"20 જુલાઈ સુધી જીવિત રહીશ, માર્ચ નિષ્ફળ જશે તો ભૂત બનીને પાછો આવીશ": સોનમ વાંગચુક
પ્રદર્શનકારીઓએ 20 જુલાઈના રોજ સંસદ ભવન સુધી શાંતિપૂર્ણ માર્ચ કાઢવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : July 17, 2026 at 4:38 PM IST
નવી દિલ્હી : સરકારી પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓના વિરોધમાં જંતર-મંતર પર અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા પર્યાવરણવિદ સોનમ વાંગચુકે કહ્યું છે કે, તેઓ 20 જુલાઈના સંસદ માર્ચ સુધી કોઈપણ સંજોગોમાં જીવિત રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, જો 20 જુલાઈની માર્ચ સફળ નહીં થાય તો તેઓ “ભૂત બનીને પાછા આવશે.” તેમના આ નિવેદન પર વિરોધ સ્થળે હાજર લોકોએ જોરદાર પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળનો આજે 20મો દિવસ છે. તેમની સતત બગડતી તબિયતને લઈને ડોક્ટરોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને તેમને ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવાની સલાહ આપી છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ ચાલુ રહેવાથી તેમની સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે અને આગળ જતા તેમના અંગોને નુકસાન થવાનું જોખમ પણ ઊભું થઈ શકે છે.
मैं किसी भी हालत में 20 July तक ज़िंदा रहूँगा ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूँ। और अगर 20 July को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बन कर वापस आऊँगा!”— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 17, 2026
सोनम वांगचुक ने अपनी ज़िन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ़ ह्यूमर नहीं खोया!
चलो संसद! pic.twitter.com/qF8oRizKjo
વાંગચુક 28 જૂને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ કથિત પરીક્ષા ગેરરીતિઓ વિરુદ્ધ તેના આઠ દિવસ પહેલાં જ પોતાનું આંદોલન શરૂ કર્યું હતું.
વાંગચુકે લોકોને 20 જુલાઈના પ્રસ્તાવિત સંસદ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. પ્રદર્શનકારીઓને સંબોધિત કરતી વખતે તેમણે પોતાની નબળી થઈ રહેલી શારીરિક સ્થિતિનો સ્વીકાર કર્યો, પરંતુ કહ્યું કે તેમનો જુસ્સો હજુ પણ મજબૂત છે.
તેમણે કહ્યું, "હું બહારથી નબળો છું, પરંતુ અંદરથી ખૂબ જ મજબૂત છું. મને ખાતરી છે કે તમે બધા પણ અંદરથી અને બહારથી મજબૂત છો. 20 જુલાઈ માટે આપણને આ જ ઊર્જાની જરૂર છે. તે દિવસે આપણે શાંતિપૂર્ણ રીતે સંસદ તરફ માર્ચ કરીશું અને લોકશાહીના મંદિરમાં અમારી માંગ રજૂ કરીશું."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું 20 જુલાઈ સુધી કોઈપણ કિંમતે જીવિત રહીશ. જો તમે લોકો નહીં આવો અને 20 જુલાઈનો માર્ચ સફળ નહીં થાય, તો હું ભૂત બનીને પાછો આવીશ."
વાંગચુકના આ નિવેદન પર વિરોધ સ્થળે હાજર લોકોએ જોરદાર નારા લગાવ્યા અને તાળીઓ પાડી હતી.
આ અગાઉ ગુરુવારે વાંગચુકની સારવાર કરી રહેલા ડોક્ટરોએ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ભૂખ હડતાળને લઈને ચેતવણી આપી હતી. ડોક્ટરોએ કહ્યું હતું કે, તેમની સ્થિતિ ગંભીર તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે અને જો તેમણે ભૂખ હડતાળ ચાલુ રાખી તો પરિસ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક બની શકે છે.
જોકે, વાંગચુકે ડોક્ટરોની સલાહ માનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમનું કહેવું છે કે, સરકાર તરફથી કોઈ નક્કર પ્રતિક્રિયા આવ્યા વિના ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવાથી ખોટો સંદેશ જશે. તેમણે સમર્થકોને 20 જુલાઈના સંસદ માર્ચને સફળ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપીલ કરી હતી.
વાંગચુકની ભૂખ હડતાળનો મામલો દિલ્હી હાઈકોર્ટ સુધી પણ પહોંચી ચૂક્યો છે. કોર્ટે અધિકારીઓને તેમના સ્વાસ્થ્ય પર દરરોજ નજર રાખવા અને તબિયત બગડે ત્યારે જરૂરી તબીબી સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું પ્રદર્શન સરકાર પાસે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પદ પરથી હટાવવાની અને કથિત પરીક્ષા ગેરરીતિઓને કારણે આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને 1 કરોડ રૂપિયાનું વળતર આપવાની માંગ સાથે શરૂ થયું છે. પ્રદર્શનકારીઓએ 20 જુલાઈના રોજ સંસદ ભવન સુધી શાંતિપૂર્ણ માર્ચ કાઢવાની જાહેરાત કરી છે. આ જ દિવસે સંસદના બંને ગૃહોમાં ચોમાસુ સત્ર શરૂ થવાનું છે.
સોનમ વાંગચુક 28 જૂને આ આંદોલનમાં જોડાયા હતા અને ત્યારથી અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ પર છે.
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