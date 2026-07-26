શું દેવેન્દ્ર ફડણવીસ કેન્દ્રમાં નવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે? મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીએ કરી સ્પષ્ટતા
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના શિક્ષણ મંત્રી પદેથી રાજીનામા બાદ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દિલ્હી ગયા હતા.
Published : July 26, 2026 at 4:14 PM IST
નાગપુર: NEET પેપર લીક વિવાદ પર વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના શિક્ષણ મંત્રી પદેથી રાજીનામાએ મહારાષ્ટ્રના રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ તરત દિલ્હી રવાના થયા જ્યાં તેમણે ભાજપના સીનિયર નેતાો સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી. જોકે, આ વાતને ગુપ્ત રાખવામાં આવી કે અસલમાં તે કોને મળ્યા અને શું ચર્ચા થઇ? મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે હવે ખુદ આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી છે.
વિદ્યાર્થીઓના લાંબા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે રાજીનામું આપ્યું, અને ફડણવીસ તરત જ દિલ્હી ગયા. જ્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ મુલાકાત પૂર્વનિર્ધારિત હતી. જોકે, રિપોર્ટ્સ અનુસાર ફડણવીસે દિલ્હીમાં પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી, જોકે આ બેઠકોની વિગતો ગુપ્ત રાખવામાં આવી હતી. આનાથી એવી અટકળો શરૂ થઈ કે ફડણવીસ કેન્દ્રમાં ભૂમિકા સંભાળી શકે છે.
આ અટકળોનો અંત લાવતા, મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે સ્પષ્ટતા કરી, "હું મુંબઈમાં છું; હું મહારાષ્ટ્રમાં છું."
સંજય રાઉતનો દાવો
દેવેન્દ્ર ફડણવીસની દિલ્હી મુલાકાતે રાજકીય વર્તુળોમાં વિવિધ અટકળોને વેગ આપ્યો છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેના પક્ષ - શિવસેના (UBT)ના સાંસદ સંજય રાઉતે કરેલા દાવાએ આ બાબતોને વેગ આપ્યો; તેમણે કહ્યું કે ફડણવીસને દેશના નવા શિક્ષણ પ્રધાન તરીકે સેવા આપવાની તક આપવામાં આવી શકે છે. આનાથી ફડણવીસની દિલ્હી યાત્રા પાછળના વાસ્તવિક કારણ અંગે તીવ્ર અટકળો શરૂ થઈ હતી.
દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આખરે દિલ્હી જવા અંગેની અટકળો પર સ્પષ્ટતા કરી છે જેનાથી સ્પષ્ટ સંકેત છે કે તે ક્યાય જવાના નથી અને મુંબઇ અને મહારાષ્ટ્રમાં જ રહેશે. ફડણવીસે સ્પષ્ટ કર્યું કે, "હું આજે નાગપુરમાં છું અને પછી મુંબઈ જઈશ; હું મુંબઈમાં રહું છું અને મહારાષ્ટ્રમાં જ રહીશ."
ઠાકરે બંધુઓની ટીકા કરી
વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનની સફળતા બાદ ઠાકરે બંધુઓએ રવિવારે મુંબઈના શિવાજી પાર્ક ખાતે વિજય રેલીને સંબોધી હતી. તેના જવાબમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે તેઓ ખુશ છે કે તેમને ઉજવણી કરવાનું કારણ મળ્યું. ફડણવીસે કહ્યું કે તેઓ અને તેમના સાથીદારોએ ખુશીમાં સામેલ છે. આખરે, આવા મુદ્દાઓ કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ કે પક્ષ વિશે નથી; તેના બદલે, આ યુવાનો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો છે. પીએમ મોદીએ આ બાબતે સંવેદનશીલતા દર્શાવી અને તે મુજબ નિર્ણયો લીધા. દેશનું હિત સર્વોપરી છે; તેને ધ્યાનમાં રાખીને પીએમ મોદીએ આ સ્થિતિમાં તમામ જરૂરી નિર્ણયો લીધા હતા અને આને લગતું બિલ સોમવારે લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: