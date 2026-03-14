'હોર્મુઝમાંથી ભારતીય જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું' - ઈરાની રાજદૂત

ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલીએ કહ્યું, 'ભારત અમારો મિત્ર છે અને બંનેના હિતો સમાન છે.'

મોહમ્મદ ફતાલી, ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત (ANI)
Published : March 14, 2026 at 10:33 AM IST

Updated : March 14, 2026 at 10:47 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલીએ શુક્રવારે સંકેત આપ્યો હતો કે મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, ભારતીય જહાજોને ટૂંક સમયમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ મળી શકે છે. આ તણાવને કારણે, આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ દ્વારા ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે સ્થગિત થઈ ગયો છે.

ભારત અને ઈરાન આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે તે નોંધતા, ફતાલીએ કહ્યું, "હા, કારણ કે ભારત અમારો મિત્ર છે. તમે બે કે ત્રણ કલાકમાં આ ઘટનાનો ખુલાસો જોશો. અમારું માનવું છે કે ઈરાન અને ભારત આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "ભારતમાં રાજદૂત તરીકે, હું કહેવા માંગુ છું કે, સંઘર્ષ પછી, ભારત સરકારે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અમને મદદ કરી છે."

રાજદૂતનું આ નિવેદન ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી માજિદ તખ્ત-રાવંચીએ જણાવ્યું હતું કે તેહરાને ચોક્કસ દેશોના જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની પરવાનગી આપી છે તેના એક દિવસ પછી આવ્યું છે. તેમણે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં લેન્ડમાઇન નાખ્યા હોવાના આરોપોને પણ ફગાવી દીધા હતા, અને કહ્યું હતું કે, "આ ખોટું છે; આવા પગલાં ફક્ત યુદ્ધના સમયે જ લાગુ કરવામાં આવે છે."

મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઈરાન દુશ્મન દેશોને આ સ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે નહીં. તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી હતી કે, "જ્યાં સુધી ઈરાનનો સંબંધ છે, અમે માનીએ છીએ કે હુમલામાં ભાગ લેનારા દેશોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગનો વિશેષાધિકાર આપવો જોઈએ નહીં."

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વની સૌથી મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેનમાંથી એક છે, જે તેલ અને ગેસના વૈશ્વિક પુરવઠાના 20 ટકા નિકાસને સરળ બનાવે છે. બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોની સંખ્યા 28 પર સ્થિર છે, અને તમામ ભારતીય જહાજો અને તેમના ક્રૂની સલામતી અને સુરક્ષા પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

આ ભારતીય જહાજોમાંથી, 24 હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની પશ્ચિમમાં સ્થિત છે, જેમાં 677 ભારતીય નાવિકો છે, જ્યારે ચાર સ્ટ્રેટની પૂર્વમાં સ્થિત છે, જેમાં 101 ભારતીય નાવિકો છે. નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "અધિકારીઓ, જહાજ સંચાલકો અને ભરતી એજન્સીઓ ભારતીય દૂતાવાસો અને સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે ગાઢ સંકલનમાં કામ કરી રહ્યા છે જેથી સલામતી સુનિશ્ચિત કરી શકાય અને તબીબી સહાય પૂરી પાડી શકાય."

28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ શિપિંગના મહાનિર્દેશક દ્વારા જારી કરાયેલ સલાહ - ભારતીય નાવિકો, ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો અને દરિયાઈ વેપાર કામગીરીની સલામતી માટે સાવચેતીનાં પગલાં અંગે - અમલમાં છે. નિવેદનમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે મંત્રાલય પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તમાન દરિયાઈ પરિસ્થિતિનું સતત નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે અને આ વિસ્તારમાં બદલાતી દરિયાઈ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને દેખરેખ અને તૈયારીના પગલાંને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે.

