જે મહિલાની 7 વર્ષ પહેલા હત્યા થઈ હતી તે જીવિત મળી, હત્યાના આરોપમાં યુવક અઢી વર્ષ જેલમાં રહ્યો
મહિલાના પિતાએ દાવો કર્યો હતો કે રાજેશ તેની દીકરીને તે દિવસે લઈ ગયો હતો જે દિવસે તે ગુમ થઈ હતી.
Published : November 13, 2026 at 7:19 PM IST
માંડ્યા (કર્ણાટક): એક ચોંકાવનારી ઘટનામાં સાત વર્ષ પહેલાં ગુમ થયા બાદ જે મહિલાની હત્યા થઈ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, તે જીવિત મળી આવી છે. આ શોધે તે તપાસ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે, જેના કારણે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના પર આ મહિલાની હત્યાનો આરોપ હતો અને તેણે લગભગ અઢી વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા હતા.
પાંડવપુરાના રાગીમુદ્દનહલ્લીના રહેવાસી રાજેશની 2021માં મંજુ નામની મહિલાની કથિત 'હત્યા'ના સંબંધમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2024માં તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
રાજેશના વકીલ નાતેશને મળેલી માહિતીના આધારે આ મહિલા નાગમંગલામાં મળી આવી હતી. તેમણે બુધવારે (11 નવેમ્બર, 2026) અધિકારીઓને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ તેને બિંદિગનાવિલે પોલીસને સોંપવામાં આવી અને મહિલા આશ્રયગૃહમાં રાખવામાં આવી છે.
મંજુ ગુમ થઈ તે પહેલાં તેણે જે છેલ્લો ફોન કોલ કર્યો હતો, તે રાજેશના મોબાઈલ ફોન પરથી કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મંજુ 3 જુલાઈ, 2019ના રોજ ગુમ થઈ ગઈ હતી. તેના પિતા નાગરાજુએ પાંડવપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં તે ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન, પોલીસને જાણવા મળ્યું કે તેણે છેલ્લો ફોન કોલ રાજેશના મોબાઈલ ફોન પરથી કર્યો હતો, જે વ્યક્તિને તે પાંડવપુરા બસ સ્ટેન્ડ પર મળી હતી.
2021માં, તેના પિતા ફરીથી પોલીસ પાસે પહોંચ્યા
2021માં નાગરાજુએ ફરી એકવાર પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને આરોપ લગાવ્યો કે જે દિવસે તેની પુત્રી ગુમ થઈ હતી, તે દિવસે રાજેશ તેને પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો, તેની હત્યા કરી હતી અને તેનો મૃતદેહ નહેરમાં ફેંકી દીધો હતો.
આ ફરિયાદના આધારે, તે સમયના તપાસ અધિકારી, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પ્રભાકરે રાજેશની ધરપકડ કરી અને તેની સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302 (હત્યા) અને 201 (પુરાવાનો નાશ કરવો) હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી. રાજેશનો દાવો છે કે તેણે પોલીસના દબાણ હેઠળ ગુનો કબૂલ કર્યો હતો.
રાજેશે આરોપ લગાવ્યો છે કે પોલીસ કસ્ટડીમાં તેને ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેના પરિવારના સભ્યોની ધરપકડ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. તેણે દાવો કર્યો કે આ દબાણને કારણે, તેણે એવા ગુનાની કબૂલાત કરવાની ફરજ પડી હતી જે તેણે વાસ્તવમાં કર્યો જ ન હતો.
મીડિયાને આપેલા એક નિવેદનમાં મંજુએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેણે ઘર એટલા માટે છોડ્યું હતું કારણ કે તેના પર તેની મરજી વિરુદ્ધ લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું કે, ત્યારબાદ તેણે અન્ય એક પુરુષ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે અને હવે તે મુક્તપણે પોતાનું જીવન જીવી રહી છે.
તેણે વધુમાં દાવો કર્યો કે, તેને એ વાતની જાણ નહોતી કે તેના ગુમ થવા અંગે હત્યાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને તેણે એમ પણ કહ્યું કે, તે રાજેશ નામના વ્યક્તિને ઓળખતી નથી.
આ કેસ અંગે માંડ્યાના એસપી (SP) એ શું કહ્યું?
માંડ્યાના પોલીસ અધિક્ષક (SP) ડૉ. વી.જે. શોભા રાનીએ જણાવ્યું કે, મંજુના પિતાએ 2019માં મંજુનાથ નામના વ્યક્તિ સાથે તેના લગ્ન નક્કી કર્યા હતા. જોકે, બાદમાં તે ખરાબ સ્વાસ્થ્યનું કારણ આપીને પોતાના પિયર પાછી આવી ગઈ હતી. તેના ગુમ થયા બાદ, તે જ વર્ષે 3 જુલાઈએ તે વ્યક્તિ ગુમ થયાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
એસપીએ કહ્યું, "ઘણી શોધખોળ કરવા છતાં, પોલીસ તેને શોધી શકી ન હતી. 2021માં, તેના પિતાએ એક નવી ફરિયાદ નોંધાવી, જેમાં તેમણે રાજેશ પર મંજુનું અપહરણ કરીને તેની હત્યા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તે સમયે તપાસ અધિકારીએ રાજેશની ધરપકડ કરી હતી અને ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી."
11 નવેમ્બર, 2026ના રોજ, એક વકીલ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે, તે મહિલા મળી આવી હતી અને તેને એક આશ્રયગૃહમાં રાખવામાં આવી છે.
ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DySP) ની દેખરેખ હેઠળ તપાસના આદેશ
એસપીએ જણાવ્યું કે, મૂળ તપાસમાં રહી ગયેલી ખામીઓની તપાસ કરવા માટે ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DySP) ની દેખરેખ હેઠળ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. શરૂઆતની તપાસ સંભાળનાર ઇન્સ્પેક્ટર પ્રભાકર હવે નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા છે. એસપીએ ખાતરી આપી કે આ ભૂલ માટે જે કોઈ પણ જવાબદાર જણાશે, તેની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
માંડ્યા પોલીસે 'X' પર એક પોસ્ટ દ્વારા પણ આ મહિલા મળી આવી હોવાની પુષ્ટિ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે, પાંડવપુરા પોલીસ સ્ટેશનના ગુના નંબર 349/2021ના સંદર્ભમાં તેને શોધી કાઢવામાં આવી છે અને બિંદીગનાવિલે પોલીસ સ્ટેશનના એનસીઆર (NCR) નંબર 159/2026 હેઠળ તેને મહિલા આશ્રયગૃહમાં રાખવામાં આવી છે.
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