NDAને જાદુઈ આંકડો મળી ગયો? આ વખતે સીમાંકન બિલ પાસ થઈ જશે! સરકારને કેમ છે આત્મવિશ્વાસ
ETV ભારતનાં અનામિકા રત્નાના અહેવાલ મુજબ, સરકાર રાજ્યસભામાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવા અંગે આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે, અને લોકસભામાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
Published : November 28, 2026 at 9:12 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારના બંધારણ (132મો સુધારો) બિલ અને સીમાંકન (બીજો) બિલને લઈને રાજકીય ચિત્ર ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે.
સંસદના વિશેષ સત્ર પહેલાં જ લોકસભામાં 30 નવેમ્બર અને 1 ડિસેમ્બરે, તથા રાજ્યસભામાં 2 અને 3 ડિસેમ્બરે સરકાર ઉપલા ગૃહમાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવા અંગે આત્મવિશ્વાસ ધરાવતી જણાય છે. લોકસભામાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, જ્યાં સરકારના સમર્થનમાં રહેલા સાંસદોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે.
દરમિયાન, ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM) નું સંભવિત સમર્થન અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના વ્હિપ બાદ એનસીપી (NCP) સાંસદોનું વલણ મહત્વના પરિબળો તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સીમાંકન ખરડા અંગે સરકારની મુખ્ય રણનીતિ પડદા પાછળ રહીને વિવિધ રાજકીય પક્ષોની શરતો સ્વીકારીને તેમનું સમર્થન મેળવવાની છે.
એપ્રિલ મહિનામાં, અગાઉનો ખરડો 298 વિરુદ્ધ 230 મતોથી નામંજૂર થયો હતો. ત્યારબાદ, કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ વિવિધ વિરોધ પક્ષો સાથે ચર્ચાઓ વધુ સઘન બનાવી હતી. ડીએમકે (DMK) પ્રમુખ અને તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન, એનસીપી-એસપી (NCP-SP) ના શરદ પવાર અને અન્ય પ્રાદેશિક નેતાઓ સાથે અનેક તબક્કાની વાતચીત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, વિશેષ સત્ર પહેલાં 27 નવેમ્બરે કેબિનેટે બિલમાં બે મોટા ફેરફારો કર્યા:
1. દરેક રાજ્યની હાલની બેઠકોમાં સમાન રીતે 50 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે (લોકસભામાં મહત્તમ 850 બેઠકો સુધી).
2. રાજ્યો વચ્ચે બેઠકોનું પ્રમાણ (1971ની વસ્તી ગણતરીના આધારે) 2051 સુધી યથાવત (સ્થિર) રાખવામાં આવશે.
આ બંને ડીએમકેની મુખ્ય શરતો હતી, કારણ કે તેમનું માનવું છે કે આનાથી તમિલનાડુની બેઠકો 39 થી વધીને 59 થશે અને રાજ્યનો હિસ્સો 7.18 થી 7.21 ટકા જેટલો રહેશે. કેન્દ્ર સરકારે YSRCP અને BRS માટે પણ પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવી રાખ્યું છે. સરકારે દબાણ લાવવાને બદલે વિવિધ પક્ષોની શરતો પૂરી કરીને તેમનું સમર્થન મેળવ્યું છે.
વર્તમાન રાજકીય સમીકરણો પર નજર કરીએ તો, રાજ્યસભામાં સરકાર મજબૂત સ્થિતિમાં છે અને લોકસભામાં પણ બહુમતીની નજીક પહોંચી ગઈ છે. આંકડાઓ અનુસાર, DMK (8), YSRCP (4), BRS (3) અને અન્ય પક્ષોના સમર્થન સાથે, સરકાર રાજ્યસભામાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતીના આંકડા (આશરે 163–164) સુધી પહોંચવાની નજીક જણાય છે. સરકારનો દાવો છે કે રાજ્યસભામાં જરૂરી સંખ્યાબળ લગભગ નિશ્ચિત છે.
રાજ્યસભાનું ગણિત
વર્તમાન આંકડા મુજબ:
NDA: 152
UPPL: 2
DMK: 8
YSRCP: 4
BJD: 5
BRS: 3
સમર્થનમાં કુલ: 174
રાજ્યસભામાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી માટે લગભગ 163 મતોની જરૂર પડે છે. 174 મતો સાથે, સરકાર પાસે જરૂરી સંખ્યા કરતાં 11 મતો વધુ છે. BRS ના ત્રણેય રાજ્યસભા સાંસદોએ આ બિલને સમર્થન આપવાની જાહેરાત કરી છે, જે સરકાર માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
લોકસભામાં, જો 538 વર્તમાન સાંસદોને (જેમાંથી બેનું અવસાન થયું છે) ધ્યાનમાં લઈએ, તો બિલ પસાર કરાવવા માટે 360 નો આંકડો જરૂરી છે. ચાલો નીચલા ગૃહના આંકડા પર એક નજર કરીએ:
1. NDA + સાથી પક્ષો: 320
2. DMK (22) + NCP (SP) (8) + YSRCP (4) = 34, જે કુલ આંકડો 354 સુધી પહોંચાડે છે.
3. TMC ના બળવાખોર જૂથ (20) અને JMM (3) તરફથી સંભવિત સમર્થન મળે તો આ આંકડો 360 ની આસપાસ અથવા તેનાથી ઉપર પહોંચી શકે છે. ગેરહાજરી અથવા ક્રોસ-વોટિંગ પણ પરિણામમાં ફેરફાર લાવી શકે છે.
TMC વ્હિપ અને NCPI સાંસદોનું વલણ
TMC એ તેના તમામ લોકસભા સાંસદોને વિશેષ સત્રમાં હાજર રહેવા અને પક્ષના નિર્દેશ મુજબ મતદાન કરવા માટે 'ત્રણ લાઈનનો વ્હિપ' જારી કર્યો છે. જોકે, TMC વિરોધ પક્ષમાં છે. જે સાંસદો પક્ષથી અલગ થઈ ગયા છે તેઓ સત્તાવાર રીતે હજુ પણ પક્ષનો જ ભાગ ગણાય છે. કાકોલી ઘોષ દસ્તીદાર સહિતના NCPI (જૂન મહિનામાં TMC થી અલગ થયેલા લગભગ 20 સાંસદોનું જૂથ) ના સભ્યોએ જણાવ્યું છે કે, તેમણે હજુ સુધી પોતાનું વલણ નક્કી કર્યું નથી.
પક્ષના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, બિલને સમર્થન આપવા અંગેનો નિર્ણય આંતરિક ચર્ચાઓ પછી લેવામાં આવશે. આ સાંસદો સામે ગેરલાયકાતની અરજીઓ લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા સમક્ષ પેન્ડિંગ છે. જ્યાં સુધી આ અંગે કોઈ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી તેમના મતદાનના અધિકારો યથાવત રહેશે. જો તેઓ TMC ના વ્હિપની અવગણના કરીને ખરડાને સમર્થન આપે છે, તો બંધારણીય પ્રશ્ન ઊભો થઈ શકે છે, પરંતુ તેનાથી તાત્કાલિક મતદાન પ્રક્રિયા પર કોઈ અસર પડશે નહીં.
બંગાળના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી પણ NCPI ના સાંસદોના સંપર્કમાં છે. દરમિયાન, JMM ના સંભવિત સમર્થન અંગે પણ વિચારણા ચાલી રહી છે. JMM (જેના 3 લોકસભા અને 3 રાજ્યસભા સાંસદો છે) એ હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી. પક્ષના નેતાઓએ કહ્યું છે કે, તેઓ બિલની સમીક્ષા કર્યા પછી નિર્ણય લેશે.
પક્ષ મહિલા અનામતનું સમર્થન કરે છે અને જો રાજ્યના હિતોનું રક્ષણ થતું હોય, તો તેઓ આ બિલને સમર્થન આપે તેવી શક્યતા છે. હેમંત સોરેનના અધ્યક્ષસ્થાને આ અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. જો JMM નું સમર્થન મળે, તો સરકાર લોકસભામાં સરળતાથી જરૂરી મતો મેળવી શકે છે.
બીજી તરફ, આ બિલને કારણે 'INDIA' ગઠબંધનમાં તિરાડ પડી છે, જે સરકાર માટે ફાયદાકારક છે. 'INDIA' ગઠબંધનની બેઠકમાં કોંગ્રેસ, SP અને ડાબેરી પક્ષો બિલના વિરોધમાં મક્કમ રહ્યા હતા, જ્યારે DMK અને NCP-SP એ મતદાનથી દૂર રહેવાનું (તટસ્થ રહેવાનું) પસંદ કર્યું હતું. સમર્થન આપનારા પક્ષોને થનારા સંભવિત ફાયદા નીચે મુજબ છે:
1. DMK (તમિલનાડુમાં 39 બેઠકો) - બેઠકોની સંખ્યા વધીને 59 થઈ શકે છે; રાજ્યનો હિસ્સો સુરક્ષિત થાય છે.
2. NCP (SP) – બેઠકોમાં સમાન વધારો અને મહિલા અનામતનો લાભ.
3. YSRCP – પ્રાદેશિક સંતુલન અને બેઠકોમાં વધારો.
એકંદરે, સરકારની રણનીતિ અને વ્યવસ્થાપન અસરકારક સાબિત થયા છે. દક્ષિણ ભારતના રાજકીય પક્ષોની મુખ્ય ચિંતા એ હતી કે સીમાંકન પ્રક્રિયાને કારણે, ઉત્તર ભારતની સરખામણીમાં વસ્તી નિયંત્રણના પગલાં લેવા બદલ તેમને નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે. જોકે, સરકારે તેમની આ ચિંતાઓનું નિરાકરણ લાવીને તેમનું સમર્થન મેળવી લીધું છે.
બીઆરએસ (BRS) ના કાર્યકારી અધ્યક્ષ કે.ટી. રામા રાવએ જણાવ્યું હતું કે, બેઠકોમાં એકસમાન 50 ટકાનો વધારો કરવાની જોગવાઈ અને 2051 સુધી રાજ્યોના વર્તમાન હિસ્સાને સુરક્ષિત રાખવાની વ્યવસ્થાને કારણે દક્ષિણના રાજ્યોનો 24 ટકા હિસ્સો સુરક્ષિત રહેશે. આનાથી તેલંગાણાની લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વર્તમાન 17થી વધીને 26 થશે. આ પક્ષ મહિલા અનામતનું પણ સમર્થન કરે છે.
એક રીતે કહીએ તો, સીમાંકન બિલએ સંપૂર્ણપણે એક રાજકીય સમજૂતી છે. હાલની સ્થિતિ જોતાં લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં સરકારની સ્થિતિ ઘણી મજબૂત જણાય છે, જ્યારે લોકસભામાં એનસીપીઆઈ (NCPI) અને જેએમએમ (JMM) નું વલણ નિર્ણાયક સાબિત થશે. આગામી 48 કલાક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
સત્ર દરમિયાન થનારું મતદાન જ અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ કરશે. જો એનસીપીઆઈ આ બિલને સમર્થન આપે અને જેએમએમ પણ તેમાં જોડાય, તો બંને ગૃહોમાં આ બિલ પસાર થવાની શક્યતાઓ નોંધપાત્ર રીતે વધી જશે. સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે કે આ બિલ ફરી એકવાર નિષ્ફળ ન જાય.
જો આપણે આ બિલના મુખ્ય પ્રસ્તાવ પર નજર કરીએ તો:
કેન્દ્ર સરકારના સુધારેલા 'બંધારણ સુધારા બિલ'માં દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ માટે લોકસભાની હાલની બેઠકોમાં 50 ટકાનો વધારો કરવાની જોગવાઈ છે. આ સાથે લોકસભાની બેઠકોની મહત્તમ સંખ્યા વધીને 850 થશે. રાજ્યો વચ્ચે બેઠકોનું વર્તમાન પ્રમાણ (જે 1971ની વસ્તી ગણતરી પર આધારિત છે) 2051 સુધી યથાવત (સ્થિર) રાખવામાં આવશે.
આ સૂત્ર દક્ષિણના રાજ્યોની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી જે રાજ્યોએ વસ્તી નિયંત્રણમાં સારી પ્રગતિ કરી છે, તેમને કોઈ નુકસાન ન થાય. આ ઉપરાંત, 2029ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલાં મહિલા અનામત (33 ટકા) લાગુ કરવાનું લક્ષ્ય પણ રાખવામાં આવ્યું છે.
સરકાર આ બિલને જે રીતે આગળ વધારી રહી છે, તેની વિગતો નીચે મુજબ છે:
1. એપ્રિલ 2026માં લોકસભામાં આ બિલ નામંજૂર થયું હતું. હવે સરકારે તેમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો કર્યા છે.
2. દરેક રાજ્ય માટે લોકસભાની બેઠકોમાં સમાન રીતે 50 ટકાનો વધારો.
3. 2051 સુધી રાજ્યોના હિસ્સા (બેઠકોના પ્રમાણ)નું રક્ષણ કરવું.
4. મહિલા અનામતને સીમાંકન પ્રક્રિયા સાથે જોડવી.
આ ફેરફારોને કારણે ડીએમકે (DMK), એનસીપી - શરદ પવાર જૂથ (NCP), વાયએસઆરસીપી (YSRCP), બીજેડી (BJD) અને બીએસપી (BSP) જેવા પ્રાદેશિક પક્ષોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે. લોકસભામાં એનડીએ (NDA) પાસે આશરે 350 બેઠકો હોવાની અપેક્ષા છે. જોકે, બે-તૃતીયાંશ બહુમતી (આશરે 360 બેઠકો) સુધી પહોંચવા માટે ગૃહમાં સભ્યોની હાજરી અને મતદાન ખૂબ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
સરકારનો દાવો છે કે આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય મહિલા અનામતને ઝડપથી લાગુ કરવાનો અને સાથે સાથે રાજ્યોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે.
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