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પતિ કરતાં વધુ કમાણી કરતી પત્ની વચગાળાના ભરણપોષણ માટે હકદાર નથી: કર્ણાટક હાઈકોર્ટ

કોર્ટે કહ્યું કે વચગાળાનું ભરણપોષણ સામાન્ય રીતે ત્યારે જ મળે જ્યારે પત્ની પાસે પોતાની જાતને જાળવવા માટે નાણાંકીય સાધનો ન હોય.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 3:37 PM IST

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બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે વચગાળાના ભરણપોષણ અંગેના એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં ચુકાદો આપ્યો છે કે આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર પત્ની જે તેના પતિ કરતાં વધુ કમાણી કરે છે તે ભરણપોષણ મેળવવા માટે હકદાર નથી. કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને રદ કર્યો હતો જેમાં પતિને તેની પત્નીને દર મહિને ₹20,000 વચગાળાના ભરણપોષણ તરીકે ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

ન્યાયાધીશ ચિલાકુર સુમાલાથાએ ટ્રાયલ કોર્ટના માસિક ભરણપોષણના આદેશને પડકારતી પતિની અરજી સ્વીકારીને આ આદેશ આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે અદાલતોએ ફક્ત લિંગના આધારે ભરણપોષણ ન આપવું જોઈએ, એમ ધારીને કે પતિ હંમેશા તેની પત્નીને આર્થિક રીતે ટેકો આપવા માટે જવાબદાર છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે દરેક કેસના તથ્યો અને સંજોગોની કાળજીપૂર્વક તપાસ કર્યા પછી જ ભરણપોષણના આદેશો પસાર કરવા જોઈએ, ખાસ કરીને જ્યારે પત્ની આર્થિક રીતે સુરક્ષિત હોય અને તેને આવી સહાયની જરૂર ન હોય.

કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યાં પત્ની આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર હોય, તેના પતિ કરતાં વધુ કમાતી હોય અને બાળઉછેર જેવી કોઈ વધારાની જવાબદારીઓ ન હોય, ત્યાં કોર્ટે પતિને ફક્ત એ ધારણા પર ભરણપોષણ ચૂકવવાનો આદેશ ન આપવો જોઈએ કે તેની પત્નીનું ભરણપોષણ કરવું તેની ફરજ છે.

બેન્ચે ફેમિલી અદાલતોને ચેતવણી આપી હતી કે પતિએ હંમેશા તેની પત્નીનું ભરણપોષણ કરવું જોઈએ તેવી પરંપરાગત વિચારસરણીથી પ્રભાવિત ન થવું જોઈએ. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે વચગાળાનો કે અંતિમ ભરણપોષણ સામાન્ય રીતે ત્યારે જ મળવું જોઈએ જ્યારે પત્ની એવું દર્શાવે કે તેની પાસે પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે અન્ય કોઈ નાણાકીય સાધન નથી.

કેસના તથ્યોનો ઉલ્લેખ કરતા, હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે પત્નીએ પોતે સ્વીકાર્યું હતું કે તેની માસિક આવક ₹1 લાખ હતી, જે તેના પતિના માસિક પગાર કરતાં વધુ હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "પત્ની આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર છે અને તે પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે છે. તેથી, ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા પતિ, જેનો માસિક પગાર આશરે ₹60,000 છે, તેને વચગાળાના ભરણપોષણ તરીકે ₹20,000 ચૂકવવાનો આદેશ આપવો યોગ્ય નથી." આવો આદેશ કાયદેસર રીતે અયોગ્ય છે.

જોકે, હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેનો નિર્ણય વચગાળાના ભરણપોષણના મુદ્દા સુધી મર્યાદિત છે અને વૈવાહિક વિવાદ પરના અંતિમ નિર્ણય અથવા ભરણપોષણ સંબંધિત અન્ય કોઈપણ અંતિમ નિર્ણયને અસર કરશે નહીં.

શું મામલો છે?

દંપતીએ 2024 માં લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ વૈવાહિક મતભેદને કારણે, તેઓ થોડા મહિનામાં અલગ રહેવા લાગ્યા. ત્યારબાદ, પત્નીએ ભરણપોષણ માટે ટ્રાયલ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. કાર્યવાહી દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે પતિ ₹60,646 માસિક પગાર મેળવતો હતો, જ્યારે પત્ની ₹1 લાખ માસિક કમાતી હતી. આમ છતાં, ટ્રાયલ કોર્ટે પતિને વચગાળાના ભરણપોષણ તરીકે ₹20,000 પ્રતિ માસ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.

તે આદેશને પડકારતા, પતિએ કર્ણાટક હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો, જેણે હવે ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને ઉથલાવી દીધો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પત્ની આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર હોય અને તેના પતિ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ કમાણી કરતી હોય ત્યારે વચગાળાના ભરણપોષણ આપી શકાતું નથી.

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