મહિલા યુટ્યુબરે તિજોરીમાં મૂકેલા દાગીના-રોકડની રીલ બનાવીને પોસ્ટ કરી, ચોર બધુ સાફ કરી ગયા
મધ્ય પ્રદેશમાં યુટ્યુબર દાગીનાના વીડિયો પોસ્ટ કરતી હતી, ચોરોએ ઘરમાંથી રોકડ-દાગીના ચોરી લીધા.
Published : June 8, 2026 at 3:45 PM IST
મધ્ય પ્રદેશ: એક મહિલાને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની અમીરી બતાવવી ભારે પડી ગઈ. ચોરોએ તેના ઘરમાં ઘૂસીને લાખોની કિંમતી વસ્તુઓ લૂંટી લીધી. આ ઘટના મધ્ય પ્રદેશના શિવપુરીમાં નરવર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવતા મોહની ખ્યાવડા ગામમાં બની. મોડી રાત્રે, ચોરોએ એક જાણીતી મહિલા યુટ્યુબરના ઘરને નિશાન બનાવ્યું, જેમાં રોકડ, સોના-ચાંદીના દાગીના અને અન્ય વસ્તુઓની ચોરી કરી. ચોરાયેલા સામાનની કિંમત લાખોમાં હોવાનો અંદાજ છે. ચોરો એટલા ચાલાક હતા કે પહેલા ઘરની બાઉન્ડ્રી પરના ફેન્સીંગ વાયરને કાપી નાખ્યા, પછી પરિવારને ઉપરના માળે બંધ કરીને ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા.
ચોરો યુટ્યુબર રચના ગુર્જરના ઘરમાં ઘૂસી ગયા
અહેવાલો અનુસાર, ચાર અજાણ્યા બદમાશો રાત્રે 1:49 વાગ્યાની આસપાસ યુટ્યુબર રચના ગુર્જરના ઘરે પહોંચ્યા. તેઓ આઠ ફૂટ ઊંચી દિવાલ ઉપરના વાયરને કાપીને પરિસરમાં પ્રવેશ્યા. તે સમયે, રચના ગુર્જર અને તેનો પરિવાર ઉપરના માળે સૂઈ રહ્યો હતો. બદમાશોએ બહારથી દરવાજો બંધ કર્યો. ત્યારબાદ, ચોરોએ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પરના એક રૂમમાં સ્થિત કબાટમાં હાથ ફેરો કર્યો.
તેમણે કબાટમાંથી ₹1.91 લાખ રોકડા, ચાર સોનાની વીંટીઓ, એક મંગલસૂત્ર, ચાંદીનો કમરબંધ અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓની ચોરી કરી. વધુમાં, ચોરો ઘરમાંથી રેડ બુલ સોફ્ટ ડ્રિંક્સના ત્રણ બોક્સ જેમાં કુલ 72 કેન હતા તે પણ ચોરી ગયા. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ચોરો આશરે ₹8 લાખનો સામાન ચોરી ગયા હતા.
ચોરોએ કેમેરાને બીજી સાઈડ કરી લાખોની ચોરી આચરી
રચનાના પતિ, ઉદલ સિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું, "રાત્રે લગભગ 2:30 વાગ્યે, જ્યારે હું પાણી પીવા માટે ઉઠ્યો, ત્યારે મને દરવાજો બહારથી બંધ જોવા મળ્યો. શંકાસ્પદ લાગતાં, મેં મારા મોબાઇલ ફોન પર સીસીટીવી કેમેરા ફૂટેજ તપાસ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ચોરોએ તેમની પ્રવૃત્તિઓ રેકોર્ડ ન થાય તે માટે કેમેરા ઉપર તરફ વાળ્યા હતા." ત્યારબાદ તેણે તેના ભાઈ ગિરરાજને ઘટનાસ્થળે બોલાવ્યો. જ્યારે તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, ત્યારે બાઉન્ડ્રી ગેટ અંદરથી બંધ હતો. બાદમાં, એક 8 વર્ષનો ભત્રીજો બાઉન્ડ્રી પર ચઢીને અંદર ગયો અને દરવાજો ખોલ્યો, જેનાથી પરિવાર બહાર નીકળી શક્યો. માહિતી મળતાં જ, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી.
આ મામલે, નરવર સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ વિનય યાદવે જણાવ્યું કે, સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ચોરોને શોધવા માટે વિવિધ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, અને ટૂંક સમયમાં કેસ ઉકેલાઈ જવાની અપેક્ષા છે.
રચનાએ સોશિયલ મીડિયા પર ભવ્ય લાઈફસ્ટાઈલ દર્શાવતી
રચના ગુર્જર નિયમિતપણે સોશિયલ મીડિયા પર તેના વૈભવી ઘર, મોંઘા શણગાર, સોના-ચાંદીના દાગીના અને લાઈફસ્ટાઈલને દર્શાવતા વીડિયો શેર કરે છે. પરિણામે, એવી શંકા છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે બદમાશોએ ઘરમાં ઘૂસીને ગુનો કર્યો હશે. જોકે, પોલીસ તમામ પાસાઓ પર વિચાર કરીને આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
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