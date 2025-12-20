ETV Bharat / bharat

શું જૂની પેન્શન યોજના પાછી આવશે ? સંસદમાં પુછાઈ ચુક્યો છે પ્રશ્ન

હાલમાં સંપન્ન થયેલા સંસદના શિયાળું સત્રમાં નાણા મંત્રાલયને જૂની પેન્શન યોજનાને લઈને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કર્મચારીઓનો એક મોટો વર્ગ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યો પર જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યો છે. રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ અને પંજાબ સહિત અનેક રાજ્યોએ OPS પુનઃસ્થાપિત કરી છે, પરંતુ શું કેન્દ્ર સરકાર રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)ને હટાવીને દેશભરમાં OPS લાગૂ કરવા માટે વિચારી રહી છે ? આ પ્રશ્ન

"નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અથવા યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંદર્ભમાં જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ સરકાર પાસે વિચારણા હેઠળ નથી," એમ નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સંસદ સભ્યો એન્ટો એન્ટોની, અમરા રામ, ઉત્કર્ષ વર્મા મધુર અને ઇમરાન મસૂદ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું હતું.

OPS એ ભારતની સૌથી જૂની પેન્શન યોજના

OPS એ ભારતની સૌથી જૂની પેન્શન યોજના છે. આ એક નિર્ધારિત લાભ યોજના છે, જેમાં દરેક પગાર પંચમાં પેન્શન સ્લેબ બદલાય છે. કેન્દ્ર સરકારે 1 જાન્યુઆરી, 2004ના રોજ OPS નાબૂદ કરી અને રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ, એક નિર્ધારિત યોગદાન યોજના રજૂ કરી.

યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ

કેન્દ્રએ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) શરૂ કરી હતી, જે તેઓ 1 એપ્રિલ, 2025થી પસંદ કરી શકતા હતા. તે OPS અને NPSના ઘટકોને જોડીને બનાવાઈ છે, જે કર્મચારીઓને 10 વર્ષની સેવા પૂર્ણ થવા પર ઓછામાં ઓછા ₹10,000 ની ગેરંટીકૃત પેન્શન પ્રદાન કરે છે. કેન્દ્ર સરકારે NPS સબ્સ્ક્રાઇબર્સને NPS થી UPS અને UPS થી NPS માં સ્વિચ કરવાનો વિકલ્પ પણ આપ્યો હતો, જેની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર, 2025 છે.

શું NPS ભંડોળ એવા રાજ્યોમાં પરત કરવામાં આવશે જ્યાં સરકારે OPSને પુનઃસ્થાપિત કરી છે ?

સાંસદોએ એમ પણ પૂછ્યું કે શું ઘણી રાજ્ય સરકારોએ તેમના કર્મચારીઓ માટે OPS લાગુ કરી છે. તેમણે પૂછ્યું કે જો આ રાજ્યોએ OPS લાગુ કરી છે, તો કેન્દ્રમાં જમા કરાયેલા ભંડોળ રાજ્ય સરકારોને પરત કરવાની પ્રક્રિયા શું હશે?

આ અંગે ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એક્ટ 2013, નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (PFRDA) 2015 હેઠળ એક્ઝિટ અને વિડ્રોઅલ રેગ્યુલેશન્સ અને અન્ય સંબંધિત નિયમો અનુસાર, એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે જેના દ્વારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સના સંચિત ભંડોળ, જેમાં સરકારી યોગદાન, NPSમાં કર્મચારીઓના યોગદાન અને ઉપાર્જનનો સમાવેશ થાય છે, રિફંડ કરી શકાય અને રાજ્ય સરકારને પરત જમા કરાવી શકાય

OPSને ફરી શરૂ કરનારા રાજ્યોની યાદી આપતાં ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશની રાજ્ય સરકારોએ PFRDAને તેમના રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી શરૂ કરવાના તેમના નિર્ણય વિશે જાણ કરી છે.

શું UPS માં કોઈ ખામી છે?

UPS સંબંધિત તેમના પ્રશ્નોમાં, ચાર સાંસદોએ પૂછ્યું કે શું એ સાચું છે કે UPS સબ્સ્ક્રાઇબર કર્મચારીઓના સેવા દરમિયાન તેમના પગારમાંથી કાપવામાં આવેલ યોગદાન નિવૃત્તિ પછી પરત કરવામાં આવશે નહીં. સાંસદોએ એ પણ પૂછ્યું કે શું UPS માં કોઈ ગેરરીતિ જોવા મળી છે. ચૌધરીએ જવાબ આપ્યો કે UPS ચૂકવણી શરૂ થયા પછી કર્મચારીઓના સેવા દરમિયાન તેમના પગારમાંથી કાપવામાં આવેલ યોગદાન પરત કરવાની કોઈ જોગવાઈ નથી.

ચૌધરીએ નિયમો સમજાવતા કહ્યું, "જોકે, UPS સબ્સ્ક્રાઇબર અથવા કાયદેસર રીતે પરિણીત જીવનસાથી, જેમ બને તેમ, UPS-ટેગ કરેલા PRAN માં ઉપલબ્ધ વ્યક્તિગત ભંડોળ અથવા બેન્ચમાર્ક ભંડોળના 60 ટકાથી વધુ રકમ ઉપાડવાનો વિકલ્પ હશે, જે ઓછી હોય, જેમાં આવા UPS સબ્સ્ક્રાઇબરને નિવૃત્તિ અથવા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિની તારીખે મૂળભૂત નિયમો 56(j) હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર ખાતરીપૂર્વક ચૂકવણીમાં અનુરૂપ ઘટાડો થશે."

ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર UPSની કેટલીક વિશેષતાઓ

  • 25 વર્ષની લઘુત્તમ લાયકાત ધરાવતી સેવા માટે નિવૃત્તિ પહેલાં છેલ્લા 12 મહિનામાં મળેલા સરેરાશ મૂળભૂત પગારના 50% પર ગેરંટીકૃત ચુકવણી. આ ચુકવણી ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષની સેવા સુધીના ટૂંકા સેવા સમયગાળા માટે પ્રમાણસર હશે.
  • કર્મચારીના મૃત્યુ પહેલાં તરત જ કાયદેસર રીતે પરિણીત જીવનસાથી દ્વારા પ્રાપ્ત થતી ચુકવણીના 60% પર ગેરંટીકૃત કુટુંબ ચુકવણી.
  • ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષની લાયકાત ધરાવતી સેવા પછી નિવૃત્તિ પર દર મહિને ₹10,000 ની લઘુત્તમ ચુકવણી.
  • ચૂકવણી, કુટુંબ ચૂકવણી, અને લઘુત્તમ ચૂકવણી, અને મોંઘવારી રાહત પર ફુગાવાનો સૂચકાંક, કાર્યરત કર્મચારીઓ માટે ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW) પર આધારિત હશે.
  • સેવા પૂર્ણ થયાના દરેક છ મહિના માટે નિવૃત્તિની તારીખે માસિક પગાર (મૂળભૂત પગાર + DA) ના 1/10મા ભાગની ગ્રેચ્યુઇટી સાથે નિવૃત્તિ પર એકમ રકમ ચુકવણી. આ ચુકવણીમાં ઘટાડો કરવામાં આવશે નહીં.
  • સંસદમાં બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે 30 નવેમ્બર, 2025 સુધીમાં, ફક્ત 122,123 કર્મચારીઓ, જેમાં નવા પ્રવેશકર્તાઓ, હાલના કર્મચારીઓ અને અગાઉ નિવૃત્ત કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે UPS પસંદ કર્યું છે.
  1. સંસદ ભવનમાં ટી પાર્ટી: PM મોદી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત ઘણા મંત્રી અને નેતા ઉપસ્થિત રહ્યા, શું વાત થઈ?
  2. 'મનરેગા'નું નામ બદલવાના મુદ્દે રાજકીય યુદ્ધ શરૂ: કોંગ્રેસે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, બિલની નકલ સળગાવી

TAGGED:

WILL OLD PENSION SCHEME
PANKAJ CHAUDHARY
UPS
FINANCE MINISTRY
OLD PENSION SCHEME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.