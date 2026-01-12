શું આયુષ ડોક્ટરોને રજિસ્ટર્ડ પ્રેક્ટિશનરનો દરજ્જો મળશે? સુપ્રીમ કોર્ટ અરજી સાંભળવા સંમત થયું
સુપ્રીમ કોર્ટે કાયદાના વિદ્યાર્થી અરજદાર નીતિન ઉપાધ્યાયની દલીલો પર વિચાર કર્યો અને અરજી પર કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ જારી કરી.
Published : January 12, 2026 at 5:27 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કેન્દ્ર સરકારના કાયદા, આરોગ્ય અને આયુષ મંત્રાલયો પાસેથી એલોપેથિક ડોક્ટરોની જેમ આયુષ ડોક્ટરોને કાયદા હેઠળ રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર તરીકે જાહેર કરવાનો નિર્દેશ માંગતી અરજી પર જવાબ માંગ્યો.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે કાયદાના વિદ્યાર્થી અરજદાર નીતિન ઉપાધ્યાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ અશ્વિની ઉપાધ્યાયની દલીલો પર વિચાર કર્યો અને અરજી પર નોટિસ જારી કરી. નીતિન ઉપાધ્યાય ઉપાધ્યાયના પુત્ર છે. CJI એ અશ્વિની ઉપાધ્યાયને પૂછ્યું, "શું તે તમારો પુત્ર છે?" વકીલે જવાબ આપ્યો, "હા."
બેન્ચે કહ્યું, "અમને લાગ્યું હતું કે તેમને ગોલ્ડ મેડલ વગેરે મળશે, પરંતુ હવે તેઓ પીઆઈએલ દાખલ કરી રહ્યા છે. તમે ફક્ત અભ્યાસ કેમ નથી કરતા? નોટિસ જારી કરો. ફક્ત તમારા પુત્ર માટે, જેથી તે સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે."
આ અરજીમાં ડ્રગ્સ એન્ડ મેજિક રેમેડીઝ (વાંધાજનક જાહેરાતો) એક્ટ, 1954 ની કલમ 2(cc) હેઠળ આયુષ ડોકટરોને 'રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ' તરીકે જાહેર કરવાનો નિર્દેશ પણ માંગવામાં આવ્યો છે.
આ કાયદો ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં દવાઓની જાહેરાતને નિયંત્રિત કરવાનો છે, જેમાં જાદુઈ ગુણધર્મો ધરાવતા કથિત ઉપાયોની જાહેરાત પર પ્રતિબંધ છે. કાયદાની કલમ 2(cc) 'રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ' ની વ્યાખ્યા સાથે સંબંધિત છે.
આ અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ કાયદો લોકોને ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી તબીબી જાહેરાતોથી બચાવવા માટે ઘડવામાં આવ્યો હતો. જો કે, કલમ 3(d) ચોક્કસ રોગો અને સ્થિતિઓ સંબંધિત જાહેરાતોને સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરે છે."
આ અરજીમાં 1954 ના કાયદાના સમયપત્રકની સમીક્ષા અને અપડેટ કરવા માટે નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરવાનો નિર્દેશ પણ માંગવામાં આવ્યો છે. આ કાયદાનો હેતુ વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક વિકાસના પ્રકાશમાં ચોક્કસ બાબતોમાં દવાની જાહેરાતને નિયંત્રિત કરવાનો છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે દવાઓ અને સારવારની જાહેરાતો, જ્યારે સત્ય, વૈજ્ઞાનિક રીતે સમર્થિત અને છેતરપિંડી વગરની હોય, ત્યારે તે ગ્રાહકો અને દર્દીઓને માહિતી પૂરી પાડવાની એક માન્ય પદ્ધતિ છે.
આ પણ વાંચો: