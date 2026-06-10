શું મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો 'કોંગ્રેસ પાર્ટી'માં વિલય થશે? પક્ષના નેતાએ આપ્યો જવાબ
સોનિયા અને મમતા વચ્ચેની મુલાકાત પછી અભિષેક અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચેની મુલાકાત.
Published : June 10, 2026 at 6:51 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અફરા-તફરી છે. પહેલા, તેના મોટાભાગના ધારાસભ્યોએ અલગ જૂથ બનાવ્યું હતું, અને હવે તેના સાંસદોમાં પણ આ જ વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટીની સ્થિતિ એટલી બગડી ગઈ છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ હવે કોંગ્રેસમાં વિલય કરવાનું વિચારી રહી છે. જોકે, આ અંગે કોઈ ઔપચારિક માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
જ્યારે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અધીર રંજન ચૌધરીને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે કોઈ માહિતી નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે તેમને હજુ સુધી સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર્જી વચ્ચેની ચર્ચા વિશે જાણ કરવામાં આવી નથી, તેથી, ટિપ્પણી કરવી અયોગ્ય રહેશે.
અધીર રંજન ચૌધરીએ કહ્યું, "તે બધા અમારા પક્ષના નેતાઓ છે. રાહુલ ગાંધી પાર્ટીના સૌથી અગ્રણી અને વરિષ્ઠ નેતાઓમાંના એક છે. આ બેઠકોમાં ખરેખર શું ચર્ચા થઈ રહી છે? હું બહારથી કેવી રીતે કહી શકું? છેવટે, હું જ્યોતિષી નથી. મને બંગાળ સાથે સંબંધિત કોઈ વિલીનીકરણ અથવા તેના જેવી કોઈ બાબતની કોઈ જાણકારી નથી. કદાચ જો કોઈ બાબતે ઔપચારિક નિર્ણય લેવામાં આવે, તો અમને ચોક્કસપણે વિશ્વાસમાં લેવામાં આવશે. જો અમને તેના વિશે પૂછવામાં આવશે, તો હું બોલીશ, પરંતુ હાલમાં મને કંઈ ખબર નથી. મને તેના વિશે કોઈ માહિતી નથી. ટીએમસી પાર્ટી વિશે, તમે બધા જોઈ શકો છો કે પાર્ટી વિભાજીત છે, વરિષ્ઠ પાર્ટી નેતાઓ દોડાદોડ કરી રહ્યા છે. આટલા લાંબા સમય સુધી, તેમને કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ સાથે મળવાની જરૂર નહોતી લાગી. પરંતુ હવે તેમને લાગે છે કે કદાચ તેમને મળવું જોઈએ."
ટીએમસી નેતા કુણાલ ઘોષને પણ કોંગ્રેસમાં વિલીનીકરણ અંગે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. જવાબમાં, તેમણે કહ્યું, "મારી પાસે આ અંગે કોઈ ટિપ્પણી નથી. હું દિલ્હીમાં થઈ રહેલી બેઠકો વિશે એક પણ શબ્દ નહીં કહું. આ ઈન્ડિયા એલાયન્સની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક હતી, અને આ પછી, બંને પક્ષો વચ્ચે વધુ બેઠકો થઈ શકે છે અને થઈ રહી છે. અમારા નેતાઓ દિલ્હીમાં છે. પહેલા કંઈક નક્કર થવા દો, પછી જોઈશું."
આ જ મુદ્દા પર, અન્ય એક ટીએમસી નેતાએ કહ્યું કે આવા અહેવાલો સાચા નથી. તેમણે કહ્યું, "અમારી પાસે આવી કોઈ માહિતી નથી. તે પાયાવિહોણી છે."
આ ચર્ચાઓ વચ્ચે, અભિષેક બેનર્જી બુધવારે રાહુલ ગાંધીને મળ્યા હતા. તેમની મુલાકાત મમતા બેનર્જીની સોનિયા ગાંધી સાથેની મુલાકાતના એક દિવસ પછી થઈ હતી. બંને બેઠકોમાં શું થયું તેની વિગતો હજુ સુધી બહાર પાડવામાં આવી નથી, જોકે મીડિયા અહેવાલો અલગ અલગ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાહુલ અને અભિષેક વચ્ચેની મુલાકાતને ઇન્ડિયા બ્લોક બેઠક બાદ કોંગ્રેસ અને ટીએમસી વચ્ચે ચાલી રહેલી ચર્ચાના ભાગ રૂપે જોવામાં આવી રહી છે. જ્યારે બેઠકની સંપૂર્ણ વિગતો તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ નથી, આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે તાજેતરની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ ટીએમસી આંતરિક બળવાનો સામનો કરી રહી છે.
સોમવારે ઇન્ડિયા બ્લોક બેઠકમાં, વિપક્ષી નેતાઓએ ભાજપને પડકારવા માટે ગઠબંધન ભાગીદારો વચ્ચે વધુ સંકલન અને એકતાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. બેનર્જીએ ગઠબંધન ભાગીદારોને તેમના મતભેદોને બાજુ પર રાખીને જાહેર મુદ્દાઓ પર સાથે મળીને કામ કરવા વિનંતી કરી. કોંગ્રેસથી અલગ થયા પછી બેનર્જીએ 1998 માં ટીએમસીની રચના કરી. પાર્ટી પાછળથી પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી મોટી રાજકીય શક્તિ બની અને 2011 માં રાજ્યમાં ડાબેરી મોરચાના 34 વર્ષના શાસનનો અંત લાવ્યો.