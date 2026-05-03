પત્ની અને 4 બાળકોને ઝેર આપીને મારી નાખ્યા, બાદમાં આરોપીએ પણ કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ
ગુરૂગ્રામના વઝીરપુર ગામમાં એક શખ્સે તેની પત્ની અને 4 બાળકોને ઝેર આપીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા અને ત્યાર બાદ ખુદે પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો.
Published : May 3, 2026 at 1:07 PM IST
ગુરુગ્રામ: વઝીરપુર ગામમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ વિસ્તારના રહેવાસી નાઝિમ નામના વ્યક્તિ પર તેના આખા પરિવારને મારી નાખ્યા હોવાનો આરોપ છે. એવું જણાવાઈ રહ્યું છે કે, તેણે તેની પત્ની અને તેમના ચાર બાળકોને ઝેર આપી દીધું હતું, જેના કારણે પાંચેય બાળકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા. એક જ ઘરમાંથી પાંચ મૃતદેહ મળી આવ્યા હોવાના સમાચાર વાયુ વેગે ફેલાતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. પાડોશીઓ અને સ્થાનિકો આ ઘટના બાદ આઘાત અને શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. કારણ કે પરિવાર સામાન્ય જીવન જીવતો દેખાતો હતો.
આરોપીએ પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો: ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ નાઝિમે પોતે પણ આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તાત્કાલિક તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો, જ્યાં તેની હાલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. પોલીસ દેખરેખ હેઠળ તેની તબીબી સંભાળ ચાલી રહી છે અને તેની સ્થિતિ સ્થિર થયા પછી તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. હાલમાં એવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે તેના નિવેદનથી આ સમગ્ર ઘટના પાછળનો સાચો હેતુ બહાર આવી શકશે.
ભાડાના ઘરમાં રહેતો હતો યુપીનો પરિવાર : અહેવાલો અનુસાર, આરોપી, નાઝીમ, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદનો રહેવાશી છે અને ગુરુગ્રામમાં ભાડાના મકાનમાં તેના પરિવાર સાથે રહેતો હતો. તે આ વિસ્તારમાં સલૂન ચલાવીને તેના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. તેની પત્ની આશરે 35 વર્ષની હોવાનું જાણવા મળે છે, જ્યારે બાળકો 14, 12, 10 અને 8 વર્ષના હતા. આવા નાના બાળકોના એક સાથે મૃત્યુથી સમુદાયમાં અરેરાટી મચી ગઈ છે. પડોશીઓના મતે, પરિવાર સામાન્ય હતો, અને અગાઉ કોઈ મોટા વિવાદમાં આવ્યો હોય તેવી કોઈ માહિતી સામે આવી નથી.
પોલીસ દરેક દ્રષ્ટિકોણથી તપાસ કરી રહી છે: ગુરુગ્રામ પોલીસના PRO સંદીપના જણાવ્યા અનુસાર, "તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે, અને કેસની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે નાઝિમે આખરે આવું ઘાતક પગલું કેમ ભર્યું ? શું આ પાછળ આર્થિક ભીસ, કૌટુંબિક વિવાદ કે અન્ય કોઈ કારણ હતું ? આ બધા પાસાઓની તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે. વધુમાં, પોલીસ ઘટનાના દરેક પાસાને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકાય તે માટે આસપાસના લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે."