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'ક્રાંતિકારી વડાપ્રધાન': PM મોદીને 76મા જન્મદિવસે મળી દેશભરમાંથી શુભકામનાઓ, BJPએ સેવા સંકલ્પ અભિયાન લોન્ચ કર્યું

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ વડાપ્રધાન મોદીના સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરી, જ્યારે ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત એક 'ચમકતા કેન્દ્ર' તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.

વડાપ્રધાન મોદીના 76મા જન્મદિવસે રેતી-શિલ્પકાર સુદર્શન પટનાયકનું નવું રેતી-શિલ્પ.
વડાપ્રધાન મોદીના 76મા જન્મદિવસે રેતી-શિલ્પકાર સુદર્શન પટનાયકનું નવું રેતી-શિલ્પ. (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 10:48 AM IST

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નવી દિલ્હી: ગુરુવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 76 વર્ષના થયા. આ અવસર પર દેશભરમાંથી તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે. શુભેચ્છા પાઠવનારાઓમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પણ સામેલ હતા, જેમણે વડાપ્રધાન મોદીની 25 વર્ષની જનસેવા તેમજ સુશાસન અને સર્વસમાવેશી વિકાસમાં તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી. લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી હતી.

આ પ્રસંગે, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવન અને સેવાની 25 વર્ષની સફર પૂર્ણ થવાના ઉપલક્ષ્યમાં 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' નામનું એક વિશેષ જનવ્યાપી અભિયાન શરૂ કર્યું. વડાપ્રધાન મોદીનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર, 1950ના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરમાં થયો હતો. ઓક્ટોબર મહિનામાં તેમની જનસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ થશે.

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ આજે સવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનના અધિકૃત X એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે, "પ્રધાનમંત્રી @narendramodi જીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન. મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી તરીકેના તમારા 25 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, તમે સુશાસનના અનેક નવા માપદંડો સ્થાપિત કર્યા છે અને સર્વસમાવેશી વિકાસને અભૂતપૂર્વ ગતિ તથા નવી દિશા પ્રદાન કરી છે."

તેમણે તેમના દીર્ઘાયુ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી હતી જેથી તેઓ જનસેવા અને રાષ્ટ્રનિર્માણના તેમના અભિયાનને આગળ ધપાવી શકે.

પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું હતું કે, "સાંસ્કૃતિક ગૌરવની ભાવના સાથે આધુનિક પ્રગતિના પથ પર આગળ વધતા, આપણા દેશવાસીઓ વારસા અને વિકાસ વચ્ચેનો સુમેળ અનુભવી રહ્યા છે. હું ઈશ્વરને તમારા ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરું છું, જેથી તમે જનસેવા અને રાષ્ટ્રનિર્માણના તમારા અભિયાનને અવિરતપણે આગળ વધારી શકો."

ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ સી. પી. રાધાકૃષ્ણન અને લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ પણ વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, તેમના નેતૃત્વમાં ભારત વૈશ્વિક મંચ પર એક નવી ઓળખ ઊભી કરી રહ્યું છે.

'X' પરની એક પોસ્ટમાં, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ પણ એવા રાધાકૃષ્ણનને કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીના દ્રઢ અને દૂરદર્શી નેતૃત્વ હેઠળ ભારત વિશ્વમાં એક તેજસ્વી કેન્દ્ર તરીકે ચમકી રહ્યું છે અને સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે.

તેમણે કહ્યું, "25 કરોડથી વધુ ભારતીયો અત્યંત ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. પરિવર્તનકારી ડિજિટલ ક્રાંતિએ લાખો લોકોને સશક્ત બનાવ્યા છે અને દરેક ક્ષેત્રે... નોંધપાત્ર પ્રગતિ જોવા મળી છે."

ઉપ-રાષ્ટ્રપતિએ નોંધ્યું હતું કે, મોદી દ્વારા પછાત જિલ્લાઓને 'આકાંક્ષાત્મક જિલ્લાઓ', સરહદી ગામોને 'વાઇબ્રન્ટ અને પ્રથમ ગામો' અને ઉત્તર-પૂર્વને 'અષ્ટલક્ષ્મી' તરીકે સંબોધવા એ દૂરંદેશી અભિગમ દર્શાવે છે.

તેમણે કહ્યું કે, છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન જ્યારે તેમણે વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનો પ્રવાસ કર્યો, ત્યારે તેમણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું કે કેવી રીતે આ પરિવર્તનકારી ફેરફારો દેશના અંતરિયાળ વિસ્તારો સુધી પણ પહોંચી રહ્યા છે.

રાધાકૃષ્ણને કહ્યું, "તમે માતૃભૂમિને 'વિકસિત ભારત @2047'ના લક્ષ્યને સાકાર કરવાની દિશામાં આગળ દોરી રહ્યા છો, ત્યારે હું તમારા સારા સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને સતત શક્તિ માટે પ્રાર્થના કરું છું."

લોકસભાના અધ્યક્ષ બિરલાએ કહ્યું કે, મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત આજે આત્મવિશ્વાસ સાથે વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની નવી ઓળખ બનાવી રહ્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે, દેશ વિકાસ, આત્મનિર્ભરતા, નવીનતા, ડિજિટલ પ્રગતિ, માળખાગત સુવિધાઓના વિસ્તરણ અને જનકલ્યાણના ક્ષેત્રમાં સતત નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યો છે.

બિરલાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "લોકતાંત્રિક મૂલ્યોનું જતન કરવામાં અને સમાજના વંચિત તથા નબળા વર્ગોના ઉત્થાનમાં તમારું 25 વર્ષથી વધુનું જાહેર જીવન અત્યંત ફળદાયી સાબિત થયું છે. રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે સમર્પિત વડાપ્રધાનનું નિષ્ઠાવાન અને સક્રિય જીવન લાખો નાગરિકોને 'વિકસિત ભારત'ના લક્ષ્ય તરફ અવિરતપણે કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે.

રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ. આપના સારા સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુની કામના કરું છું.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ PM મોદીને જન્મ દિવસની શુભકામના પાઠવી હતી. X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, ભારત માતાની સેવામાં ક્ષણ-ક્ષણ સમર્પિત કરનાર વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય રાજનેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને જન્મદિવસની અનેકાનેક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વડનગરની પાવન ભૂમિથી લઈને વિશ્વના સૌથી મોટા લોકતંત્રના સુકાની બનવા સુધીની આપની જીવનયાત્રા અથાક પરિશ્રમ, અડગ સંકલ્પ અને રાષ્ટ્રપ્રેમની જીવંત મિસાલ છે.

તેમણે લખ્યું કે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પદભાર સંભાળ્યાથી લઈને દેશના વડાપ્રધાન સુધી… છેલ્લા 25 વર્ષથી જનપ્રતિનિધિ તરીકેની આપની અવિરત સેવાયાત્રા સુશાસન, જનકલ્યાણ અને વિકાસનો સુવર્ણ અધ્યાય બની રહી છે. આપશ્રીના વિઝનરી નેતૃત્વમાં દેશે ‘વિકાસ ભી, વિરાસત ભી’ના મંત્રને ચરિતાર્થ કર્યો છે. એક તરફ ભવ્ય સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાન અને બીજી તરફ ડિજિટલ ક્રાંતિ, આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સ્વનિર્ભરતા થકી ભારતે વૈશ્વિક મંચ પર પોતાનો પ્રભાવ સ્થાપિત કર્યો છે. ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિને વિકાસના કેન્દ્રબિંદુમાં રાખી આપે ‘વિકસિત ભારત @ 2047’ના સંકલ્પને જન-જનનો સંકલ્પ બનાવ્યો છે. ઈશ્વર આપને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય, દીર્ઘાયુ અને દેશને પરમ વૈભવના શિખરે પહોંચાડવા અવિરત ઊર્જા પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના કરું છું.

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પણ PMના 25 વર્ષના જનસેવાના કાર્યકાળનો ઉલ્લેખ કરતા જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન મોદીનો 'સેવા, સંકલ્પ અને સુશાસન'નો મંત્ર 140 કરોડ નાગરિકોને સતત પ્રેરણા પૂરી પાડે છે અને ભારતની સેવામાં તેમનું જીવન દીર્ઘાયુ, નિરોગી અને સમૃદ્ધ રહે તેવી કામના કરી હતી.

મુખ્યમંત્રી નાયડુએ 'X' પરની એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, “માનનીય વડાપ્રધાન @narendramodi જીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ! ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા લોકશાહી ઢબે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન તરીકે, તમારું નેતૃત્વ ખરેખર ઐતિહાસિક રહ્યું છે. ગુજરાતના પરિવર્તનકારી મુખ્યમંત્રી તરીકે રાજ્યનું નેતૃત્વ કરવાથી લઈને ક્રાંતિકારી વડાપ્રધાન તરીકે દેશનું માર્ગદર્શન કરવા સુધીની 25 વર્ષની શ્રેષ્ઠ જનસેવાની સફર દ્વારા તમે ભારતની વિકાસગાથાને નવી ગતિ આપી છે.”

પોસ્ટમાં જણાવ્યું છે કે, "તમારો 'સેવા, સંકલ્પ અને સુશાસન'નો મંત્ર દેશભરના 140 કરોડ નાગરિકોને સતત પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. ભગવાન વેંકટેશ્વર તમને ભારતની સેવામાં દીર્ઘાયુ, નિરોગી અને સમૃદ્ધ જીવન પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના."

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ તેમજ ભાજપના અન્ય નેતાઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને તેમના નેતૃત્વ, જનસેવા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા તથા દેશના વિકાસમાં તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી.

યોગી આદિત્યનાથે મોદીને "વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા" અને "નવા ભારત"ના શિલ્પી ગણાવ્યા હતા. યુપીના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા, 'એક ભારત - શ્રેષ્ઠ ભારત'ના દ્રષ્ટા, 'નવા ભારત'ના શિલ્પી અને અમારા માર્ગદર્શક એવા આદરણીય વડાપ્રધાન @narendramodi જીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. તેઓ 145 કરોડ ભારતીયોના જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, સુરક્ષા અને ગૌરવનો નવો સૂર્યોદય લાવવા માટેના અવિરત રાષ્ટ્ર-યજ્ઞમાં સમર્પિત ભાવે કાર્યરત છે."

તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીની 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ' ની ભાવના અને જનકલ્યાણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા 'વિકસિત ભારત'નું લક્ષ્ય સાકાર કરવા માટે પ્રેરણારૂપ છે.

મુખ્યમંત્રી યોગીએ કહ્યું, "તમારો 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'નો પવિત્ર સંકલ્પ, તમારી દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા અને જનકલ્યાણ માટે સમર્પિત તમારું જીવન 'વિકસિત ભારત'નું લક્ષ્ય સાકાર કરવામાં પ્રેરણા પૂરી પાડે છે."

મુખ્યમંત્રી યોગીએ વધુમાં કહ્યું, "તમારા નેતૃત્વમાં ભારત આત્મનિર્ભરતા, સુશાસન, સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાન અને વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠાના ક્ષેત્રમાં નવા માપદંડો સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. હું ધર્મના સાક્ષાત સ્વરૂપ એવા ભગવાન શ્રી રામ પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ તમને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘ તથા યશસ્વી જીવન પ્રદાન કરે. #HappyBdayPMModi"

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