિવૃત્તિ પછી સબમિટ કરવામાં આવે... તેઓ ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી સમયમર્યાદા વધારવાની વિનંતી કરી રહ્યા છે... તેમને દિવસ-રાત કામ કરવાનું કહો. બે મહિનાની અંદર રિપોર્ટ સબમિટ કરો. જો તેઓ સક્ષમ ન હોય, તો અમને જણાવો, અમે (સમિતિનું) પુનર્ગઠન કરીશું."
એક વકીલે ભાર મૂક્યો કે સમિતિએ વચગાળાનો અહેવાલ ફાઇલ કરવાને બદલે કોર્ટમાં અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવો જોઈએ.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "વચગાળાનો અહેવાલ પૂરતો છે... અમે તેની તપાસ કરીશું, પરંતુ આ વર્તણૂકની રીત નથી (છ મહિનાનો સમયમર્યાદા માંગવી)."
બીજા વકીલે ધ્યાન દોર્યું કે, સમિતિએ તેમના ક્લાયન્ટને સાંભળી નથી અને બેન્ચને અસરકારક સુનાવણી કરવા વિનંતી કરી જેથી સંબંધિત સામગ્રી તેની સમક્ષ મૂકી શકાય. બેન્ચે નોંધ્યું કે, તેણે પહેલાથી જ તમામ હિતધારકોની સુનાવણી અંગે આદેશ પસાર કરી દીધો છે.
CJI એ ટિપ્પણી કરી, "સમિતિ તાત્કાલિક રિપોર્ટ સબમિટ કરે તો તે દરેકના હિતમાં છે... જેથી જે કંઈ માન્ય છે તેને મંજૂરી આપી શકાય, અને જે કંઈ માન્ય નથી તેને મંજૂરી આપી શકાય નહીં." બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આજની સુનાવણીમાં પ્રાથમિક ચિંતા ઉચ્ચાધિકાર પ્રાપ્ત સમિતિ દ્વારા રજૂ કરાયેલા અનુપાલન અહેવાલ સાથે સંબંધિત છે... જેણે વ્યાપક અહેવાલ રજૂ કરવા માટે છ મહિનાનો સમય (28 ફેબ્રુઆરી, 2027 સુધી) માંગ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ, ઉચ્ચાધિકાર સમિતિ દ્વારા આવી વિનંતીને નકારી કાઢવામાં આવે છે."
CJI એ સ્પષ્ટતા કરી કે છ મહિનાના વિસ્તાર માટેની વિનંતી મંજૂર કરી શકાતી નથી અને ઉચ્ચાધિકાર પ્રાપ્ત સમિતિને 30 નવેમ્બર, 2026 સુધીમાં તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે ચોવીસ કલાક કામ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "આગળ કોઈ વિસ્તાર મંજૂર કરવામાં આવશે નહીં. ઉચ્ચાધિકાર પ્રાપ્ત સમિતિને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે દરમિયાન મુખ્ય મુદ્દાઓને અલગ કરીને વચગાળાનો અહેવાલ રજૂ કરે, કારણ કે આ કોર્ટને એવા મુદ્દાઓ ઉકેલવામાં મદદ કરશે જેના માટે વચગાળાનો અહેવાલ રજૂ કરી શકાય છે."
કોર્ટે ડિસેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડિયા માટે આ મામલામાં આગામી સુનાવણી નક્કી કરી હતી.
ગયા અઠવાડિયે, સ્થાનિક, ઇકોલોજીકલ, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય, જળશાસ્ત્રીય, સામાજિક-આર્થિક અને હિતધારકોને પુરાવાઓને એકીકૃત કરવાની જરૂરિયાતનો ઉલ્લેખ કરીને, સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત અરવલ્લી ઉચ્ચાધિકાર પ્રાપ્ત સમિતિએ તેનો અંતિમ અહેવાલ પૂર્ણ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી વધારાના છ મહિનાનો સમય માંગ્યો હતો.
31 ઓગસ્ટના રોજના તેના અનુપાલન અહેવાલમાં, સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે, નાજુક પર્વતમાળાનું ફક્ત "વ્યાપક અને બચાવ યોગ્ય" મૂલ્યાંકન તેના તારણોને ન્યાયી ઠેરવશે, જેના કારણે સમયમર્યાદા લંબાવવાની જરૂર છે. તેણે સુપ્રીમ કોર્ટને અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવાની સમયમર્યાદા 28 ફેબ્રુઆરી, 2027 સુધી લંબાવવા વિનંતી કરી. સમિતિએ અરવલ્લીનું સીધું મૂલ્યાંકન કરવા માટે 6 ઓગસ્ટથી 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન ક્ષેત્રીય મુલાકાતો લીધી, જે દરમિયાન જાહેર સુનાવણી પણ યોજાઈ.
સમિતિએ ભાર મૂક્યો કે અરવલ્લીને લગતા મુદ્દાઓ ટેકનિકલ સીમાંકનથી ઘણા આગળ વધે છે અને કોઈપણ એક ક્ષેત્ર-આધારિત માપદંડ અથવા પુરાવાના એકલા સ્ત્રોત દ્વારા પર્યાપ્ત રીતે ઉકેલી શકાતા નથી.
સમિતિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લીના "વ્યાપક ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય, ભૂ-આકારશાસ્ત્રીય, જળશાસ્ત્રીય, જૈવભૌગોલિક, ઇકોલોજીકલ, જૈવવિવિધતા, ખનિજ-સંસાધન અને સામાજિક-આર્થિક પાસાઓ" ની તપાસ કરવી આવશ્યક છે.
આ વર્ષે મે મહિનામાં એક આદેશ દ્વારા રચાયેલી સમિતિ, અરવલ્લીની વ્યાખ્યા અને સીમાંકન પર કેન્દ્રના અહેવાલની સ્વતંત્ર રીતે સમીક્ષા કરી રહી છે. સમિતિને તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 ઓગસ્ટ હતી.
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