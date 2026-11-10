"અબ્દુલ માત્ર પંચર જ કેમ બનાવે ? તે મુખ્યમંત્રી પણ બની શકે છે", યુપી ચૂંટણીને લઈને ઓવૈસીનું મોટું નિવેદન
આગામી યુપી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની ચર્ચા કરતી વખતે ઓવૈસીએ મુસ્લિમ સમુદાય માટે રાજકીય પ્રતિનિધિત્વની જોરદાર હિમાયત કરી.
Published : November 10, 2026 at 7:30 PM IST
મુંબઈ: આગામી ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ચાલી રહેલી રાજકીય ચર્ચા વચ્ચે, AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ એક નિવેદન આપીને મોટો રાજકીય ગરમાવો સર્જ્યો છે. મંગળવાર, 10 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં, આગામી ચૂંટણીઓ માટે પાર્ટીની તૈયારીઓ અને રણનીતિ અંગે બોલતા, ઓવૈસીએ મુસ્લિમ સમુદાય માટે રાજકીય પ્રતિનિધિત્વની જોરદાર હિમાયત કરી. તેમણે ઔરંગઝેબ વિવાદ પર પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા.
'અબ્દુલ' પર ઓવૈસીનો ભાજપને ટોણો
ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સંભવિત ગઠબંધન અને બેઠકોની સંખ્યાના પ્રશ્ન અંગે, ઓવૈસીએ કહ્યું કે, આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ ટૂંક સમયમાં આપ સૌની સામે જાહેર થઈ જશે. મુસ્લિમ સમુદાયની રાજકીય ભાગીદારી પર મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતા, તેમણે કહ્યું, "અબ્દુલ (મુસ્લિમ સમુદાય માટે સામાન્ય રીતે વપરાતો સંદર્ભ)ને માત્ર પંચર બનાવવા માટે જ કેમ છોડી દેવો જોઈએ? તે મુખ્યમંત્રી પણ બની શકે છે."
ઓવૈસીએ વધુમાં ભાર મૂક્યો કે તેમનો પક્ષ આ લક્ષ્ય તરફ સતત કામ કરી રહ્યો છે અને મુસ્લિમો વિધાનસભામાં વધુ બેઠકો જીતે અને તેમનું પ્રતિનિધિત્વ વધે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
'अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है'... UP चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान https://t.co/TQ6b8iQkSM— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 10, 2026
ભાજપની "બી ટીમ" ના આરોપોનો જવાબ
ઓવૈસીએ તેમના પક્ષ સામે "બી ટીમ" હોવાના ભાજપના આરોપોનો જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે આવા આરોપો ફક્ત તેમના વિરોધીઓનું કામ છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે કેટલાક તેમને "બી ટીમ" કહે છે, ત્યારે વાસ્તવિકતા તેનાથી વિપરીત છે. ભાજપ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષો ખરેખર તેમના પક્ષના ઉમેદવારોને પાયાના સ્તરે હરાવવા માટે ચોક્કસ અને ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના વિકસાવે છે.
ઓવૈસીએ કહ્યું કે, આ પેટર્ન ફક્ત એક જગ્યાએ નહીં, પરંતુ દરેક રાજ્યમાં પુનરાવર્તિત થાય છે. પોતાના મુદ્દાને મજબૂત બનાવવા માટે, તેમણે ઇમ્તિયાઝ જલીલનું ઉદાહરણ આપ્યું, જેઓ તાજેતરમાં માત્ર 1,400 મતોના ખૂબ જ ઓછા માર્જિનથી ચૂંટણી હારી ગયા હતા.
ઔરંગઝેબ વિવાદ પર આપેલી સલાહ, ભૂતકાળને પાછળ છોડી દો
ઓવૈસીએ મહારાષ્ટ્ર અને દેશના અન્ય ભાગોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઔરંગઝેબના નામ અંગે ચાલી રહેલા શાબ્દિક યુદ્ધ પર પણ વાત કરી. તેમણે આવા વિવાદોને બિનજરૂરી ગણાવ્યા અને કહ્યું કે જૂના મુદ્દાઓને ખોદીને કાઢવા એ હંમેશા નુકસાનકારક છે.
તેમણે કહ્યું, "જો આપણે ખરેખર 'વિકસિત ભારત' તરફ આગળ વધવા માંગતા હોઈએ, તો આપણે સતત ઐતિહાસિક મુદ્દાઓમાં ફસાયેલા રહી શકીએ નહીં." તેમણે એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે મજબૂત અને વિકસિત ભારતના વિઝનને સાકાર કરવા માટે, હવે તે સમય આવી ગયો છે જ્યારે આપણે ભૂતકાળને પાછળ છોડીને આગળ વધવું જોઈએ.
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