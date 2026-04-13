ETV Bharat / bharat

છત્તીસગઢના કાંકેરમાં સુરક્ષાદળો સાથેની અથડામણમાં મહિલા નક્સલી ઠાર, 5 લાખનું ઇનામ હતું

છત્તીસગઢના કાંકેર જિલ્લામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથેની અથડામણમાં એક મહિલા નક્સલી ઠાર મારવામાં આવી છે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કાંકેર: છત્તીસગઢના કાંકેર જિલ્લામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથેની અથડામણમાં એક મહિલા નક્સલી ઠાર મારવામાં આવી છે. આ નક્સલી મહિલા પર 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ હતું. પોલીસ અધિકારીઓએ આ જાણકારી આપી છે.

આ અથડામણ 31 માર્ચે સરકારે છત્તીસગઢને સશસ્ત્ર માઓવાદીઓથી મુક્ત જાહેર કર્યાના 12 દિવસ પછી થઇ છે. એક સીનિયર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, સવારે છોટે બેતિયા પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારમાં આવેલા જંગલમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓની એક ટીમ નક્સલ વિરોધી ઓપરેશનમાં નીકળી હતી.

કાંકેર પોલીસ અધીક્ષક નિખિલ રાખેચાએ જણાવ્યું હતું કે, "નક્સલ એરિયા કમાન્ડર રૂપી છોટે બેતિયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના જંગલમાં સુરક્ષા દળો સાથેની અથડામણમાં ઠાર મારવામાં આવી છે." વધુમાં પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધી, ઘટનાસ્થળેથી એક મહિલા નક્સલીનો મૃતદેહ અને હથિયાર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે મૃતક કેડરની ઓળખ માઓવાદીઓની પરતાપુર એરિયા કમિટીની સભ્ય રૂપી તરીકે થઇ છે. વિસ્તારમાં અત્યારે ઓપરેશન ચાલુ છે અને વધુ વિગતોની રાહ જોવાઇ રહી છે.

પોલીસે વિસ્તારમાં નક્સલીઓની હાજરી હોવાની સૂચના મળી હતી. તે બાદ સવારે 4થી 5 વાગ્યે સુરક્ષાદળોએ છોટે બેતિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. આ દરમિયાન નક્સલીઓએ સુરક્ષાદળો પર ફાયરિંગ શરૂ કર્યું હતું. જવાબમાં જવાનોએ પણ મોરચો સંભાળ્યો હતો. સુરક્ષાદળો સાથેની અથડામણમાં રુપીને ઠાર મારવામાં આવી હતી.

પોલીસ તરફથી રૂપીને સતત આત્મસમર્પણ માટે કહેવામાં આવતું હતું. રૂપી બાકી રહેલા નક્સલી કમાન્ડરમાં સામેલ હતી. તે સરેન્ડરની અપીલ વચ્ચે સક્રિય રીતે નક્સલી ગતિવિધિમાં સામેલ રહી હતી. સોમવાર સવારે અથડામણમાં રૂપીને ઠાર મારવામ આવી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રૂપી અંતિમ તેલુગુ નક્સલી હતી.

TAGGED:

WOMAN NAXALITE KILLED IN ENCOUNTER
WOMAN NAXALITE KILLED
CHHATTISGARH NAXALITE
NAXAL ENCOUNTER
WOMAN NAXALITE KILLED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.