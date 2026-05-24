પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કેન્દ્રની સ્પષ્ટતા, "રાજ્યના ટેક્સથી વધી રહ્યા છે ભાવ"
કેન્દ્રએ રાજ્ય સરકારો દ્વારા વસૂલવામાં આવતા VAT તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. સુરભિ ગુપ્તાનો અહેવાલ...
Published : May 24, 2026 at 2:10 PM IST
નવી દિલ્હી : પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તાજેતરમાં થયેલા વધારાને લઈને રાજકીય ખેંચતાણ તેજ બનતી વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે પોતાની ઈંધણ ભાવ નક્કી કરવાની નીતિનું સમર્થન કરતા એક વિગતવાર નોંધ જાહેર કરી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં જોવા મળતા મોટા તફાવતનું મુખ્ય કારણ કેન્દ્રીય એક્સાઈઝ ડ્યૂટી નહીં, પરંતુ રાજ્ય સરકારો દ્વારા વસૂલાતો ટેક્સ છે.
આ મહિને સતત ત્રણ વખત ઈંધણના ભાવમાં ફેરફાર થયા બાદ સરકારે જાહેર કરેલા આ દસ્તાવેજમાં સમજાવ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકાર સમગ્ર દેશમાં એકસરખી એક્સાઈઝ ડ્યૂટી રાખે છે, પરંતુ અલગ-અલગ રાજ્ય સરકારો દ્વારા વસૂલાતા વેટના દર અલગ હોવાથી રિટેલ ભાવમાં ફરક પડે છે.
સરકારના આંકડા મુજબ, સૌથી વધુ ઈંધણના ભાવ મુખ્યત્વે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેમાં ખાસ કરીને કોંગ્રેસ અથવા ઇન્ડિયા બ્લોકના સાથી પક્ષો દ્વારા શાસિત તેલંગાણા, કેરળ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુનો સમાવેશ થાય છે.
ટીડપીના નેતૃત્વવાળા એનડીએના સહયોગી દ્વારા શાસિત આંધ્ર પ્રદેશ પણ વધારાના ટેક્સ અને પ્રતિ લિટર વસૂલાતને કારણે ઊંચા કરવાળા રાજ્ય તરીકે સામે આવ્યું છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આંધ્ર પ્રદેશમાં હાલ પેટ્રોલ પર અંદાજે 31 ટકા વેટ ઉપરાંત 4 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વધારાની ફી અને રોડ ડેવલપમેન્ટ સેસ પણ વસૂલાય છે, જેના કારણે કુલ ટેક્સનો ભાર લગભગ 35 ટકા સુધી પહોંચી જાય છે.
તેલંગાણામાં પેટ્રોલના ભાવ લગભગ 116 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે કેરળ પોતાના મૂળ વેટ ઉપરાંત સામાજિક સુરક્ષા ટેક્સ પણ વસૂલે છે. તેની સામે ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, હરિયાણા, ગોવા અને આસામ જેવા ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં પેટ્રોલના ભાવ 102 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કે તેનાથી ઓછા હોવાનું જણાવાયું છે.
રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે માર્ચ 2026માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ આ રાજ્યોમાં કોઈ વધારાના વેટ વગર સીધો ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટ 15, 19 અને 23 મેના રોજ તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા કરાયેલા ભાવવધારા સામે વધી રહેલા વિરોધ વચ્ચે સામે આવ્યો છે. ત્રણેય ફેરફારો બાદ પેટ્રોલમાં રુ.4.74 અને ડીઝલમાં રુ.4.82 પ્રતિ લિટરનો વધારો થયો છે, જે લગભગ ચાર વર્ષમાં પહેલી મોટી વૃદ્ધિ છે.
આ રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલી દરમિયાન ભારતે લગભગ 76 દિવસ સુધી ગ્રાહકોને વૈશ્વિક કાચા તેલના વધતા ભાવની સીધી અસરથી બચાવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન વધતી આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોનો બોજ કેન્દ્ર સરકાર અને તેલ કંપનીઓએ ઉઠાવ્યો હતો.
રિપોર્ટમાં 2021થી અત્યાર સુધી ભારતે ઈંધણ ભાવને લઈને લીધેલા પગલાંની વિગતો પણ આપવામાં આવી છે. તેમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એક્સાઈઝમાં ચાર વખત ઘટાડા અને રિટેલ ભાવમાં ઘટાડાનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં નવેમ્બર 2021 અને મે 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન કરાયેલા ઘટાડા, માર્ચ 2024માં રિટેલ ભાવમાં ઘટાડો, એપ્રિલ 2025માં વધુ એક ઘટાડો અને 27 માર્ચ 2026ના રોજ ખાસ વધારાના એક્સાઈઝ શુલ્કમાં કરાયેલા મોટા ઘટાડાનો સમાવેશ થાય છે.
આ દસ્તાવેજ મુજબ, માર્ચ 2026 બાદ પેટ્રોલ પર એક્સાઈઝ ઘટીને રુ.3 પ્રતિ લિટર થઈ ગયો, જ્યારે ડીઝલ પર લગભગ શૂન્ય થઈ ગયો. કેન્દ્ર સરકારે દાવો કર્યો છે કે આ પગલાંથી ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં અંદાજે રુ.30,000 કરોડની આવકનું નુકસાન થયું છે.
રિપોર્ટમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત એવી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે જેણે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને હાલના હોર્મુઝ સંકટ બંને દરમિયાન પણ રિટેલ ઈંધણના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો હતો, જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ ઘણી વખત 120 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર ગયો હતો.
તેમાં જણાવાયું છે કે નવેમ્બર 2021 અને મે 2022માં એક્સાઈઝમાં ઘટાડાના કારણે છ મહિનામાં પેટ્રોલના ભાવમાં રુ.18 અને ડીઝલમાં રુ.16 પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો થયો હતો. સરકારનું કહેવું છે કે તેના કારણે વધતા કાચા તેલનો આખો બોજ ગ્રાહકો પર પડ્યો નહોતો.
રિપોર્ટનો મોટો રાજકીય ભાગ યુપીએ સરકારના સમયના ઓઇલ બોન્ડને લઈને છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2014માં પેટ્રોલના ભાવ ઓછા દેખાતા હતા કારણ કે અગાઉની સરકારે 2005થી 2010 દરમિયાન અંદાજે રુ.1.34 લાખ કરોડના ઓઇલ બોન્ડ બહાર પાડ્યા હતા.
રિપોર્ટ મુજબ હાલની સરકારે ત્યારથી રુ.1.30 લાખ કરોડથી વધુનું મૂળધન અને વ્યાજ ચૂકવી દીધું છે. સરકારે કહ્યું છે કે હાલનો અભિગમ ભવિષ્ય પર બોજ નાખવા કરતાં સીધી ટેક્સ રાહત અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન પર આધારિત છે.
તાજેતરમાં કાચા તેલના ભાવમાં થયેલા ભારે વધારા દરમિયાન સરકારી તેલ કંપનીઓ અને સરકારી ખજાનાએ કેટલું નુકસાન સહન કર્યું તેની વિગતો પણ રિપોર્ટમાં છે. તેમાં જણાવાયું છે કે હોર્મુઝ સંકટના શિખરે, જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ અંદાજે 126 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચ્યો હતો, ત્યારે સરકાર અને તેલ કંપનીઓ પેટ્રોલ પર રુ.24 અને ડીઝલ પર રુ.30 પ્રતિ લિટરનું નુકસાન સહન કરી રહી હતી.
તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે તાજેતરના ભાવ ફેરફાર પહેલાં તેલ કંપનીઓને લગભગ રુ.1,000 કરોડ પ્રતિ દિવસનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. મેમાં ત્રણ વખત ભાવવધારા પછી પણ નુકસાનનો એક ભાગ હજુ સહન કરવો પડી રહ્યો છે, જેના કારણે દૈનિક નુકસાન ઘટીને અંદાજે રુ.750 કરોડ થયું છે.
આ દસ્તાવેજમાં 27 માર્ચે ખાસ વધારાના એક્સાઈઝમાં ઘટાડા સાથે લાગુ કરાયેલા નિકાસ શુલ્કનો પણ ઉલ્લેખ છે. દેશમાં ઈંધણનો પૂરતો જથ્થો રહે તે માટે ડીઝલની નિકાસ પર રુ.21.50 પ્રતિ લિટર અને ATF પર રુ.29.50 પ્રતિ લિટર શુલ્ક લાગુ કરાયો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય સરખામણીમાં, ફેબ્રુઆરીથી મે 2026 દરમિયાન ભારતમાં ઈંધણના ભાવમાં સૌથી ઓછો વધારો નોંધાયો છે. રિપોર્ટ મુજબ મ્યાનમાર, મલેશિયા, પાકિસ્તાન, યુએઈ અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં ભાવમાં 40થી 100 ટકા સુધીનો વધારો થયો, જ્યારે ભારતમાં આ વધારો લગભગ 5 ટકા રહ્યો.
રિપોર્ટના અંતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં વિક્ષેપ જેવા બે મોટા વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વચ્ચે પણ ભારતે એક્સાઈઝમાં ઘટાડો, નાણાકીય સહાય અને તેલ કંપનીઓના સહકારથી ઈંધણના ભાવને શક્ય તેટલા સ્થિર રાખવામાં સફળતા મેળવી છે. સાથે જ ફરી કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશભરમાં પેટ્રોલ પંપના ભાવમાં ફરક પડવાનું સૌથી મોટું કારણ રાજ્ય સરકારો દ્વારા વસૂલાતો વેટ છે.
