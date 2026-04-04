રાજાજી નેશનલ પાર્કના વન્યજીવો બન્યા ઘુમક્કડ, ઉત્તરાખંડથી યુપી, હિમાચલ, હરિયાણા અને જમ્મુ સુધી કરી રહ્યા છે સફર

ઉત્તરાખંડના રાજાજી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાંથી હાથીઓ અને અન્ય વન્યપ્રાણીઓના ટોળાં હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા જેવા પડોશી રાજ્યોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 12:55 PM IST

દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડના પ્રખ્યાત રાજાજી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના વન્યજીવો હવે માત્ર આ રાજ્યમાં જ મર્યાદિત નથી રહ્યા. તાજેતરના અહેવાલો અને વન વિભાગના ટ્રેકિંગ મુજબ, રાજાજીના હાથીઓ, દિપડો, ચિત્તા, જંગલી સુવર અને અન્ય અનેક વન્યપ્રાણીઓ ઉત્તરાખંડની સીમાઓ પાર કરીને પડોશી રાજ્યો – હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણામાં વિચરી રહ્યા છે. આ વલણથી વન્યજીવ નિષ્ણાતો અને પ્રશાસનમાં ચિંતા વ્યાપી છે, સાથે જ નવા સંરક્ષણ કોરિડોર બનાવવાની માંગ પણ ઉઠી છે.

વન્યજીવોની વધતી હિલચાલના કારણો

રાજાજી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઉત્તરાખંડના હરિદ્વાર, દેહરાદૂન અને પૌડી ગઢવાલ જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલું છે. અહીં હાથીઓ, બંગાળ ટાઇગર, દિપડા, સાબર, કાકડ, જંગલી સુવર સહિત 500થી વધુ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સંરક્ષણના પ્રયાસોને કારણે અહીંના વન્યજીવોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ખાસ કરીને હાથીઓની વસ્તી હવે 1500ની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે જ્યારે વાઘની સંખ્યા પણ સ્વીકાર્ય સ્તરે વધી છે.

રાજાજી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાંથી વન્યજીવન અન્ય રાજ્યોમાં પહોંચી રહ્યા છે (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

પરંતુ આ સફળતાની સાથે એક મોટો પડકાર ઉભો થયો છે. વધતી વસ્તી સાથે જૂના કુદરતી કોરિડોર અને ઉદ્યાનની અંદરના સંસાધનો અપૂરતા થઈ રહ્યા છે. વન્યજીવ નિષ્ણાત ડૉ. અનિલ કુમાર જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, “રાજાજીની ઇકોસિસ્ટમમાં ઘાસચારો, પાણી અને શિકારની શોઘમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વળી, તાજેતરના વર્ષોમાં બદલાતા વરસાદી ચક્ર અને અસમાન તાપમાને પણ પ્રાણીઓ નવા વિસ્તારો શોધવા માટે મજબૂર બન્યા છે.”

કયા કયા રાજ્યોમાં જોવા મળ્યા વન્યજીવો?

વન વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા તાજેતરના સર્વેક્ષણ મુજબ હિમાચલ પ્રદેશના પોંટા સાહિબ, પાઓંટા અને નાહન વિસ્તારોમાં રાજાજીના હાથીઓના ટોળાં નિયમિત રીતે પ્રવેશી રહ્યા છે. કેટલાક વાઘ અને તલવાર પણ યમુના નદીના કાંઠે સીમા પાર કરતા જોવા મળ્યા છે.

રાજાજી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તેની જૈવવિવિધતા માટે જાણીતું છે (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર, મુઝફ્ફરનગર અને બિજનોર જિલ્લાઓમાં હાથીઓએ શેરડીના ખેતરોમાં ઘૂસીને મોટા પાયે નુકસાન કર્યું છે. ઘણી વખત લોકો અને પ્રાણીઓ વચ્ચે સીધી અથડામણો થઈ છે.

હરિયાણાના યમુનાનગર અને કુરુક્ષેત્ર વિસ્તારોમાં પણ જંગલી સુવર, નીલગાય અને ક્યારેક તલવારના દર્શન થયા છે. સ્થાનિક લોકોમાં ભયનો માહોલ છે.

વન્યજીવન પોતાના કોરિડોર બનાવી રહ્યા છે (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

વન વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું, “અમે કેમેરા ટ્રેપ અને સેટેલાઇટ કોલર દ્વારા 20થી વધુ હાથીઓ અને પાંચ દિપડાની હિલચાલ પર નજર રાખી છે. તેઓ 100થી 150 કિલોમીટર સુધીની યાત્રાઓ કરી રહ્યા છે, જે અગાઉ ક્યારેય નોંધાયું ન હતું.”

માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષના વધતા બનાવો

વન્યજીવોના આ સ્થળાંતરને કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષના બનાવોમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં હિમાચલમાં બે ખેડૂતો પર હાથીએ હુમલો કર્યો, જેમાં એકનું મોત થયું. ઉત્તર પ્રદેશમાં દિપડાના હુમલામાં 4 લોકો ઘાયલ થયા. હરિયાણામાં જંગલી સુવરના ટોળાએ 10 એકરથી વધુ પાકનો નાશ કર્યો છે.

રાજાજીમાં વાઘની મોટી વસ્તી છે (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

પોંટા સાહિબના ખેડૂત રાજેન્દ્ર સિંહ કહે છે, “રાતે ઉંઘવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. અમારા ખેતરોમાં હાથી આવે છે અને મકાનો નજીક દિપડા ફરતા જોવા મળે છે. વન વિભાગે તાત્કાલિક કંઇક કરવું જોઈએ.”

વન વિભાગની પ્રતિક્રિયા અને ઉપાયો

ઉત્તરાખંડ વન વિભાગ અને પડોશી રાજ્યોના વન વિભાગો સંયુક્ત રીતે સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. રાજાજી ટાઇગર રિઝર્વના નિયામક સંજીવ ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું, “અમે પ્રાણીઓની હિલચાલ પર રીઅલ-ટાઇમ ડેટા એકત્રિત કરી રહ્યા છીએ. વળી, લોકોને જાગૃત કરવા માટે ગામડાઓમાં મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને હોટલાઇન નંબર જારી કર્યા છે.”

ભટકતા વન્યજીવોએ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત અને સંતુલિત બનાવી (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે માત્ર દેખરેખ પૂરતી નથી. WWF ઈન્ડિયાના વન્યજીવ સંરક્ષણ સલાહકાર ડૉ. રીચા શર્મા કહે છે, “જરૂર છે વન્યજીવ કોરિડોરને વિસ્તારવાની અને નવા કોરિડોર બનાવવાની. રાજાજી, શિવાલિક અને સિમલા પાલમપુર કોરિડોરને પુનઃજીવિત કરવા ઉપરાંત, ખાનગી જમીનોને સંરક્ષિત લીઝ હેઠળ લેવાની જોગવાઈ કરવી પડશે.”

સરકારની યોજનાઓ અને ભવિષ્યનો રસ્તો

કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રાલયે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે આંતર-રાજ્યીય વન્યજીવ કોરિડોર વિકાસ માટે ₹50 કરોડનો ખાસ ફંડ ફાળવવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ ઉત્તરાખંડ-હિમાચલ સીમા પર ‘ગંગા-યમુના કોરિડોર’ વિકસાવવામાં આવશે. માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ ઘટાડવા માટે વિદ્યુત વાડ, સોલાર લાઇટ અને ચેતવણી પ્રણાલી સ્થાપિત કરવામાં આવશે. જે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થાય છે તેમને ઝડપી વળતર આપવા માટે પોર્ટલ બનાવવામાં આવશે.

મોર (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

તેમ છતાં, ટૂંકા ગાળામાં વન્યજીવોને પાછા મૂળ વિસ્તારમાં લાવવા પડકારજનક છે. રાજાજીના જૂના અનુભવી વનરક્ષક રામેશ ભટ્ટ કહે છે, “પ્રાણીઓને તેમના મૂળ આવાસમાં રાખવા માટે આપણે ત્યાંના પાણી અને ખોરાકના સ્ત્રોતો સુધારવા પડશે. સાથે જ ગામલોકોને આ પરિસ્થિતિ સાથે જીવતા શીખવવું પડશે.”

રાજાજી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના વન્યજીવોનું પડોશી રાજ્યોમાં વિચરવું એ એક જટિલ ઇકોલોજીકલ પ્રક્રિયાનો હિસ્સો છે. એક તરફ આ સંરક્ષણની સફળતા દર્શાવે છે, તો બીજી તરફ માનવ બસ્તીઓ અને ખેતીની જમીનો માટે ગંભીર પડકાર ઉભો કરે છે. હવે જરૂર છે સંકલિત અને ટકાઉ યોજનાની, જે વન્યજીવોની જરૂરિયાતો અને સ્થાનિક સમુદાયોની સુરક્ષા બંનેને સંતુલિત કરી શકે. ત્યાં સુધી, આ ‘રોમિંગ વાઇલ્ડલાઇફ’ ઉત્તર ભારતના સીમાંત વિસ્તારોમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની રહેશે.

