પશ્ચિમ બંગાળમાં જંગલ રાજનો અંત આવશે, ટીએમસી લોકોને તકલીફ આપી રહી છે: પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ તાહિરપુરમાં જાહેર સભાને ટેલિફોન દ્વારા સંબોધિત કરતી વખતે ટીએમસી પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
Published : December 20, 2025 at 5:53 PM IST
કોલકાતા : વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (ટીએમસી) પર પ્રહારો કર્યા, રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિને "મહાજંગલ રાજ" (જંગલ રાજ) ગણાવી, આરોપ લગાવ્યો કે ભત્રીજાવાદ, તુષ્ટિકરણ અને ભ્રષ્ટાચાર રાજ્યના વિકાસમાં અવરોધ બની ગયા છે.
પીએમ મોદીએ કોલકાતાથી ફોન દ્વારા નાદિયા જિલ્લાના તાહિરપુરમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે લોકોને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને તક આપવા અને ડબલ એન્જિન સરકાર બનાવવા અપીલ કરી હતી.
Ranaghat, West Bengal: PM Narendra Modi says, " ...i apologize for not being able to be present among you due to bad weather. because of the fog, the helicopter could not land, so i am addressing you over the telephone" pic.twitter.com/B5FyT9f4Kw— IANS (@ians_india) December 20, 2025
મોદીએ કહ્યું કે, રેલી સ્થળે ગાઢ ધુમ્મસને કારણે, વડા પ્રધાનનું હેલિકોપ્ટર ત્યાં બનાવેલા કામચલાઉ હેલિપેડ પર ઉતરી શક્યું નહીં, ત્યારબાદ તેમને કોલકાતા એરપોર્ટ પરત ફરવું પડ્યું.
તેમણે આ વર્ષે બંગાળમાં આવી ચોથી સભા, પરિવર્તન સંકલ્પ સભામાં કહ્યું, "ટીએમસી ગમે તેટલો વિરોધ કરે, તે લોકોને બંધક બનાવી શકતી નથી, તેમના પર દુઃખ લાદી શકતી નથી અને પશ્ચિમ બંગાળના વિકાસને રોકી શકતી નથી."
"અમે બંગાળમાં ટીએમસીના 'મહાજંગલરાજ'નો અંત લાવીશું," પીએમએ દાવો કર્યો, મમતા બેનર્જીની આગેવાની હેઠળની પાર્ટી ઘુસણખોરોને ઓળખવાથી રોકવા માટે રાજ્યમાં જારી કરાયેલ મતદાર યાદીઓના SIR (સુરક્ષા રજિસ્ટર)નો વિરોધ કરી રહી છે.
Ranaghat, West Bengal: PM Narendra Modi says, " i appeal with folded hands to the enlightened people of west bengal, give the bjp a chance. form a double-engine bjp government here once and see how fast we develop bengal..." pic.twitter.com/6KlF0rWCqO— IANS (@ians_india) December 20, 2025
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "બંગાળની વાસ્તવિકતા એ છે કે લોકો ટીએમસીના કુશાસનથી મુક્તિ ઇચ્છે છે." તેમણે ઉમેર્યું, "'બંચતે ચાય, ભાજપ તાઈ' (અમને ટકી રહેવા માટે ભાજપની જરૂર છે) સૂત્ર રાજ્યના દરેક શેરીમાં ગુંજી રહ્યું છે." અગાઉ, નબળી વિઝિબિલિટીના કારણે, વડા પ્રધાનનું હેલિકોપ્ટર તાહિરપુરમાં ઉતરી શક્યું ન હતું, ત્યારબાદ તેઓ કોલકાતા એરપોર્ટ પરત ફર્યા.
Ranaghat, West Bengal: PM Narendra Modi says, " nadia is the land where the embodiment of love, compassion, and devotion, chaitanya mahaprabhu, appeared... our matua community has always carried forward this feeling of social welfare..." pic.twitter.com/jyOZWYAcwV— IANS (@ians_india) December 20, 2025
તાહિરપુરમાં નેતાજી પાર્ક રેલી સ્થળ પર અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ જ્યારે વધતી જતી ભીડ તેમની ધીરજ ગુમાવી અને બળજબરીથી અંદર પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો, જે પહેલાથી જ સંપૂર્ણપણે ભરેલું હતું. ભીડે રેલી સ્થળના VIP પ્રવેશદ્વારને તોડી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે જિલ્લા પોલીસ અને વહીવટીતંત્રને ભીડને કાબૂમાં લેવામાં મુશ્કેલી પડી. વડા પ્રધાન મોદી સવારે 10:40 વાગ્યે કોલકાતા પહોંચ્યા.
એ નોંધવું જોઈએ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 2026 માં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ભાજપ અને ટીએમસી સહિત અનેક પક્ષોએ તેમની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
