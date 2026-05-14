દિલ્હીમાં ચાલતી સ્લીપર બસમાં એક મહિલા પર બળાત્કાર, સાત કિલોમીટર સુધી નરાધમો મહિલાને પીંખતા રહ્યાં

દિલ્હીના રાની બાગમાં બે યુવકોએ ચાલતી બસમાં 30 વર્ષીય મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો. પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 12:04 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 1:10 PM IST

નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હી ફરી એકવાર કલંકિત થઈ ગઈ છે. સોમવારે મોડી રાત્રે રાની બાગ વિસ્તારમાં બનેલી એક શરમજનક અને આઘાતજનક ઘટનાએ ફરી એકવાર મહિલાઓની સુરક્ષા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. રાની બાગ વિસ્તારમાં ચાલતી સ્લીપર બસમાં બે નરાધમોએ 30 વર્ષીય મહિલા પર બળાત્કાર ગુજાર્યો. જેના કારણે સમગ્ર રાજધાનીમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા બસ કબજે કરી હતી.

પીડિતાએ ટાઈમ પુછતા,આરોપીએ બસમાં ખેંચી લીધી

ડીસીપી વિક્રમ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતા પીતમપુરા વિસ્તારમાં રહે છે. પીડિતાએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, તે માંગોલપુરીમાં એક ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે અને સોમવારે રાત્રે કામ પૂરું કરીને ચાલીને ઘરે પરત ફરી રહી હતી. જ્યારે તે સરસ્વતી વિહારના બી-બ્લોક બસ સ્ટેન્ડ પર પહોંચી ત્યારે એક સ્લીપર બસ ઉભી રહી. પીડિતાએ ત્યાં ઉભેલા એક યુવાનને સમય પૂછ્યો, પરંતુ મદદ કરવાને બદલે, તેણે બળજબરીથી તેને બસની અંદર ખેંચી લીધી.

સાત કિલોમીટર સુધી નરાધમો મહિલાને પીંખતા રહ્યાં

પીડિતાએ પોલીસને જણાવ્યું કે, તેને અંદર ખેંચાતાની સાથે જ આરોપીએ બસનો દરવાજો બંધ કરી દીધો. ડ્રાઈવરે ગાડી ચલાવવાનું શરૂ કર્યું. બસ નાંગલોઈ મેટ્રો સ્ટેશનની આસપાસ સાત કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં લગભગ બે કલાક ચાલી, જે દરમિયાન બે યુવાનોએ તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો. મોડી રાતે લગભગ 2 વાગ્યે, આરોપીએ પીડિતાને ખૂબ લોહીલુહાણ હાલતમાં રસ્તા પર ફેંકી દીધી અને પછી ફરાર થઈ ગયા. ઘટના બાદ, પીડિતાએ કોઈક રીતે પોલીસને જાણ કરી.

પડદા લાગેલા હોવાથી કોઈને બહાર કંઈ દેખાયું નહીં.

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, બસની અંદર પડદા લાગેલા હતા, જેના કારણે બહારથી અંદરની ગતિવિધિ દેખાઈ રહી ન હતી. પોલીસે બિહાર રજીસ્ટ્રેશન નંબરની બસને પોતાના કબજામાં લીધી છે અને બસની ફોરેન્સિક તપાસ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ પીડિતાની ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ડોકટરોએ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સલાહ આપી હતી, પરંતુ તેણીએ ના પાડી. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે, તેનો પતિ ક્ષય રોગનો દર્દી છે અને તેના બાળકો ઘરે છે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને તેના બાળકોની સંભાળ રાખવાની જવાબદારીને કારણે, તેણી ગંભીર ઇજાઓ હોવા છતાં ઘરેથી સારવાર લેશે.

બે આરોપીને જેલના સળીયા પાછળ ધકેલાયા

ડીસીપી વિક્રમ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતાના નિવેદન અને ફરિયાદના આધારે તાત્કાલિક એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. પીડિતાની તબીબી તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી. બંને આરોપીઓ, ઉમેશ અને રાજેન્દ્રની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. બસ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જોકે, ડીસીપીએ સમગ્ર મામલામાં નાણાકીય વિવાદને એક પરિબળ તરીકે પણ દર્શાવ્યું હતું.

