"મારા જીવનનો સૌથી ઠંડો શિયાળો હતો..." જોધપુર જેલમાં કેદ વાંગચુકે પોતાની પત્નીને જણાવ્યો અનુભવ
સોનમને આશા છે કે જો તેને કોર્ટ તરફથી પરવાનગી મળશે, તો તે જેલમાં પણ શિક્ષણ અને નવીનતામાં પોતાનું સારું કાર્ય યથાવત રાખી શકશે.
Published : February 9, 2026 at 1:51 PM IST
જોધપુર, રાજસ્થાન: જોધપુર જેલમાં કેદ લદ્દાખના પર્યાવરણવિદ સોનમ વાંગચુકે એન્ટાર્કટિકા કરતા પણ વધુ ઠંડીનો અનુભવ કર્યો. તેમની પત્ની ગીતાંજલી આંગ્મોએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી કે જ્યારે તેઓ જોધપુર જેલમાં તેમના પતિને મળવા ગયા, ત્યારે સોનમે જોધપુર જેલમાં તેમનો અનુભવ વર્ણવ્યો. તેમણે કહ્યું કે તે તેમના જીવનનો સૌથી ઠંડો શિયાળો હતો. "અમે લદ્દાખમાં સારી રીતે તૈયાર છીએ. અમારા સૌર-ગરમ ઘરો +18 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર રાખવામાં આવ્યા છે, જે આરામદાયક બનાવે છે. સોનમ -25 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં બહાર ભૂખ હડતાળ કરી છે. તે એન્ટાર્કટિકા પણ ગયા છે, પરંતુ જે શિયાળાની ઠંડીનો અનુભવ અહીં થયો તેવો અનુભવ ક્યારેય નથી થયો."
બારીમાં કોઈ દરવાજા નથી, બારીઓ પર ફક્ત લોખંડના સળિયા છે: વાંગચુકે તેમની પત્નીને કહ્યું કે, બહાર 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને અંદર 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન છે. સિમેન્ટ અને પથ્થરથી બનેલા તેના હોલ જેવા સેલમાં ફક્ત લોખંડના સળિયાવાળી 10 બારીઓ છે, જેમાં માત્ર લોખંડના સળીયા છે, શટર નથી. જ્યારે જોરદાર પવન ફૂંકાય છે, ત્યારે તે ખરેખર ઠંડી લાગે છે. ઠંડા પવનની અસરથી ઠંડી અનુભવાય છે. આ બિલ્કુલ દિલ્હીમાં કોઈ પુલ નીચે સૂવા જેવું છે.
When I met @Wangchuk66 yesterday he said that Winter is over-All is Well Now!— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) February 7, 2026
“Now that the winter is over I’m telling you that this was the coldest winter in my life. People say, but you are from #Ladakh. Yes, but in Ladakh we have good preparations. Our passive solar heated…
ફક્ત પોતાને ઢાંકવા માટે ધાબળા, પથારી નહીં: જેલમાં પલંગ, ગાદલા કે ઓશિકાનો કોઈ ખ્યાલ નથી. ઠંડા કોંક્રિટ ફ્લોર પર ધાબળા એકમાત્ર સહારો છે. જેલ સ્ટાફ ફક્ત વધારાના ધાબળા પૂરા પાડી શકતો હતો, પરંતુ બધી બારીઓમાંથી આવતી પવનને રોકવા માટે કંઈ નહોતું. વાંગચુકે તેની પત્નીને કહ્યું કે જો તેના સેલના દરવાજાની બહાર પાઈપોમાં વહેતું બોરવેલનું પાણી 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય, તો તે એક મફત સંસાધન છે. હું આ પાણીનો ઉપયોગ કરીને શૂન્ય-કાર્બન ફ્લોર સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવા માંગુ છું, મફતમાં, જે ઉનાળા દરમિયાન ભારતની તમામ જેલ બેરેક માટે ઠંડક પ્રણાલી પૂરી પાડી શકે.
કોર્ટની પરવાનગીની આશા: સોનમ 26 સપ્ટેમ્બરથી જોધપુર જેલમાં છે. તેમના પર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી છે. તેના વૈજ્ઞાનિક નવીનતાઓ માટે જાણીતી, સોનમને આશા છે કે જો તેને થર્મોમીટર જેવા સરળ ઉપકરણો પૂરા પાડવા માટે જેલ અધિકારીઓ પાસેથી પરવાનગી મળી શકે, તો તે જેલમાં પણ શિક્ષણ અને નવીનતામાં તેનું સારું કાર્ય ચાલુ રાખી શકશે.